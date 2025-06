Staffeleinteilung 2025/26: So sieht die Bezirksliga 3 aus

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat am Mittwoch die Staffeleinteilung für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Wie die Bezirksliga Niederrhein eingeteilt wurde, erfahrt ihr hier - das ist Gruppe 3!

Ein FuPaner hat sich mit Ablauf der Bezirksliga-Relegation die Mühe gemacht und versucht, die Bezirksligen geographisch sinnvoll einzuteilen - und ja: Er hatte einen goldenen Riecher, denn lediglich in den Bezirksligen 5 und 6 gibt es eine Änderung, die Arminia Lirich und SuS Oberhausen betrifft. Ansonsten ist seine Prognose zu 100 Prozent eingetroffen, wie die offizielle Einteilung des Fußballverbands Niederrhein zeigt.

So hat der FVN die einzelnen Ligen 2025/26 eingeteilt

Hinweis: Die Fußballkreise ziehen in der Regel Anfang bis Mitte Juli nach, wenn die Mannschaftsmeldung durch ist. Die Kreisliga A ergibt sich außer in den Kreisen Duisburg-Dinslaken-Mülhem und Essen wegen ihrer Zweigleisigkeit überall von selbst. Die Redaktion von FuPa hat die A-Ligen bereits eingeteilt. Die Bezirksligen werden mit Veröffentlichung der Texte eingeteilt, sodass die FuPaner ab sofort in ihren "neuen" Ligen alle Informationen erhalten.