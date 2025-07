Staffeltag Bezirk Oberschwaben: Alle Infos und Termine im Überblick

Rückblick Saison 24/25



Die vergangene Saison 2024/2025 stand laut Störk unter dem Zeichen des Übergangs: „Erstes Spieljahr in neuer Struktur mit zahlreichen Herausforderungen“. Obwohl der organisatorische Rahmen nun stehe, sei längst nicht alles „fertig“. In der Landes- und Bezirksliga kam es zu Übersoll-Situationen, was die Einführung alternativer Spielsysteme notwendig mache.

Trotz dieser Herausforderungen konstatierte Störk auch positive Entwicklungen. So seien die Relegationsspiele „wieder“ durchgeführt worden, ein deutliches Zeichen für die Rückkehr zur sportlichen Normalität. Auch zwischenmenschlich habe das Jahr Lichtblicke geboten: „Neue Freundschaften sind entstanden“. Doch die Realität des Amateurfußballs bleibt komplex. Störk sprach auch über „negative Aspekte, wie Spielabbruch etc.“, die weiterhin Teil des Ligabetriebs seien.

Reservespielbetrieb unter Druck

Besondere Sorgen bereitet dem Bezirksvorsitzenden der Reservespielbetrieb. „Leider gibt es immer weniger Mannschaften“. Die hohe Zahl an Absagen zwinge den Verband, sich intensiv mit der Zukunft dieses Wettbewerbssegments auseinanderzusetzen. Die Möglichkeit einer Dreifachrunde bei kleinen Staffeln wurde zwar geprüft, sei jedoch von den Vereinen „nicht gewünscht“ worden.

Spielbetrieb 2025/26: Termine und Fakten

Die neue Saison beginnt in der Bezirksliga am 20. August, die Kreisligen A und B starten am 24. August 2025. Die Winterpause staffelt sich: Die Bezirksliga pausiert vom 30. November bis zum 1. März, die Kreisliga A bis zum 8. März und die Kreisliga B bis zum 22. März. Die letzten beiden Spieltage finden am 30. Mai und 6. Juni 2026 jeweils samstags um 16 Uhr statt. Die Relegationsspiele sind für den Zeitraum 13. bis 21. Juni vorgesehen.

Staffelleiter Saison 25/26



Für die Bezirksliga ist Niko Schäfer zuständig, der auch die Kreisligen A3 und B2 betreut. Michael Mann bleibt Staffelleiter für die Kreisligen A1 und B1, Dietmar Traub verantwortet die Kreisligen A2, B3 und B4. Im Frauenfußball sind Judith Bender (Bezirksliga I) und Sonja Braunger (Bezirksliga II) als Staffelleiterinnen benannt worden.

Auf- und Abstiegsregelungen



In der Bezirksliga gilt für die Saison 2025/2026 eine Sollzahl von 16 Mannschaften. Es steigen fünf Mannschaften direkt ab. Sollte es zu einem verschärften Abstieg aus der Landesliga kommen, kann sich die Zahl der Absteiger um bis zu zwei erhöhen. Der letztplatzierte jeder Staffel steigt „unabhängig von weiteren Gegebenheiten“ direkt ab.

In der Kreisliga A gelten differenzierte Regelungen: In der A1 steigen zwei Teams direkt ab, in der A2 und A3 jeweils drei. Auch hier kann sich die Zahl um eine weitere Mannschaft pro Staffel erhöhen – abhängig vom Abstiegsgeschehen in der Bezirksliga. Der jeweils Letztplatzierte steigt auch hier automatisch ab. „Umgruppierungen in den jeweiligen Kreisligen A und B waren, in Abhängigkeit der jeweiligen Situation, nicht vermeidbar. Diese wurden vom Bezirksvorstand vorgenommen.“

Relegationsmodus klar definiert

Der Weg in die Bezirksliga wird über ein Halbfinale und ein anschließendes Finale unter vier Mannschaften ausgespielt. Die Auslosung ergab die Paarungen Kreisliga A1 – Kreisliga A2 sowie Kreisliga A3 – Bezirksliga. Für den Aufstieg in die Kreisliga A sind direkte Relegationsspiele zwischen den jeweiligen Kreisligen A und B vorgesehen: „KL A1 – KL B1 | KL A2 – KL B4 | KL A3 – KL B2 / B3“.

Bezirkspokal mit festen Terminen

Auch die Spieltermine im Bezirkspokal Oberschwaben wurden bekanntgegeben. Die Qualifikationsrunde und erste Runde finden zwischen dem 13. und 17. August 2025 statt, getrennt nach Regionen (SLG+SIG / Riss). Die weiteren Runden sind angesetzt für den 18. September, 30. Oktober, 12. März (Achtelfinale), 6. April (Viertelfinale), 30. April (Halbfinale) und 14. Mai 2026 (Finalspiele).

Regeländerungen greifen zur neuen Saison

Wie jedes Jahr bringt auch die Spielzeit 2025/2026 einige Neuerungen im Regelwerk. So wird die bisherige 6-Sekunden-Regel für Torwarte durch eine 8-Sekunden-Regel ersetzt. Der Schiedsrichter zählt künftig 3 Sekunden im Kopf, bevor er für die verbleibenden 5 Sekunden offen mit der Hand zählt. Vergeht diese Zeit ohne Spielfortsetzung, gibt es einen Eckstoß.

Die Regel zum Schiedsrichterball wurde ebenfalls angepasst. Dieser wird nun „ausnahmslos dort ausgeführt, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war“ und dem Team zugesprochen, das „in Ballbesitz war oder gekommen wäre“.

Eine weitere Änderung betrifft unerlaubtes Betreten des Feldes ohne Absicht: Berührt etwa ein ausgewechselter Spieler den Ball, folgt künftig nur noch ein indirekter Freistoß – keine persönliche Strafe. Bei Elfmetern wird eine Doppelberührung des Schützen künftig nicht mehr automatisch geahndet, sondern der Strafstoß wiederholt, sofern dabei ein Tor erzielt wird.

Der bereits eingeführte Kapitänsdialog findet nun auch offiziell Eingang ins Regelwerk. Für den Spielbetrieb in Deutschland ändert sich dadurch jedoch nichts.

Frauenfußball noch ohne Strukturreform



Während im Männerbereich eine neue Ordnung sichtbar wird, bleibt die Strukturreform im Frauenfußball zunächst aus. „Bei den Frauen noch ‚keine‘ Strukturreform, diese kommt erst später“, so Störk. Derzeit widmet sich eine Arbeitsgruppe des Verbands dem Thema „Zukunft Spielbetrieb Frauen“.