Staffeltage, Kreisligist holt Offensivspieler und eigener Nachwuchs

– Foto: TSF Ditzingen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mittwoch, 29.07.2026, 19:00 Uhr: Bezirksliga und B3 beim SC Urbach

Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr: A1, A2, B1, B2, B4 und B5 in der Salierschule in Waiblingen

Montag, 03.08.2026, 19:00 Uhr: Frauen – im Vereinsheim der SK Fichtenberg

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TSV Höfingen

Der TSV Höfingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Dergut Muja. Der erfahrene und torgefährliche Offensivspieler wechselte bereits zum Ende der vergangenen Saison ins Tal. Muja soll der Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten im Angriff geben und mit Toren sowie Vorlagen zum Erfolg beitragen. Der Verein begrüßt den Neuzugang und freut sich auf seine Einsätze im blau-weißen Trikot sowie die gemeinsame Saison in Höfingen mit dem neuen Team künftig.

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SGM Steinhilben/Trochtelfingen

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen setzt in der Kreisliga B2 Alb weiter auf den eigenen Nachwuchs. Deniz Akbulut rückt zur Saison 2026/27 aus der A-Jugend in den Kader auf. Der Offensivspieler soll den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen und die Mannschaft verstärken.

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