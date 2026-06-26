Staffeleinteilung 2026/27: die Übersicht für die Landesliga Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neuen Landesliga-Gruppen. von André Nückel · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser

Kapellen-Erft und Süchteln treffen nicht mehr aufeinander. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Landesliga Niederrhein. Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.