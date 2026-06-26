 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Landesliga 2 aus

Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Landesliga Niederrhein, Gruppe 2.

von André Nückel · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen II geht in die Gruppe 2.
Rot-Weiss Essen II geht in die Gruppe 2. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Niederrhein, Gruppe 2.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

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Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Landesliga, Gruppe 2

Die geographische Einordnung der Landesliga-Gruppen hat sich deutlich verändert. In die Gruppe 2, die einen Schwerpunkt im Ruhrgebiet hatte, bekommt nun Düsseldorf, Grevenbroich-Neuss und das Bergische Land dazu - Duisburg und Oberhausen-Bottrop sind raus.

Fußballkreise: Essen, Grevenbroich-Neuss, Düsseldorf, Remscheid-Solingen, Wuppertal

  1. ESC Rellinghausen
  2. FC Kray
  3. DJK BW Mintard
  4. SF Niederwenigern
  5. SC Werden-Heidhausen
  6. DJK SF Katernberg
  7. DJK Adler Union Frintrop (Absteiger)
  8. RW Essen II (Aufsteiger)
  9. SG Unterrath
  10. FC Kosova Düsseldorf
  11. TSV Eller (Aufsteiger)
  12. SC Kapellen-Erft
  13. DJK Gnadental
  14. DV Solingen
  15. TSV Solingen
  16. SSV Bergisch Born
  17. SV Solingen 08/10 (Aufsteiger)
  18. SC Velbert

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

Ihr wollt uns etwas über eure Mannschaft mitteilen? Gerne! Meldet euch per E-Mail an fupa@rp-digital.de - oder per Instagram direkt an FuPa-Leiter André Nückel:

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