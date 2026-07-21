 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Staffel 1 und 2: Die Spielpläne der Landesligen im Überblick

30 Spieltage im Überblick

von ser · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Gernhardt

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 1
Landesliga Berlin - 2
Altglienicke II
SSC Südwest
Pinguin

Die Spielpläne für die Landesligen sind da.

Landesliga St. 1

1. Spieltag
14.08.26 SSC Südwest 1947 - FC Stern Marienfelde 1912
15.08.26 VSG Altglienicke II - Friedenauer TSC
16.08.26 Friedrichshagener SV 1912 - BFC Preussen II
16.08.26 SFC Veritas 96 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
16.08.26 BSV Dersim 1993 - SF Kladow
16.08.26 VfB Hermsdorf Berlin - FC Internationale Berlin II
16.08.26 Berliner SV 92 - Türkiyemspor Berlin
16.08.26 SC Berliner Amateure - 1. FC Schöneberg 1913

2. Spieltag
28.08.26 1. FC Schöneberg 1913 - FC Stern Marienfelde 1912
29.08.26 Berliner SV 92 - VfB Hermsdorf Berlin
30.08.26 BSV Dersim 1993 - Friedrichshagener SV 1912
30.08.26 SC Berliner Amateure - SSC Südwest 1947
30.08.26 SF Kladow - VSG Altglienicke II
30.08.26 BFC Preussen II - Friedenauer TSC
30.08.26 Türkiyemspor Berlin - SFC Veritas 96
30.08.26 FC Internationale Berlin II - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03

3. Spieltag
11.09.26 SSC Südwest 1947 - Berliner SV 92
11.09.26 FC Stern Marienfelde 1912 - FC Internationale Berlin II
12.09.26 VSG Altglienicke II - Türkiyemspor Berlin
13.09.26 Friedrichshagener SV 1912 - 1. FC Schöneberg 1913
13.09.26 SFC Veritas 96 - SC Berliner Amateure
13.09.26 VfB Hermsdorf Berlin - BSV Dersim 1993
13.09.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - BFC Preussen II
13.09.26 Friedenauer TSC - SF Kladow

4. Spieltag
18.09.26 1. FC Schöneberg 1913 - FC Internationale Berlin II
20.09.26 Friedrichshagener SV 1912 - VfB Hermsdorf Berlin
20.09.26 Berliner SV 92 - SFC Veritas 96
20.09.26 SC Berliner Amateure - VSG Altglienicke II
20.09.26 BSV Dersim 1993 - SSC Südwest 1947
20.09.26 SF Kladow - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
20.09.26 BFC Preussen II - FC Stern Marienfelde 1912
20.09.26 Türkiyemspor Berlin - Friedenauer TSC

5. Spieltag
25.09.26 SSC Südwest 1947 - Friedrichshagener SV 1912
25.09.26 FC Stern Marienfelde 1912 - SF Kladow
26.09.26 VSG Altglienicke II - Berliner SV 92
27.09.26 SFC Veritas 96 - BSV Dersim 1993
27.09.26 FC Internationale Berlin II - BFC Preussen II
27.09.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - Türkiyemspor Berlin
27.09.26 VfB Hermsdorf Berlin - 1. FC Schöneberg 1913
27.09.26 Friedenauer TSC - SC Berliner Amateure

6. Spieltag
09.10.26 SSC Südwest 1947 - 1. FC Schöneberg 1913
09.10.26 FC Stern Marienfelde 1912 - SC Berliner Amateure
10.10.26 VSG Altglienicke II - Friedrichshagener SV 1912
11.10.26 SFC Veritas 96 - VfB Hermsdorf Berlin
11.10.26 FC Internationale Berlin II - Türkiyemspor Berlin
11.10.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - Berliner SV 92
11.10.26 BFC Preussen II - SF Kladow
11.10.26 Friedenauer TSC - BSV Dersim 1993

7. Spieltag
16.10.26 1. FC Schöneberg 1913 - BFC Preussen II
18.10.26 Friedrichshagener SV 1912 - SFC Veritas 96
18.10.26 BSV Dersim 1993 - VSG Altglienicke II
18.10.26 VfB Hermsdorf Berlin - SSC Südwest 1947
18.10.26 Berliner SV 92 - Friedenauer TSC
18.10.26 SC Berliner Amateure - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
18.10.26 SF Kladow - FC Internationale Berlin II
18.10.26 Türkiyemspor Berlin - FC Stern Marienfelde 1912

