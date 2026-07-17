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Ligavorschau
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Staffeleinteilung für Verbandsspielbetrieb der Herren 2026/27
Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein haben die Staffeleinteilungen im Verbandsspielbetrieb der Herren für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.
In der Mittelrheinliga stieg der Meister der Saison 2025/26 SV Bergisch Gladbach 09 in die Regionalliga West auf, Absteiger in die Mittelrheinliga gab es keine. In den Landesligen der Herren wurden die Auf- und Absteiger konsequent gemäß geographischen Kriterien den beiden Staffeln zugeteilt. Ausschlaggebend sind vor allem die Fahrtstrecken oder die Kreiszugehörigkeit.
Mittelrheinliga:
SV Eintracht Hohkeppel
Siegburger SV 04
SSV Merten
VfL 08 Vichttal
FC Wegberg-Beeck
SpVg. Frechen 20
SSV Bornheim
TuS BW Königsdorf
S.C. Fortuna Köln II
1. FC Düren
FC Hennef 05
SpVg. Porz
FSV Neunkirchen-Seelscheid
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
FC Hürth
TuS Chlodwig Zülpich
Landesliga, Staffel 1:
FC Pesch
FV Bad Honnef
FV Bonn-Endenich
SSV Homburg-Nümbrecht
SC Blau-Weiß 06 Köln
TuS Marialinden
TuS Mondorf
SC Rheinbach
FV Wiehl
1. FC Spich
SV Schlebusch
SV GW Brauweiler
SV Deutz 05
TuS Oberpleis
SV Schönenbach
FC BW Friesdorf
Landesliga Staffel 2:
Sportfreunde 1919 Düren
FC Teutonia Weiden
SV Breinig Breinigerberg
SV Eintracht Verlautenheide
FC Germania Teveren
SC Fliesteden
SV Eilendorf
FC Germania Lich-Steinstraß
FC Union Schafhausen
SV Kurdistan Düren
DJK Rasensport Aachen-Brand
SV Helpenstein
Sportfreunde Uevekoven
SC Elsdorf
SV Germania Eicherscheid
SG Türkischer SV Düren
In den Bezirksligen blieb es ebenfalls bei der bewährten geographischen Zuteilung, wobei etwaige Ausnahmen hiervon bereits aus der Vorsaison übernommen wurden und entsprechend bekannt sind.
Bezirksliga, Staffel 1:
SpVg. Köln-Flittard
SV Eintracht Hohkeppel II
DJK Südwest Köln
SSV Jan Wellem 05
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
SV Frielingsdorf
FC Hürth II
TV Hoffnungsthal
SV Bergfried Leverkusen
Heiligenhauser SV
SC Schwarz-Weiß Köln
CFB Ford Köln-Niehl
SV Deutz 05 II
SC Weiler Volkhoven
VfR Wipperfürth
TuS Lindlar
Bezirksliga, Staffel 2:
SC Fortuna Bonn
TuRa Oberdrees
1. FC Niederkassel
SV RW Merl
FC Hertha Rheidt
Marokkanischer SV Bonn
TuS Buisdorf
SV Leuscheid
SC Volmershoven-Heidgen
VfR Hangelar
SC Uckerath
FC Rheinsüd Köln
SV Wachtberg
SF Troisdorf 05
RG Wesseling
SV Bergheim
Bezirksliga, Staffel 3:
SC Alemannia Lendersdorf
TuS 08 Langerwehe
SV Weiden
Horremer SV
SpVg. Frechen 20 II
Viktoria Birkesdorf
Kreuzauer SC 05
JSG Erft 01 Euskirchen
SV Rhenania Bessenich
SV Lövenich/Widdersdorf
VfL Sindorf
FC Viktoria Arnoldsweiler
SV Rheidt
TuS Chlodwig Zülpich II
SG Dahlem-Schmidtheim
VfVuJ02 Winden
Bezirksliga, Staffel 4:
Kohlscheider BC
Germania Hilfarth
SV Falke Bergrath
DJK FV Haaren
SV Alemannia Mariadorf
FC Roetgen
Ay-Yildiz Spor Hückelhoven
SV Rhenania Richterich
VfR Würselen
SC 09 Erkelenz
TV Konzen
FC Concordia Oidtweiler
VfL 08 Vichttal II
FC Dynamo Erkelenz
FC Eschweiler
SG Union Würm-Lindern
Los geht die Saison bei den Herren am 28. August traditionell mit der FVM-Saisoneröffnung, bei der zudem die Sieger des WestLotto Fairplay-Pokals der Saison 2025/26 geehrt werden.