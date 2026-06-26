 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Oberliga aus

Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Oberliga Niederrhein.

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Oberliga Niederrhein, an der sich seit dem Saisonende allerdings nichts mehr verändert hat. Die Übersicht:

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

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Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung.

Das ist die Oberliga Niederrhein 2026/27

  1. Fortuna Düsseldorf U23 (Absteiger)
  2. Wuppertaler SV (Absteiger)
  3. SSVg Velbert (Absteiger)
  4. Ratingen 04/19
  5. KFC Uerdingen
  6. SpVg Schonnebeck
  7. SC St. Tönis
  8. TSV Meerbusch
  9. SV Blau-Weiß Dingden
  10. VfL Jüchen-Garzweiler
  11. Sportfreunde Baumberg
  12. ETB Schwarz-Weiß Essen
  13. 1. FC Monheim
  14. SV Sonsbeck
  15. FC Büderich
  16. Holzheimer SG
  17. 1. Spvg Solingen-Wald 03 (Aufsteiger)
  18. SV Scherpenberg (Aufsteiger)

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

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