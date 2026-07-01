Staffeltag und zwei Kreisligisten präsentieren weitere Zugänge

– Foto: Alexander Becher

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

An der Veranstaltung nehmen die Vereine der Bezirksliga, der Kreisligen A1, A2 und A3 mit ihren jeweiligen Unterbaustaffeln teil. Erstmals ist auch die Bezirksliga der Frauen in den gemeinsamen Staffeltag eingebunden.

Der Fußballbezirk Enz/Murr lädt zum gemeinsamen Staffeltag am Freitag, 24. Juli 2026, um 19 Uhr in die Vereinshalle des SKV Eglosheim (Tammer Straße 30, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim) ein.

Auf der Tagesordnung stehen die Berichte der Staffelleiter mit anschließender Aussprache, deren Entlastung, die Neuwahl der Staffelleiter, die Wahl des Austragungsortes für den Staffeltag 2027, Referate sowie der Punkt Verschiedenes. Vereine, die den Staffeltag 2027 ausrichten möchten, sollen sich vor Beginn der Versammlung beim Bezirksvorsitzenden Ingo Ernst melden.

Außerdem erhalten die teilnehmenden Vereine erneut Präsente vom wfv-Sponsor Erdinger.

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TSV Heubach

Der TSV Heubach aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg begrüßt Furkan Kara zurück. Für Trainer Ertac Seskir ist der Rückkehrer eine wichtige Verstärkung. Kara bringt Ruhe am Ball, starke Technik und ein gutes Spielverständnis mit. Mit Übersicht, Spielintelligenz und Präsenz soll er dem TSV auf und neben dem Platz weiterhelfen. Auch in entscheidenden Situationen soll er mit seiner Erfahrung im Mittelfeld künftig Verantwortung übernehmen. Der Verein freut sich über das Comeback und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit in Heubach.

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SC Fornsbach

Der SC Fornsbach aus der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall verstärkt seine Defensive mit Mehmet Gümüs. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt vom TSC Murrhardt nach Fornsbach und bringt mit 1,96 Metern körperliche Präsenz sowie Stabilität für die Hintermannschaft mit. Im blau-weißen Trikot soll „Memo“ zusätzliche Sicherheit schaffen und dem Team in der Saison 2026/27 weitere Optionen in der Abwehr geben. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und die gemeinsame Vorbereitung. Für den SCF ist er eine wertvolle Verstärkung.

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