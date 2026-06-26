Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Bezirksliga 4 aus

Die Einteilung der Bezirksliga. – Foto: Arno Wirths

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.