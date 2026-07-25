Staffeleinteilung Herrenfußball Kreis Euskirchen

Der Fußballkreis Euskirchen hat die Staffeleinteilung für die Herren auf Kreisebene für die Spielzeit 2026/2027 bekanntgegeben. Dabei werden sowohl die A-Liga, als auch beide B-Ligen mit jeweils 13 Mannschaften antreten. Neu ist, dass es nur noch zwei C-Staffeln geben wird. Diese haben es nummerisch aber in sich. Die C1 startet mit 18 Mannschaften und die C2 mit 16 Teams. Zu den genauen Spielpaarungen, sowie zu den Auf- und Abstiegsregelungen wird sich der Fußballkreis in Kürze melden.
So sieht die Kreisliga A der neuen Saison aus:
SC Germania Erftstadt-Lechenich (Ab)
SSV Weilerswist
SV Sötenich
SG Flamersheim/Kirchheim
SV Frauenberg
SV Nierfeld
TSV Schönau
TuS Mechernich
SSVGolbach
SV Schöneseiffen
Bliesheimer BC (Auf)
FC Dollendorf-Ripsdorf (Auf)
SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich (Auf)
So sieht die Kreisliga B1 der neuen Saison aus:
Sportfreunde DHO (Ab)
SSV Eintracht Lommersum (Ab)
TuS Vernich (Ab)
SG Billig/Veytal
VfB Blessem
TuS Dom-Esch
Inter Euskirchen
SSC Firmenich
SV Metternich
SC Roitzheim
SF Wüschheim-Büllesheim
TSC Euskirchen (Auf)
SG Rotbachtal/Strempt II (Auf)
So sieht die Kreisliga B2 der neuen Saison aus:
SG Hellenthal
TuS DJK Dreiborn
SG Keldenich/Scheven
SV Nierfeld II
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
SG Rotbachtal/Strempt
SG 25
Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim
SG Houevrath/Mutscheid
TuS Mechernich II (Auf)
SG Flamersheim/Kirchheim (Auf)
SG Oleftal (Auf)
VfL Kommern (Auf)
So sieht die Kreisliga C1 der neuen Saison aus:
SV Rhenania Bessenich II (Ab)
SG Billig/Veytal II
VfB Blessem II
Bliesheimer BC II
Sportfreunde DHO II
TuS Dom-Esch II
SC Enzen-Dürscheven
SV Frauenberg II
SSV Eintracht Lommersum II
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim II
VfL Niederelvenich/Mülheim-Wichterich
TSV Schönau III
Türk Gencligi Euskirchen
SSV Weilerswist II
SC Wißkirchen
SF Wüschheim-Büllesheim II
TuS Chlodwig Zülpich III
SC Roitzheim II
So sieht die Kreisliga C2 der neuen Saison aus:
SG Dahlem-Schmidtheim (Ab)
TSV Schönau II (Ab)
RSV Arloff-Kirspenich
SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich II
FC Dollendrof-Ripsdorf II
SG Erfthöhen 98
SG Hellenthal II
Kaller SC
SG Keldenich/Scheven II
VfL Kommern II
TuS Mechernich III
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim III
SSC Satzvey
SV Schöneseiffen II
SG Ülpenich/Nemmenich/Elsig II
SV Concordia Weyer