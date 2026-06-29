Staffeleinteilung: Neue Landes- und Bezirksligen kommen gut an Die neuen Staffeleinteilungen am Niederrhein sorgen wie immer für Diskussionen. Die FuPa-Umfragen zeigen aber: Eine Mehrheit bewertet die neuen Landes- und Bezirksligen positiv. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Neue Konstellationen in der Landesliga. – Foto: Markus Verwimp

Die neuen Staffeleinteilungen am Niederrhein sind jedes Jahr ein Gesprächsthema. Auch diesmal wurde über die neuen Landesligen und Bezirksligen diskutiert. Die Ergebnisse der FuPa-Umfragen zeigen dabei ein recht klares Bild: Die Mehrheit der Teilnehmenden kann mit den neuen Ligen, die der Fußballverband Niederrhein (FVN) eingeteilt hat, gut leben.

Bei der Frage „Wie findet ihr die neuen Landesligen?“ stimmten 371 Personen ab. 49,1 Prozent bewerteten die Einteilung positiv. Das entspricht rund 182 Stimmen. 32,6 Prozent gaben dagegen an, dass ihnen die neuen Landesligen gar nicht gefallen. Rund 121 Stimmen entfielen auf diese Antwort. 18,3 Prozent war die Einteilung egal. Damit gibt es bei den Landesligen eine klare relative Mehrheit für die neue Einteilung. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis aber auch, dass die Kritik nicht klein ist. Fast ein Drittel der Teilnehmenden ist mit der Zusammensetzung nicht zufrieden. Noch deutlicher fällt die zweite Umfrage aus. Auf die Frage, welche Landesliga besser gefällt, entschieden sich 61,2 Prozent für die Landesliga 1. Die Landesliga 2 kam auf 38,8 Prozent. Bei 340 abgegebenen Stimmen entspricht das ungefähr 208 Stimmen für Gruppe 1 und 132 Stimmen für Gruppe 2. Hier dürften vor allem die Klubs aus Grevenbroich-Neuss und Düsseldorf verstimmt sein, die erstmals in die Gruppe 2 rutschen.

Bezirksligen schneiden noch etwas besser ab Noch positiver fällt das Meinungsbild bei den neuen Bezirksligen aus. An dieser Umfrage nahmen 420 Personen teil. 52,9 Prozent finden die neuen Bezirksligen gut, also rund 222 Stimmen. 24,5 Prozent bewerten die Einteilung negativ, rund 103 Stimmen. 22,6 Prozent ist sie egal. Damit schneiden die Bezirksligen in der Gesamtbewertung etwas besser ab als die Landesligen. Die Zustimmung ist höher, die Ablehnung geringer. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden bewertet die neuen Gruppen positiv. Bei der Frage nach der beliebtesten Bezirksliga-Gruppe ist das Bild dagegen deutlich enger. 407 Personen stimmten ab, die Gruppen 1, 3, 4 und 5 liegen nahezu gleichauf. Ganz knapp vorne liegt die Bezirksliga-Gruppe 3 mit 19,7 Prozent. Dahinter folgen Gruppe 1 mit 19,4 Prozent, Gruppe 5 mit 19,2 Prozent und Gruppe 4 mit 18,9 Prozent.