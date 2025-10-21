Staffel 1-Westfalenligisten gehen teilweise früher in die Winterpause

Traditionell ist das darauffolgende Wochenende rund um Totensonntag spielfrei, so dass in den 16er-Ligen am 30. November noch der Rückrundenauftakt angesetzt ist, bevor es in die verdiente Winterpause geht.
Einige Staffel 1-Westfalenligisten haben sich aber bereits auf eine frühere Winterpause geeinigt und haben den 16. Spieltag vorgezogen.
So bestreiten der SV Mesum und der SV Eintracht Ahaus bereits in einem Monat, am Mittwoch, den 20. November, ihr letztes Pflichtspiel des Jahres. Auch der FC Preußen Espelkamp und der SV Rödinghausen II sowie der FSC Rheda und der SV Westfalia Soest haben sich auf eine Vorverlegung geeinigt und spielen am Samstag, den 22. November (vor Totensonntag).
Die restlichen Parten des Jahres in der Westfalenliga Staffel 1:
12. Spieltag
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - FC Nordkirchen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SC Peckeloh
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SV Westfalia Soest
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Theesen - Eintracht Ahaus
So., 26.10.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - SV Mesum
So., 26.10.25 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FSC Rheda
So., 26.10.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Preußen Espelkamp
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - Grün-Weiß Nottuln
13. Spieltag
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - SV Westfalia Soest
So., 02.11.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Westfalia Kinderhaus
So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FC Kaunitz
So., 02.11.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Nottuln - Borussia Emsdetten
So., 02.11.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - SuS Neuenkirchen
So., 02.11.25 15:00 Uhr FSC Rheda - RW Maaslingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Mesum - VfL Theesen
So., 02.11.25 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SV Rödinghausen II
14. Spieltag
Mi., 05.11.25 19:30 Uhr FC Kaunitz - SF Ostinghausen
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr SuS Neuenkirchen - Grün-Weiß Nottuln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Peckeloh - Westfalia Kinderhaus
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SV Mesum
So., 09.11.25 15:00 Uhr VfL Theesen - FSC Rheda
So., 09.11.25 15:00 Uhr RW Maaslingen - Preußen Espelkamp
So., 09.11.25 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - FC Nordkirchen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - Eintracht Ahaus
15. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - FC Kaunitz
So., 16.11.25 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Borussia Emsdetten
So., 16.11.25 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SuS Neuenkirchen
So., 16.11.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Nottuln - RW Maaslingen
So., 16.11.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp - VfL Theesen
So., 16.11.25 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Rödinghausen II
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Mesum - SV Westfalia Soest
So., 16.11.25 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SC Peckeloh
16. Spieltag
Do., 20.11.25 20:00 Uhr SV Mesum - Eintracht Ahaus
Sa., 22.11.25 15:30 Uhr Preußen Espelkamp - SV Rödinghausen II
Sa., 22.11.25 16:00 Uhr FSC Rheda - SV Westfalia Soest
Sa., 29.11.25 14:30 Uhr SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Kaunitz - SC Peckeloh
So., 30.11.25 15:00 Uhr Grün-Weiß Nottuln - VfL Theesen
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Nordkirchen - RW Maaslingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus - Borussia Emsdetten