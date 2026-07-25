 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Staffeltage, Kreisligist holt Offensivspieler und eigener Nachwuchs

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Kreisliga B2
Kreisliga A2 Enz-Murr
BL Rems/Murr/Hall
SV Würtingen
FC Lichtenst

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Die Staffeltage im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall stehen an:

Montag, 27.07.2026, 19:00 Uhr: A3, (A4), B6 und B7 bei der Spvgg Gröningen-Satteldorf

Mittwoch, 29.07.2026, 19:00 Uhr: Bezirksliga und B3 beim SC Urbach

Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr: A1, A2, B1, B2, B4 und B5 in der Salierschule in Waiblingen

Montag, 03.08.2026, 19:00 Uhr: Frauen – im Vereinsheim der SK Fichtenberg

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TSV Höfingen

Der TSV Höfingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Dergut Muja. Der erfahrene und torgefährliche Offensivspieler wechselte bereits zum Ende der vergangenen Saison ins Tal. Muja soll der Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten im Angriff geben und mit Toren sowie Vorlagen zum Erfolg beitragen. Der Verein begrüßt den Neuzugang und freut sich auf seine Einsätze im blau-weißen Trikot sowie die gemeinsame Saison in Höfingen mit dem neuen Team künftig.

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SGM Steinhilben/Trochtelfingen

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen setzt in der Kreisliga B2 Alb weiter auf den eigenen Nachwuchs. Deniz Akbulut rückt zur Saison 2026/27 aus der A-Jugend in den Kader auf. Der Offensivspieler soll den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen und die Mannschaft verstärken.

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