Staffel 2-Landesligisten Lüdenscheid und Kierspe entlassen Trainer In der in Südwestfalen beheimateten Landesliga-Staffel 2 geht es im Abstiegskampf eng zu.

Lüdenscheids Vorstandssprecher Michael Dregger sagte gegenüber der Lokalpresse "Come-On": „Es gibt nie nur einen Grund, wenn man sich trennt – da spielen mehrere Dinge zusammen. Es ist ein Gesamtgebilde. Bayram ist ein toller Trainer, ein toller Kerl. Er war immer sehr loyal zum Klub. Dafür gilt ihm zunächst einmal mein Dank. Auch für die Verletztenmisere hat er letztlich nichts gekonnt. Wir hatten aber das Gefühl, dass Bayram zuletzt in einer Art Tunnel gewesen sei und auch deshalb keine Lösungen für die aktuellen Probleme mehr gefunden habe. In so einer Situation muss man entscheiden, ob es erforderlich ist, Änderungen vorzunehmen. Es gab auch bei einzelnen Spielern eine Unzufriedenheit. Wir haben überlegt, ob wir die Verletztenmisere noch abwarten können, aber das wäre dann bis zur Winterpause gewesen. Und wir sind daher zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt einen neuen Impuls setzen müssen, weil wir in dieser Fahrspur nicht bis zur Winterpause weitermachen können. Am Ende muss man so eine Entscheidung ohne Angst vor den Konsequenzen treffen, wenn man davon überzeugt ist, dass sie richtig ist.“

Nach der souveränen Bezirksliga-Meisterschaft hatten sich die Verantwortlichen eine Liga höher etwas mehr versprochen und wurden ob der sportlich bescheidenen Situation unruhig. "Marco hat beim KSC große Verdienste, er hat uns in den letzten Jahren in gutes Fahrwasser geführt. Ihm gegenüber sind wir zu großem Dank verpflichtet, jetzt aber wollen wir etwas Neues probieren", erklärte der Sportliche Leiter Marco Liedtke, der am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Drolshagen die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen wird und ankündigte, dass in Ruhe die Nachfolge geklärt werden soll.

Carbotta war insbesondere verärgert, dass er von seiner Entlassung schon erfahren hatte, bevor es ihm offiziell von Vereinsseite mitgeteilt wurde: „Man hätte im Guten auseinandergehen und über alles reden können. Für das, was ich in den letzten Jahren am Felderhof geleistet habe, war die Art und Weise der vollzogenen Trennung respektlos. Ich bin enttäuscht darüber, dass man mir nicht bis zur Winterpause die Chance gibt, mit der Mannschaft das Ruder herumzureißen oder mir zumindest ein Ultimatum gibt.“ Auch Co-Trainer Özgur Muti soll nach Angaben von Carbotta nun nicht mehr zur Verfügung stehen.