Staffelberg-Schlager: »Kein Leckerbissen«, aber mit »besonderem Touch«

Hart, aber fair agierten die Hauzenberger und Schaldinger im Nachbarduell. – Foto: Manuel Kirchberger

1.600 Zuschauer, zwei niederbayerische Bayernligisten in einem harten, aber fairen Duell - es war ohne Wenn und Aber ein Fußballfest am Staffelberg, auch wenn keine Tore fielen, auch wenn es keinen Sieger gegeben hat. Das Nachholspiel zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und dem SV Schalding-Heining am Dienstagabend endete 0:0. Ein Zähler, der für beide Teams, die auf schwierige Wochen zurückblicken und am unteren Ende der Tabelle der Bayernliga Süd zu finden sind, zu wenig ist?

Die Antworten, die auf diese Frage aus beiden Lagern kommen, unterscheiden sich deutlich. Die Gäste aus Schalding bzw. Heining, die nur fünf Punkte nach der Winterpause geholt haben, sind in Person von Teammanager Jürgen Fuchs alles andere als zufrieden: "Der Zähler hilft uns wenig weiter, er ist nur ein kleines Lichtlein. Wir können keinen Schritt nach vorne machen." Währenddessen "freuen wir uns" über den Teilerfolg, wie Sturm-Trainer Alex Geiger berichtet. "Wir nehmen jeden Punkt gerne mit."

Und auch, was die generelle Bewertung der Partie betrifft, sind sich beide Vereinsvertreter nicht ganz einig. Sicher, beide sprechen davon, dass es "kein gutes Spiel" (Geiger) war, "für Zuschauer gibt es bessere Spiele" (Fuchs). Während der SVS-Funktionär meint, "dass wir in Summe mehr Chancen mit Qualität hatten und uns den Sieg deshalb eher verdient hatten", ist der Sturm-Coach davon überzeugt: "Nimmt man die Großchancen als Maßstab ist das Unentschieden gerecht.“

Das weite Rund des Staffelbergstadion war gut gefüllt. – Foto: Tobias Wittenzellner

Fest steht, dass das Spiel an sich eher dem tristen Wetter entsprechend war. "Eine sehr zerfahrene Partie. Man hat gemerkt, dass Schalding extrem verunsichert war. Sie haben nur mit lange Bälle agiert, wovon wir uns haben anstecken lassen. Dann hatten wir auch die Hosen voll...", blickt Alex Geiger zurück. Die Gäste hatten seiner Meinung nach mit Patrick Drofa und Fabian Schnabel zwei Stürmer, die mit dieser Spielweise zurecht gekommen sind. Dem Aufsteiger, der das große Ziel Relegation weiter fest im Blick hat, hingegen fehle es an entsprechenden Zielspielern. "Wir haben keinen vorne drin, der daraus etwas machen kann."

Es war "kein Leckerbissen", stellt Jürgen Fuchs fest, aber dennoch ein Spiel mit "besonderem Touch. Die kurze Anreise, 1.600 Zuschauer, unter Flutlicht - das ist etwas ganz anderes". Hier ist Alex Geiger dann auch wieder seiner Meinung. Genauso ganz Fußball-Niederbayern, das diese Partie - trotz aller spielerischen und punktetechnischer Störfeuer - als Fußballfest in Erinnerung behalten wird.