 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Staffeleinteilung 2026/27: So sieht die Bezirksliga 3 aus

Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neue Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3.

von André Nückel · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser
Die Einteilung der Bezirksliga.
Die Einteilung der Bezirksliga. – Foto: Markus Verwimp

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

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Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Bezirksliga, Gruppe 3

Fußballkreise: Kempen-Krefeld, Kleve-Geldern, Moers, Mönchengladbach-Viersen

  1. FC Aldekerk (Aufsteiger)
  2. SF Broekhuysen
  3. OSV Meerbusch
  4. TuRa Brüggen
  5. SSV Grefrath
  6. Fortuna Dilkrath
  7. CSV Marathon Krefeld
  8. VfL Tönisberg
  9. TSV Krefeld-Bockum
  10. SV Thomasstadt Kempen
  11. VfR Krefeld-Fischeln
  12. Anadolu Türkspor Krefeld (Aufsteiger)
  13. VfB Uerdingen (Aufsteiger)
  14. SC St. Tönis II
  15. SC Union Nettetal II
  16. Rheydter SV (Aufsteiger)
  17. Spvg Odenkirchen
  18. TuS Wickrath

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

Ihr wollt uns etwas über eure Mannschaft mitteilen? Gerne! Meldet euch per E-Mail an fupa@rp-digital.de - oder per Instagram direkt an FuPa-Leiter André Nückel:

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