Staffel-Reduzierung in der Kreisliga? Vereine sollen abstimmen Im Fußballkreis Kempen-Krefeld wird über eine Reform der Kreisliga B diskutiert. Ab 2027/28 könnte die Liga von drei auf zwei Staffeln reduziert werden. Wichtige Änderung im Kreispokal. von red · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser

Die Kreisliga B steht im Fokus. – Foto: Michael Zöllner

Im Fußballkreis Kempen-Krefeld könnte sich ab der Saison 2027/28 eine größere Veränderung anbahnen. Bei der Arbeitstagung zur neuen Spielzeit nahm die mögliche Reform der Kreisliga B einen breiten Raum ein. Konkret geht es darum, die Liga von bislang drei Gruppen auf zwei Staffeln zu reduzieren.

Hubert Hinrichs, Vorsitzender des Fußballausschusses, warb für diesen Schritt. Seine These: „Die Reduzierung auf zwei Staffeln führt zu einer Qualitätssteigerung und Zukunftssicherung des Fußballs in unserem Kreis.“ Eine Entscheidung wurde bei der Tagung allerdings noch nicht getroffen. Stattdessen sollen die Vereine zunächst ein Meinungsbild abgeben. Die Umfrage läuft bis zum 14. August über das FVN-Postfach. Damit bleibt offen, ob der Kreis tatsächlich in eine neue Struktur geht. Klar ist aber: Die Diskussion zeigt, dass sich die Verantwortlichen intensiv mit der Zukunft des Spielbetriebs beschäftigen. Weniger Staffeln würden voraussichtlich stärkere Gruppen bedeuten, könnten aber auch weitere Wege und eine veränderte Auf- und Abstiegsdynamik nach sich ziehen.

Die Saison 2026/27 bleibt davon zunächst unberührt. Sie beginnt am 16. August und endet am 13. Juni 2027. Die mögliche Reform würde also frühestens im Anschluss greifen. Fehlende Vereine müssen zahlen Neben der Kreisliga-B-Debatte wurden bei der Arbeitstagung weitere organisatorische und sportliche Themen behandelt. Von den 55 Kreisvereinen hatten 47 einen Vertreter geschickt. Hinrichs kritisierte die fehlenden Klubs deutlich. „Es sind fast immer die gleichen Clubs, die fehlen“, sagte der Funktionär vom SC St. Tönis. Die Abwesenheit dürfte Folgen haben. „Die Tagung ist eine Pflichtveranstaltung, deshalb werden wir die fehlenden Vereine zur Kasse bitten“, machte Hinrichs klar. Die betroffenen Vereine müssen also mit einem Ordnungsgeld rechnen.