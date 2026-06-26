 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Bezirksliga 5 aus

Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5.

von André Nückel · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser
Die Einteilung der Bezirksliga.
Die Einteilung der Bezirksliga. – Foto: Roberto Parolari

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

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Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Bezirksliga, Gruppe 5

Fußballkreise: Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Moers, Oberhausen-Bottrop

  1. SF Hamborn 07 (Absteiger)
  2. SV Genc Osman Duisburg
  3. Duisburger SV 1900
  4. SV Rhenania Hamborn
  5. FSV Duisburg (Aufsteiger)
  6. GSV Moers (Absteiger)
  7. FC Neukirchen-Vluyn
  8. TuS Asterlagen
  9. VfL Repelen
  10. VfB Homberg II
  11. Rhenania Bottrop (Absteiger)
  12. SC Oberhausen 20
  13. SuS 21 Oberhausen
  14. SW Alstaden
  15. Spvgg Sterkrade-Nord
  16. Sterkrade 06/07
  17. Fortuna Bottrop
  18. Dostlukspor Bottrop

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

Ihr wollt uns etwas über eure Mannschaft mitteilen? Gerne! Meldet euch per E-Mail an fupa@rp-digital.de - oder per Instagram direkt an FuPa-Leiter André Nückel:

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