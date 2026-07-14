Staffeleinteilung: So sehen die Kreisligen im Kreis Berg 2026/27 aus

Der Spielausschuss des Fußballkreises Berg hat die Staffeleinteilung für die kommende Spielzeit beschlossen. Während das Fundament im Herrenbereich weitgehend unangetastet bleibt, vollziehen die Verantwortlichen bei den Frauen eine Reform hin zu einem eingleisigen Ligensystem.
Die organisatorischen Weichen für den lokalen Fußball im Kreis Berg sind gestellt. Im Rahmen des Staffeltages hat der Vorsitzende des Kreispielausschusses, Gerhard Dittich, das Tableau der Kreisligen für die Saison 2026/2027 präsentiert. Die geografische Aufteilung der Mannschaften offenbarte dabei im Vergleich zu den Vorjahren ein hohes Maß an Stabilität; strukturelle Härtefälle blieben im Zuge der Zuteilung aus.
Der offizielle Auftakt des Pflichtspielbetriebs erfolgt traditionell über den Kreispokal, dessen erste Runde für den 23. August terminiert ist. Der erste Spieltag der Meisterschaftsrunde ist flächendeckend für den 30. August angesetzt. Das offizielle Saisoneröffnungsspiel wird bereits am Freitagabend, dem 28. August, im westlichen Teil des Fußballkreises ausgetragen.
Um den Spielplan zu entlasten, sieht die Ausschreibung der Hinrunde zwei Wochenspieltage vor, die im September beziehungsweise Oktober ausgespielt werden. Der reguläre Abschluss des Fußballjahres vor der Winterpause ist für den 6. Dezember vorgesehen, wobei der darauffolgende Sonntag als primärer Ausweichtermin für eventuelle Nachholbegegnungen freigehalten wird.
Nach der Winterpause differenziert sich der Wiedereinstieg je nach Staffelgröße: Die Kreisligen A und B nehmen den Spielbetrieb am 21. Februar wieder auf. Für die Kreisligen C und D, deren Staffeln auf maximal 14 Mannschaften begrenzt sind, beginnt die Restrunde hingegen erst zwei Wochen später, am 7. März. Der finale Spieltag der Saison ist ligaübergreifend für den 13. Juni terminiert.
Die größte Veränderung betrifft den Spielbetrieb der Frauen. Aufgrund einer rückläufigen Zahl eigenständiger Vereinsmeldungen und einer gleichzeitig gestiegenen Frequenz von neu formierten Spielgemeinschaften löst der Verband die Kreisliga B auf. Künftig wird der Spielbetrieb im Kreis Berg ausschließlich in einer eingleisigen Kreisliga A organisiert. An diesem konsolidierten Wettbewerb nehmen insgesamt 14 Mannschaften teil. Der zeitliche Ablauf im Frauenbereich deckt sich im Wesentlichen mit dem der Herren: Der Saisonstart erfolgt am 30. August, die Hinrunde endet am 6. Dezember, und nach dem Wiederbeginn am 7. März schließt die Spielzeit ebenfalls am 13. Juni ab.
