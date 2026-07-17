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Ligavorschau
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Staffeleinteilung für Verbandsspielbetrieb der Frauen 2026/27
Der Verbandausschuss für Frauenfußball des Fußball-Verbandes Mittelrhein haben die Staffeleinteilungen im Verbandsspielbetrieb der Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.
Die Frauen-Mittelrheinliga wird von den beiden Landesliga-Meisterinnen Viktoria Köln und Burtscheider TV sowie den Absteigerinnen aus der Regionalliga SV Deutz 05 komplettiert. Der 1. FC Köln III nimmt überdies mit Wertung an der Mittelrheinliga teil, wobei er in der ersten regulären Saison grundsätzlich kein Aufstiegsrecht hat.
Mittelrheinliga:
1.FC Köln III
Burtscheider TV
Deutz 05
FC Viktoria Köln
Ideal C.F. Casa de España
Rot-Weiß Merl
SC Alemannia Straß
SV Allner-Bödingen
SV Menden
SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten
TSV Alemannia Aachen
TuS Jüngersdorf-Stütgerloch
Vorwärts Spoho Köln II
Für die Landesligen ergibt sich ebenso wie für die Bezirksligen die bekannte regionale Einteilung, wobei bei der Einteilung ein besonderer Fokus auf Fahrtstrecken lag.
Landesliga, Staffel 1:
Bonner SC 01/04 e.V.
Deutz 05 II
FV Bonn-Endenich 1908
Spfr. Ippendorf
SV Bergfried Leverkusen
SV Bergisch Gladbach
SV Menden II
SV Sportfreunde Hörn II
SV Union Rösrath
TuS Birk
TuS Homburg.Bröltal
Union Blau-Weiß Biesfeld
Landesliga, Staffel 2:
Bedburger BV
Eintracht Kornelimünster
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Fortuna Köln II
SC Selfkant
SSV Berzdorf
SSV Merten
SV Merken
SV Sportfreunde Hörn
SV Weiden
TB-SV Füssenich-Geich
TuS Chlodwig Zülpich
Bezirksliga, Staffel 1:
1. FSV Köln
Bröltaler SC
ESV Olympia Köln
FC Adler 1911 Meindorf
SC 27 Bergisch Gladbach
SC Uckerath
SV Allner-Bödingen II
SV Rot Weiß Hütte
TSV Ründeroth
TuS Köln rrh
TuS Lindlar
TuS Marialinden
Bezirksliga, Staffel 2:
DJK Südwest Köln II
FC Pech
Hellas FC Köln
RW Lessenich
SC Glessen
SC West Köln
SC Wißkirchen
SuS Nippes
SV Lövenich/Widdersdorf
TuS BW Königsdorf
TuS Lindlar
Vorwärts Spoho Köln III
Bezirksliga, Staffel 3:
Burtscheider TV II
FC Eschweiler
Kohlscheider BC
SC 09 Erkelenz
SC Alemannia Straß II
SC Friesheim
SV Falke Bergrath
SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten II
TSV Alemannia Aachen II
TuS Jahn Hilfarth
TV Konzen
VfR Würselen
Der Spielbetrieb für die Frauen-Mannschaften auf Verbandsebene startet ebenfalls mit der inzwischen traditionellen FVM-Saisoneröffnung der Frauen, die im Rahmen eines Spiels der Mittelrheinliga am 11. September stattfindet und in deren Rahmen die fairsten Frauen-Teams des WestLotto Fairplay-Pokals der Frauen der abgelaufenen Saison geehrt werden.