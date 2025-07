Staffeleinteilungen 2025/2026 Die Kreisklassen wurden veröffentlicht

Die Vorfreude auf die neue Saison steigt! Mit der Veröffentlichung der Staffeleinteilungen für die 1., 2. Kreisklasse und 3. Kreisklasse in Braunschweig ist ein weiterer Schritt in Richtung Saisonstart getan. Wie schon in dem vergangenen Jahr erfolgt die Einteilung "regional" in eine Nord- und eine Südstaffel, um kürzere Wege zu ermöglichen und lokale Duelle zu fördern.