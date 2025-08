Staffelleiter einstimmig wiedergewählt

Bezirksliga: Einen unaufgeregten Staffeltag erlebten die Vertreter der Bezirksligamannschaften in Nellmersbach. Einstimmig wurde Lothar Holzwarth in seinem Amt als Staffelleiter wiedergewählt, ebenso wie Albrecht Killinger als Kassenprüfer für das Poolungskonto. Lars Krimmer, Bezirksschiedsrichterobmann, informierte über die Regeländerungen. Bezirksspielleiter Ralph Rolli rief die Vereine auf, sich um die Ausrichtung von Relegationsspielen zu bewerben – im Gegensatz zu vergangenen Jahren hat die Bereitschaft der Vereine ein Spiel zu organisieren, merklich nachgelassen. Abgestimmt haben die Vertreter der Bezirksligamannschaften über den nächsten Ort des Staffeltages der Bezirksliga – dieser findet beim SC Urbach statt. Abschließend loste Bezirkspokalspielleiter Jochen Seiler die Quali-Runde im IN.VIVO-Bezirkspokal aus.

Kreisligen: Ein volles Haus gab es beim gemeinsamen Staffeltag der A1, A2, B1 bis B5 in der Salier-Gemeinschaftsschule in Waiblingen – es waren insgesamt 72 Vereinsvertreter und Offizielle anwesend. Auch hier wurden die bisherigen Staffelleiter: Lothar Holzwarth (Kreisliga B3), Jochen Seiler (A2, B1, B5), Ramon Kruse (B2) sowie Gerhard Wahl (A1 und B4) einstimmig wieder gewählt. Eine Änderung gab es bei den Kassenprüfern: Thomas Layher von der SG Schorndorf übernahm das Amt von Udo Wonschick, der sich nicht mehr zur Wahl stellte – Albrecht Killinger (B3) und Torsten Greiner (A2, B1, B2, B5) wurden dagegen in ihren Ämtern bestätigt. Auch hier wurden die Vereine gebeten, sich um die Ausrichtung eines Relegationsspieles zu bewerben. Bezirkspokalspielleiter Jochen Seiler loste zum Abschluss der Veranstaltung die weiteren Runden im IN.VIVO-Bezirkspokal aus.