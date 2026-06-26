 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Staffeleinteilung 2026/27: die Übersicht für die Bezirksliga

Der Fußballverband Niederrhein hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. FuPa zeigt euch die neuen Bezirksliga-Gruppen.

von André Nückel · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser
Das ist die Staffeleinteilung der Bezirksliga Niederrhein.
Das ist die Staffeleinteilung der Bezirksliga Niederrhein. – Foto: FuPa

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Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Vom Verband kommen die überregionalen Spielklassen ab der Bezirksliga aufwärts. In diesem Artikel findet ihr die Einteilung für die Bezirksliga Niederrhein.

Am Textende findet ihr die weiteren Staffeleinteilungen, chronologisch aufgeteilt nach Reihenfolge der Ligen.

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Hinweis: Die Spielpläne werden für Mitte Juli erwartet. Priorität haben zunächst die Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West, im Anschluss folgen die Spielklassen am Niederrhein. Zudem hat FuPa die eingleisigen Ligen - zum Beispiel die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss oder die Kreisliga B Moers - bereits eingeteilt. Die Einteilung der Landesliga und der Bezirksliga auf FuPa folgt unmittelbar nach dieser Veröffentlichung.

Teilnehmerfeld 2026/27: Das ist die Bezirksliga Niederrhein

Die Einteilung der Bezirksliga war in diesem Jahr ein echtes Mammutprojekt, denn viele Kreise haben viele Mannschaften - und entsprechend musste es zur ein oder anderen Aufteilung kommen. Zu welchem Ergebnis der Verband gekommen ist, könnt ihr an dieser Stelle für die Bezirksligen nachvollziehen:

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 2

Ihr wollt uns etwas über eure Mannschaft mitteilen? Gerne! Meldet euch per E-Mail an fupa@rp-digital.de - oder per Instagram direkt an FuPa-Leiter André Nückel:

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