Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Oberliga aus

– Foto: Hubert Wilschrey

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Oberliga Niederrhein, an der sich seit dem Saisonende allerdings nichts mehr verändert hat. Die Übersicht:

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.