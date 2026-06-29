Staffeleinteilung des NOFV: Überraschung für den 1. FC Lok Stendal

Nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd geht der 1. FC Lok Stendal künftig im Norden an den Start. – Foto: Laura Bornemann

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte der 1. FC Lok Stendal den Klassenerhalt in der NOFV-Oberliga Süd gefeiert. In der neuen Spielzeit müssen die Altmärker dennoch in einer anderen Liga an den Start gehen. Dies geht aus der Staffeleinteilung hervor, die der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag veröffentlicht hat.

Demnach werden die Stendaler in der Saison 2026/27 in der NOFV-Oberliga Nord spielen. Statt der Sachsen-Anhalt-Duelle gegen den VfB Germania Halberstadt, den FC Einheit Wernigerode oder den Aufsteiger SSC Weißenfels warten stattdessen viele Auswärtsfahren nach Berlin auf die Eisenbahner.

Grund für dieses Staffelwechsel ist, dass neben den beiden Regionalliga-Absteigern ZFC Meuselwitz und FC Eilenburg sowie standesgemäß den Aufsteigern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt auch der 1. FC Frankfurt/Oder - als Meister aus Brandenburg - in die Süd-Staffel mit eingegliedert wurde. Den Startplatz dafür musste der 1. FC Lok Stendal abgeben.