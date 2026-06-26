Staffeleinteilung 2026/27: die Übersicht für die Landesliga

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Niederrhein.
Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.
Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung.
FuPa hat nach dem Ende der Relegation selbst Vorschläge für die Einteilung der Landesliga entwickelt - und der FVN ist auf ein identisches Ergebnis gekommen: Sozusagen sind beide Gruppen in zwei große "L" eingeteilt: Während Gruppe 1 in Mönchengladbach-Viersen beginnt und endet und Oberhausen-Bottrop inkludiert, wandert Grevenbroich-Neuss gemeinsam mit Düsseldorf und dem Bergischen Land in die Gruppe 2, die Essen umschließt. Schaut selbst nach:
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