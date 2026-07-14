Staffeleinteilung: So sehen die Kreisligen im Kreis Berg 2026/27 aus Überraschungen bleiben aus – Nur noch eine Frauen-Kreisliga von red · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Der Spielausschuss des Fußballkreises Berg hat die Staffeleinteilung für die kommende Spielzeit beschlossen. Während das Fundament im Herrenbereich weitgehend unangetastet bleibt, vollziehen die Verantwortlichen bei den Frauen eine Reform hin zu einem eingleisigen Ligensystem.

Die organisatorischen Weichen für den lokalen Fußball im Kreis Berg sind gestellt. Im Rahmen des Staffeltages hat der Vorsitzende des Kreispielausschusses, Gerhard Dittich, das Tableau der Kreisligen für die Saison 2026/2027 präsentiert. Die geografische Aufteilung der Mannschaften offenbarte dabei im Vergleich zu den Vorjahren ein hohes Maß an Stabilität; strukturelle Härtefälle blieben im Zuge der Zuteilung aus. Der Rahmenterminplan der Herrenligen Der offizielle Auftakt des Pflichtspielbetriebs erfolgt traditionell über den Kreispokal, dessen erste Runde für den 23. August terminiert ist. Der erste Spieltag der Meisterschaftsrunde ist flächendeckend für den 30. August angesetzt. Das offizielle Saisoneröffnungsspiel wird bereits am Freitagabend, dem 28. August, im westlichen Teil des Fußballkreises ausgetragen.

Um den Spielplan zu entlasten, sieht die Ausschreibung der Hinrunde zwei Wochenspieltage vor, die im September beziehungsweise Oktober ausgespielt werden. Der reguläre Abschluss des Fußballjahres vor der Winterpause ist für den 6. Dezember vorgesehen, wobei der darauffolgende Sonntag als primärer Ausweichtermin für eventuelle Nachholbegegnungen freigehalten wird. Nach der Winterpause differenziert sich der Wiedereinstieg je nach Staffelgröße: Die Kreisligen A und B nehmen den Spielbetrieb am 21. Februar wieder auf. Für die Kreisligen C und D, deren Staffeln auf maximal 14 Mannschaften begrenzt sind, beginnt die Restrunde hingegen erst zwei Wochen später, am 7. März. Der finale Spieltag der Saison ist ligaübergreifend für den 13. Juni terminiert.