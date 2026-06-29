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Staffeleinteilung des NOFV: Überraschung für den 1. FC Lok Stendal
Oberliga Süd +++ Die Altmärker gehen in der neuen Saison nicht mehr in der Süd-, sondern in der Nord-Staffel an den Start
von Kevin Gehring · Heute, 16:39 Uhr · 0 Leser
Nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd geht der 1. FC Lok Stendal künftig im Norden an den Start. – Foto: Laura Bornemann
Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte der 1. FC Lok Stendal den Klassenerhalt in der NOFV-Oberliga Süd gefeiert. In der neuen Spielzeit müssen die Altmärker dennoch in einer anderen Liga an den Start gehen. Dies geht aus der Staffeleinteilung hervor, die der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag veröffentlicht hat.
Demnach werden die Stendaler in der Saison 2026/27 in der NOFV-Oberliga Nord spielen. Statt der Sachsen-Anhalt-Duelle gegen den VfB Germania Halberstadt, den FC Einheit Wernigerode oder den Aufsteiger SSC Weißenfels warten stattdessen viele Auswärtsfahren nach Berlin auf die Eisenbahner.
Grund für dieses Staffelwechsel ist, dass neben den beiden Regionalliga-Absteigern ZFC Meuselwitz und FC Eilenburg sowie standesgemäß den Aufsteigern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt auch der 1. FC Frankfurt/Oder - als Meister aus Brandenburg - in die Süd-Staffel mit eingegliedert wurde. Den Startplatz dafür musste der 1. FC Lok Stendal abgeben.
Damit kommt es für die Mannschaft von Jörn Schulz in der neuen Saison unter anderem zum Derby gegen den FSV Optik Rathenow oder zu Begegnungen mit dem FC Hansa Rostock II. Darüber hinaus treten die Altmärker gegen gleich acht Mannschaften aus dem Berliner Raum an. Zuletzt hatte der 1. FC Lok zwischen 2018 und 2022 in der Oberliga Nord mitgespielt.