Staffeleinteilung für Verbandsspielbetrieb der Herren 2026/27 Der Saisonstart ist für den 28. August geplant von jad · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein haben die Staffeleinteilungen im Verbandsspielbetrieb der Herren für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.

In der Mittelrheinliga stieg der Meister der Saison 2025/26 SV Bergisch Gladbach 09 in die Regionalliga West auf, Absteiger in die Mittelrheinliga gab es keine. In den Landesligen der Herren wurden die Auf- und Absteiger konsequent gemäß geographischen Kriterien den beiden Staffeln zugeteilt. Ausschlaggebend sind vor allem die Fahrtstrecken oder die Kreiszugehörigkeit.



Mittelrheinliga:

SV Eintracht Hohkeppel

Siegburger SV 04

SSV Merten

VfL 08 Vichttal

FC Wegberg-Beeck

SpVg. Frechen 20

SSV Bornheim

TuS BW Königsdorf

S.C. Fortuna Köln II

1. FC Düren

FC Hennef 05

SpVg. Porz

FSV Neunkirchen-Seelscheid

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind

FC Hürth

TuS Chlodwig Zülpich Landesliga, Staffel 1: FC Pesch

FV Bad Honnef

FV Bonn-Endenich

SSV Homburg-Nümbrecht

SC Blau-Weiß 06 Köln

TuS Marialinden

TuS Mondorf

SC Rheinbach

FV Wiehl

1. FC Spich

SV Schlebusch

SV GW Brauweiler

SV Deutz 05

TuS Oberpleis

SV Schönenbach

FC BW Friesdorf Landesliga Staffel 2: