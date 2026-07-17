Staffeleinteilung für Verbandsspielbetrieb der Frauen 2026/27 Der Saisonstart ist für den 11. September geplant von jad · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der Verbandausschuss für Frauenfußball des Fußball-Verbandes Mittelrhein haben die Staffeleinteilungen im Verbandsspielbetrieb der Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.

Die Frauen-Mittelrheinliga wird von den beiden Landesliga-Meisterinnen Viktoria Köln und Burtscheider TV sowie den Absteigerinnen aus der Regionalliga SV Deutz 05 komplettiert. Der 1. FC Köln III nimmt überdies mit Wertung an der Mittelrheinliga teil, wobei er in der ersten regulären Saison grundsätzlich kein Aufstiegsrecht hat.



Mittelrheinliga:

1.FC Köln III

Burtscheider TV

Deutz 05

FC Viktoria Köln

Ideal C.F. Casa de España

Rot-Weiß Merl

SC Alemannia Straß

SV Allner-Bödingen

SV Menden

SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten

TSV Alemannia Aachen

TuS Jüngersdorf-Stütgerloch

Vorwärts Spoho Köln II Für die Landesligen ergibt sich ebenso wie für die Bezirksligen die bekannte regionale Einteilung, wobei bei der Einteilung ein besonderer Fokus auf Fahrtstrecken lag.



Landesliga, Staffel 1: