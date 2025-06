Staffeleinteilung 2025/26: So sieht die Landesliga 2 aus

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat am Mittwoch die Staffeleinteilung für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Die Landesliga Niederrhein wurde wie von FuPa prognostiziert eingeteilt. Das ist Gruppe 2:

FuPa hatte schon vor zwei Wochen prognostiziert, wie die Landesliga eingeteilt werden dürfte. Schließlich haben sich die Gruppen nach den Relegations-Aufstiegen der 1. SpVg Solingen-Wald 03 und der DJK/SF Katernberg fast von allein eingeteilt, weil die "Grundordnung" der geographischen Verteilung beibehalten werden kann. Das liegt auch an Viktoria Goch, die als einziges Team den Fußballkreis Kleve-Geldern vertreten sind. Geographisch ergibt eine Zuordnung des Aufsteigers fast nur Sinn in der Gruppe 2 - und so kam es dann auch.

Interessant: Der SC Union Nettetal hatte angekündigt, sich in die Oberliga Niederrhein klagen zu wollen, weil beim KFC Uerdingen noch immer noch zu 100 Prozent klar sei, wie es weitergehe. Eingeteilt wurde der SCU wie erwartet in der Landesliga, Gruppe 1.