Kreisliga A (16 Mannschaften)
SV Altenberg
FC Bensberg
SSV Bergneustadt
Blau-Weiß Biesfeld
BSV Bielstein
Borussia Derschlag (Aufsteiger)
TuS Lindlar II (Aufsteiger)
TuS Homburg-Bröltal
SSV Homburg-Nümbrecht II
TuS Immekeppel
TV Klaswipper
VfR Marienhagen
SSV Marienheide (Aufsteiger)
SV Refrath (Aufsteiger)
RS 19 Waldbröl
Union Rösrath
Kreisliga B – Staffel 2 (16 Mannschaften)
SG Agathaberg (Aufsteiger)
SV Altenberg II
SV Bechen
SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach II
FV Ermis (Aufsteiger)
SV Bergisch Gladbach 09 II
Blau-Weiß Hand (Aufsteiger)
DJK Dürscheid
SV Frielingsdorf II
Heiligenhauser SV II
TV Hoffnungsthal II
SG Olpe-Kürten
SG Overath-Vilkerath
SSV Süng (Absteiger)
TuS Untereschbach
DJK Wipperfeld
Kreisliga B – Staffel 3 (16 Mannschaften)
Borussia Derschlag II (Aufsteiger)
SV Bernberg (vormals SpVg. Dümmlinghausen-Bernberg)
BV 09 Drabenderhöhe
TuS Elsenroth
VfL Engelskirchen
SV Frömmersbach
VfL Gummersbach (Aufsteiger)
SG Holpe-Wallerhausen
SV Morsbach (Aufsteiger)
TSV Ründeroth
Spvg. Rossenbach
SV Schnellenbach
TuS Weiershagen
FC Wiedenest-Othetal
FV Wiehl II (Absteiger)
SSV Wildbergerhütte-Odenspiel
Kreisliga C – Staffel 4 (14 Mannschaften)
SV Altenberg III
FC Bensberg II
SV Bechen II (Aufsteiger)
Gencler Birligi Bergisch Gladbach (Aufsteiger)
Jan Wellem Bergisch Gladbach III (Aufsteiger)
Blau-Weiß Biesfeld II
TV Herkenrath (Absteiger)
TuS Immekeppel II
SV Refrath II
TuS Marialinden II
TuS Moitzfeld
Union Rösrath II
SC 27 Bergisch Gladbach
TuS Untereschbach II
Kreisliga C – Staffel 5 (14 Mannschaften)
SG Agathaberg II (Aufsteiger)
VfL Berghausen
TuRa Dieringhausen
SV Frielingsdorf III
DJK Gummersbach
Heiligenhauser SV III
SV Linde
TV Klaswipper II (Aufsteiger)
VfB Kreuzberg
ASC Loope
SG Olpe-Kürten II
TuS Weiershagen II (Aufsteiger)
VfR Wipperfürth II (Aufsteiger)
TSV Ründeroth II
Kreisliga C – Staffel 6 (14 Mannschaften)
Sportfreunde Asbachtal
SSV Bergneustadt II
BSV Bielstein II
TuS Reichshof
BV 09 Drabenderhöhe II
SV Hermesdorf
SSV Hochwald (Absteiger)
SSV Homburg-Nümbrecht III
TuS Homburg-Bröltal II
SG Hunsheim (Aufsteiger)
VfR Marienhagen II (Absteiger)
RS 19 Waldbröl II
FC Wiedenest-Othetal II
SSV Wildbergerhütte-Odenspiel II (Aufsteiger)
Kreisliga D – Staffel 7 (13 Mannschaften)
FC Bensberg III
FV Ermis II
DJK Dürscheid II
Gencler Birligi Bergisch Gladbach II
Blau-Weiß Hand II
TV Hoffnungsthal III
DJK SSV Ommerborn-Sand
ASC Loope II
TuS Marialinden III
TuS Moitzfeld II
SG Overath-Vilkerath II
Union Rösrath III
SC 27 Bergisch Gladbach II
Kreisliga D – Staffel 8 (13 Mannschaften)
SSV Bergneustadt III
TuS Egen
Borussia Derschlag III
VfL Engelskirchen II
SV Frömmersbach II
DJK Gummersbach II
SG Hämmern/Heide
TuS Lindlar III
SV Linde II
SSV Marienheide II
SSV Süng II
SV Thier
DJK Wipperfeld II
Kreisliga D – Staffel 9 (13 Mannschaften)
Sportfreunde Asbachtal II
SV Bernberg II
BSV Bielstein III
TuS Reichshof II
VfL Gummersbach II
TuS Elsenroth II
SG Holpe-Wallerhausen II
TuS Homburg-Bröltal III
SV Morsbach II
Spvg. Rossenbach II
SV Schnellenbach II
FC Wiedenest-Othetal III
FV Wiehl III
Frauen-Kreisliga A (14 Mannschaften)
SG Agathaberg
BSV Bielstein
BV 09 Drabenderhöhe
DJK Dürscheid
SG Hochwald/Morsbach/Wallerhausen
TuS Immekeppel
SSV Marienheide (außer Konkurrenz)
SG Moitzfeld/Refrath
TuS Reichshof
Union Rösrath II
FSG Sülztal
SG Thier/Frielingsdorf
SG Wiedenest-Othetal/Bernberg
DJK Wipperfeld