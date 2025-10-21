Staffel 1-Westfalenligisten gehen teilweise früher in die Winterpause

Espelkamp und Rödinghausen II haben den Rückrundenauftakt vorverlegt. – Foto: Niklas Gessat

Traditionell ist das darauffolgende Wochenende rund um Totensonntag spielfrei, so dass in den 16er-Ligen am 30. November noch der Rückrundenauftakt angesetzt ist, bevor es in die verdiente Winterpause geht. Einige Staffel 1-Westfalenligisten haben sich aber bereits auf eine frühere Winterpause geeinigt und haben den 16. Spieltag vorgezogen.

So bestreiten der SV Mesum und der SV Eintracht Ahaus bereits in einem Monat, am Mittwoch, den 20. November, ihr letztes Pflichtspiel des Jahres. Auch der FC Preußen Espelkamp und der SV Rödinghausen II sowie der FSC Rheda und der SV Westfalia Soest haben sich auf eine Vorverlegung geeinigt und spielen am Samstag, den 22. November (vor Totensonntag). Die restlichen Parten des Jahres in der Westfalenliga Staffel 1: