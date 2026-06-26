Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Landesliga 1 aus Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser

Unterrath und Nettetal werden getrennt. – Foto: Markus Verwimp

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung. Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Landesliga, Gruppe 1 In der Gruppe 1 ergeben sich neue Konstellationen: In den vergangenen Jahren war die Einteilung von der geographischen Einteilung nahezu identisch - das ist nun nicht mehr der Fall. Grevenbroich-Neuss, Düsseldorf und das Bergische Land verlassen die Staffel, neu sind dafür die Kreise Kleve-Geldern, Rees-Bocholt - und sogar Duisburg und Oberhausen-Bottrop!