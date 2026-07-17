 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Staffeleinteilung für Verbandsspielbetrieb der Herren 2026/27

Der Saisonstart ist für den 28. August geplant

von jad · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

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Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1

Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein haben die Staffeleinteilungen im Verbandsspielbetrieb der Herren für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.

In der Mittelrheinliga stieg der Meister der Saison 2025/26 SV Bergisch Gladbach 09 in die Regionalliga West auf, Absteiger in die Mittelrheinliga gab es keine. In den Landesligen der Herren wurden die Auf- und Absteiger konsequent gemäß geographischen Kriterien den beiden Staffeln zugeteilt. Ausschlaggebend sind vor allem die Fahrtstrecken oder die Kreiszugehörigkeit.

Mittelrheinliga:

  • SV Eintracht Hohkeppel
  • Siegburger SV 04
  • SSV Merten
  • VfL 08 Vichttal
  • FC Wegberg-Beeck
  • SpVg. Frechen 20
  • SSV Bornheim
  • TuS BW Königsdorf
  • S.C. Fortuna Köln II
  • 1. FC Düren
  • FC Hennef 05
  • SpVg. Porz
  • FSV Neunkirchen-Seelscheid
  • SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
  • FC Hürth
  • TuS Chlodwig Zülpich

Landesliga, Staffel 1:

  • FC Pesch
  • FV Bad Honnef
  • FV Bonn-Endenich
  • SSV Homburg-Nümbrecht
  • SC Blau-Weiß 06 Köln
  • TuS Marialinden
  • TuS Mondorf
  • SC Rheinbach
  • FV Wiehl
  • 1. FC Spich
  • SV Schlebusch
  • SV GW Brauweiler
  • SV Deutz 05
  • TuS Oberpleis
  • SV Schönenbach
  • FC BW Friesdorf

Landesliga Staffel 2:

  • Sportfreunde 1919 Düren
  • FC Teutonia Weiden
  • SV Breinig Breinigerberg
  • SV Eintracht Verlautenheide
  • FC Germania Teveren
  • SC Fliesteden
  • SV Eilendorf
  • FC Germania Lich-Steinstraß
  • FC Union Schafhausen
  • SV Kurdistan Düren
  • DJK Rasensport Aachen-Brand
  • SV Helpenstein
  • Sportfreunde Uevekoven
  • SC Elsdorf
  • SV Germania Eicherscheid
  • SG Türkischer SV Düren

In den Bezirksligen blieb es ebenfalls bei der bewährten geographischen Zuteilung, wobei etwaige Ausnahmen hiervon bereits aus der Vorsaison übernommen wurden und entsprechend bekannt sind.

Bezirksliga, Staffel 1:

  • SpVg. Köln-Flittard
  • SV Eintracht Hohkeppel II
  • DJK Südwest Köln
  • SSV Jan Wellem 05
  • SpVg Rheindörfer Köln-Nord
  • SV Frielingsdorf
  • FC Hürth II
  • TV Hoffnungsthal
  • SV Bergfried Leverkusen
  • Heiligenhauser SV
  • SC Schwarz-Weiß Köln
  • CFB Ford Köln-Niehl
  • SV Deutz 05 II
  • SC Weiler Volkhoven
  • VfR Wipperfürth
  • TuS Lindlar

Bezirksliga, Staffel 2:

  • SC Fortuna Bonn
  • TuRa Oberdrees
  • 1. FC Niederkassel
  • SV RW Merl
  • FC Hertha Rheidt
  • Marokkanischer SV Bonn
  • TuS Buisdorf
  • SV Leuscheid
  • SC Volmershoven-Heidgen
  • VfR Hangelar
  • SC Uckerath
  • FC Rheinsüd Köln
  • SV Wachtberg
  • SF Troisdorf 05
  • RG Wesseling
  • SV Bergheim

Bezirksliga, Staffel 3:

  • SC Alemannia Lendersdorf
  • TuS 08 Langerwehe
  • SV Weiden
  • Horremer SV
  • SpVg. Frechen 20 II
  • Viktoria Birkesdorf
  • Kreuzauer SC 05
  • JSG Erft 01 Euskirchen
  • SV Rhenania Bessenich
  • SV Lövenich/Widdersdorf
  • VfL Sindorf
  • FC Viktoria Arnoldsweiler
  • SV Rheidt
  • TuS Chlodwig Zülpich II
  • SG Dahlem-Schmidtheim
  • VfVuJ02 Winden

Bezirksliga, Staffel 4:

  • Kohlscheider BC
  • Germania Hilfarth
  • SV Falke Bergrath
  • DJK FV Haaren
  • SV Alemannia Mariadorf
  • FC Roetgen
  • Ay-Yildiz Spor Hückelhoven
  • SV Rhenania Richterich
  • VfR Würselen
  • SC 09 Erkelenz
  • TV Konzen
  • FC Concordia Oidtweiler
  • VfL 08 Vichttal II
  • FC Dynamo Erkelenz
  • FC Eschweiler
  • SG Union Würm-Lindern

Los geht die Saison bei den Herren am 28. August traditionell mit der FVM-Saisoneröffnung, bei der zudem die Sieger des WestLotto Fairplay-Pokals der Saison 2025/26 geehrt werden.