 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Staffeleinteilung für Verbandsspielbetrieb der Frauen 2026/27

Der Saisonstart ist für den 11. September geplant

von jad · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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Sparkasse Aachen
Frauen-Mittelrheinlig
Fr.-LL MR St. 1
Fr.-LL MR St. 2
Fr.-BZL MR St. 1
Fr.-BZL MR St. 2

Der Verbandausschuss für Frauenfußball des Fußball-Verbandes Mittelrhein haben die Staffeleinteilungen im Verbandsspielbetrieb der Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.

Die Frauen-Mittelrheinliga wird von den beiden Landesliga-Meisterinnen Viktoria Köln und Burtscheider TV sowie den Absteigerinnen aus der Regionalliga SV Deutz 05 komplettiert. Der 1. FC Köln III nimmt überdies mit Wertung an der Mittelrheinliga teil, wobei er in der ersten regulären Saison grundsätzlich kein Aufstiegsrecht hat.

Mittelrheinliga:

  • 1.FC Köln III
  • Burtscheider TV
  • Deutz 05
  • FC Viktoria Köln
  • Ideal C.F. Casa de España
  • Rot-Weiß Merl
  • SC Alemannia Straß
  • SV Allner-Bödingen
  • SV Menden
  • SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten
  • TSV Alemannia Aachen
  • TuS Jüngersdorf-Stütgerloch
  • Vorwärts Spoho Köln II

Für die Landesligen ergibt sich ebenso wie für die Bezirksligen die bekannte regionale Einteilung, wobei bei der Einteilung ein besonderer Fokus auf Fahrtstrecken lag.

Landesliga, Staffel 1:

  • Bonner SC 01/04 e.V.
  • Deutz 05 II
  • FV Bonn-Endenich 1908
  • Spfr. Ippendorf
  • SV Bergfried Leverkusen
  • SV Bergisch Gladbach
  • SV Menden II
  • SV Sportfreunde Hörn II
  • SV Union Rösrath
  • TuS Birk
  • TuS Homburg.Bröltal
  • Union Blau-Weiß Biesfeld

Landesliga, Staffel 2:

  • Bedburger BV
  • Eintracht Kornelimünster
  • SC Blau-Weiß 06 Köln
  • SC Fortuna Köln II
  • SC Selfkant
  • SSV Berzdorf
  • SSV Merten
  • SV Merken
  • SV Sportfreunde Hörn
  • SV Weiden
  • TB-SV Füssenich-Geich
  • TuS Chlodwig Zülpich

Bezirksliga, Staffel 1:

  • 1. FSV Köln
  • Bröltaler SC
  • ESV Olympia Köln
  • FC Adler 1911 Meindorf
  • SC 27 Bergisch Gladbach
  • SC Uckerath
  • SV Allner-Bödingen II
  • SV Rot Weiß Hütte
  • TSV Ründeroth
  • TuS Köln rrh
  • TuS Lindlar
  • TuS Marialinden

Bezirksliga, Staffel 2:

  • DJK Südwest Köln II
  • FC Pech
  • Hellas FC Köln
  • RW Lessenich
  • SC Glessen
  • SC West Köln
  • SC Wißkirchen
  • SuS Nippes
  • SV Lövenich/Widdersdorf
  • TuS BW Königsdorf
  • TuS Lindlar
  • Vorwärts Spoho Köln III

Bezirksliga, Staffel 3:

  • Burtscheider TV II
  • FC Eschweiler
  • Kohlscheider BC
  • SC 09 Erkelenz
  • SC Alemannia Straß II
  • SC Friesheim
  • SV Falke Bergrath
  • SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten II
  • TSV Alemannia Aachen II
  • TuS Jahn Hilfarth
  • TV Konzen
  • VfR Würselen

Der Spielbetrieb für die Frauen-Mannschaften auf Verbandsebene startet ebenfalls mit der inzwischen traditionellen FVM-Saisoneröffnung der Frauen, die im Rahmen eines Spiels der Mittelrheinliga am 11. September stattfindet und in deren Rahmen die fairsten Frauen-Teams des WestLotto Fairplay-Pokals der Frauen der abgelaufenen Saison geehrt werden.