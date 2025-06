Staffeleinteilung 2025/26: So sehen Ober-, Landes- & Bezirksliga aus

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat am Mittwoch die Staffeleinteilung für die Oberliga Niederrhein, die Landesliga und die Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle neun Gruppen (1x Oberliga, 2x Landesliga und 6x Bezirksliga).

So hat der FVN die einzelnen Ligen 2025/26 eingeteilt

Hinweis: Die Fußballkreise ziehen in der Regel Anfang bis Mitte Juli nach, wenn die Mannschaftsmeldung durch ist. Die Kreisliga A ergibt sich außer in den Kreisen Duisburg-Dinslaken-Mülhem und Essen wegen ihrer Zweigleisigkeit überall von selbst. Die Redaktion von FuPa hat die A-Ligen bereits eingeteilt. Die Bezirksligen werden mit Veröffentlichung der Texte eingeteilt, sodass die FuPaner ab sofort in ihren "neuen" Ligen alle Informationen erhalten.