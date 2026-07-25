Staffeleinteilung Herrenfußball Kreis Euskirchen Nur noch zwei C-Ligen - A- und B-Ligen starten mit je 13 Mannschaften von rb · Heute, 13:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Der Fußballkreis Euskirchen hat die Staffeleinteilung für die Herren auf Kreisebene für die Spielzeit 2026/2027 bekanntgegeben. Dabei werden sowohl die A-Liga, als auch beide B-Ligen mit jeweils 13 Mannschaften antreten. Neu ist, dass es nur noch zwei C-Staffeln geben wird. Diese haben es nummerisch aber in sich. Die C1 startet mit 18 Mannschaften und die C2 mit 16 Teams. Zu den genauen Spielpaarungen, sowie zu den Auf- und Abstiegsregelungen wird sich der Fußballkreis in Kürze melden.

So sieht die Kreisliga A der neuen Saison aus: SC Germania Erftstadt-Lechenich (Ab)

SSV Weilerswist

SV Sötenich

SG Flamersheim/Kirchheim

SV Frauenberg

SV Nierfeld

TSV Schönau

TuS Mechernich

SSVGolbach

SV Schöneseiffen

Bliesheimer BC (Auf)

FC Dollendorf-Ripsdorf (Auf)

SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich (Auf)





So sieht die Kreisliga B1 der neuen Saison aus: