Staffeltage, Kreisligist holt Offensivspieler und eigener Nachwuchs

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die Staffeltage im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall stehen an:
Montag, 27.07.2026, 19:00 Uhr: A3, (A4), B6 und B7 bei der Spvgg Gröningen-Satteldorf
Mittwoch, 29.07.2026, 19:00 Uhr: Bezirksliga und B3 beim SC Urbach
Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr: A1, A2, B1, B2, B4 und B5 in der Salierschule in Waiblingen
Montag, 03.08.2026, 19:00 Uhr: Frauen – im Vereinsheim der SK Fichtenberg
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Der TSV Höfingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Dergut Muja. Der erfahrene und torgefährliche Offensivspieler wechselte bereits zum Ende der vergangenen Saison ins Tal. Muja soll der Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten im Angriff geben und mit Toren sowie Vorlagen zum Erfolg beitragen. Der Verein begrüßt den Neuzugang und freut sich auf seine Einsätze im blau-weißen Trikot sowie die gemeinsame Saison in Höfingen mit dem neuen Team künftig.
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Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen setzt in der Kreisliga B2 Alb weiter auf den eigenen Nachwuchs. Deniz Akbulut rückt zur Saison 2026/27 aus der A-Jugend in den Kader auf. Der Offensivspieler soll den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen und die Mannschaft verstärken.
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