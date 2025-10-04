Staffelfavorit entführt 3 Punkte aus der Elsterkampfbahn

Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Unsere #FSVErste war von Anfang an wach, präsent und in den Zweikämpfen. Jeweils Barnack war es in der 6. Minute, 11. sowie 22. Minute mit den ersten Abschlüssen für die Heimmannschaft. In der 18. Minute rettete der Pfosten für Ehrlich, nachdem vorher der Ball zu kurz geklärt wurde. In der 30. Minute war es eine überragende Rettungstakt durch Malinski nach Fehler im Spielaufbau, der es beim 0:0 beließ. Bei Seelow sah man bis dahin vor allem die individuelle Klasse, die Brieske aber im Kollektiv erstickte. Gegen Ende der Halbzeit wurde es etwas hitziger und wilder. Eine klare Tätlichkeit der Gäste wurde nur mit Gelb bestraft.



Die Briesker Knappen waren nach der Halbzeit scheinbar noch in der Kabine. In der 46. Minute war es eine vermeidbare Ecke, die zum 0:1 führte. Es folgte eine wilde Phase der Heimmannschaft mit zu vielen unnötigen Ballverluste und Seelow übernahm immer mehr das Spielgeschehen. In der 58. Minute verlagerten die Gäste einen Angriff auf rechts, die Eingabe wurde per Hacke ins Tor verlängert. 11 Minuten später war es ein Chipball in den Lauf, den der Seelower Angreifer sehenswert volley mit dem Außenrist ins lange Eck vollendete. Anschließend folgte noch ein Seitfallzieher der Seelower, der an den Pfosten klatschte. In der Schlussphase kamen die Briesker noch einmal und es folgten Einschussmöglichkeiten von Brundtke und Debütant Keita.



Insgesamt war es ein couragierter Auftritt der Knappen, vor allem in der ersten Hälfte. Mit mehr Ruhe am Ball soll nächste Woche in Eisenhüttenstadt wieder Angriff auf 3 Punkte genommen werden.

Bericht: Philipp Jautze