8. Spieltag
23.10.26 1. FC Schöneberg 1913 - Friedenauer TSC
23.10.26 FC Stern Marienfelde 1912 - SFC Veritas 96
25.10.26 FC Internationale Berlin II - SSC Südwest 1947
25.10.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - VSG Altglienicke II
25.10.26 SC Berliner Amateure - Berliner SV 92
25.10.26 SF Kladow - Friedrichshagener SV 1912
25.10.26 BFC Preussen II - VfB Hermsdorf Berlin
25.10.26 Türkiyemspor Berlin - BSV Dersim 1993

9. Spieltag
30.10.26 SSC Südwest 1947 - BFC Preussen II
31.10.26 VSG Altglienicke II - FC Stern Marienfelde 1912
01.11.26 Friedrichshagener SV 1912 - Türkiyemspor Berlin
01.11.26 SFC Veritas 96 - FC Internationale Berlin II
01.11.26 BSV Dersim 1993 - SC Berliner Amateure
01.11.26 VfB Hermsdorf Berlin - SF Kladow
01.11.26 Berliner SV 92 - 1. FC Schöneberg 1913
01.11.26 Friedenauer TSC - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03

10. Spieltag
06.11.26 SSC Südwest 1947 - SFC Veritas 96
06.11.26 1. FC Schöneberg 1913 - SF Kladow
08.11.26 Friedrichshagener SV 1912 - Friedenauer TSC
08.11.26 BSV Dersim 1993 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
08.11.26 VfB Hermsdorf Berlin - VSG Altglienicke II
08.11.26 Berliner SV 92 - FC Stern Marienfelde 1912
08.11.26 SC Berliner Amateure - FC Internationale Berlin II
08.11.26 Türkiyemspor Berlin - BFC Preussen II

11. Spieltag
20.11.26 1. FC Schöneberg 1913 - SFC Veritas 96
20.11.26 FC Stern Marienfelde 1912 - BSV Dersim 1993
21.11.26 VSG Altglienicke II - SSC Südwest 1947
22.11.26 FC Internationale Berlin II - Berliner SV 92
22.11.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - Friedrichshagener SV 1912
22.11.26 SF Kladow - Türkiyemspor Berlin
22.11.26 BFC Preussen II - SC Berliner Amateure
22.11.26 Friedenauer TSC - VfB Hermsdorf Berlin

12. Spieltag
27.11.26 SSC Südwest 1947 - Friedenauer TSC
29.11.26 Friedrichshagener SV 1912 - FC Stern Marienfelde 1912
29.11.26 SFC Veritas 96 - VSG Altglienicke II
29.11.26 BSV Dersim 1993 - FC Internationale Berlin II
29.11.26 VfB Hermsdorf Berlin - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
29.11.26 Berliner SV 92 - BFC Preussen II
29.11.26 SC Berliner Amateure - SF Kladow
29.11.26 Türkiyemspor Berlin - 1. FC Schöneberg 1913

13. Spieltag
04.12.26 1. FC Schöneberg 1913 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
04.12.26 FC Stern Marienfelde 1912 - Friedenauer TSC
06.12.26 FC Internationale Berlin II - VSG Altglienicke II
06.12.26 Berliner SV 92 - BSV Dersim 1993
06.12.26 SC Berliner Amateure - Friedrichshagener SV 1912
06.12.26 SF Kladow - SSC Südwest 1947
06.12.26 BFC Preussen II - SFC Veritas 96
06.12.26 Türkiyemspor Berlin - VfB Hermsdorf Berlin

14. Spieltag
11.12.26 SSC Südwest 1947 - Türkiyemspor Berlin
12.12.26 VSG Altglienicke II - BFC Preussen II
13.12.26 Friedrichshagener SV 1912 - Berliner SV 92
13.12.26 SFC Veritas 96 - SF Kladow
13.12.26 VfB Hermsdorf Berlin - SC Berliner Amateure
13.12.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - FC Stern Marienfelde 1912
13.12.26 BSV Dersim 1993 - 1. FC Schöneberg 1913
13.12.26 Friedenauer TSC - FC Internationale Berlin II

15. Spieltag
18.12.26 1. FC Schöneberg 1913 - VSG Altglienicke II
18.12.26 FC Stern Marienfelde 1912 - VfB Hermsdorf Berlin
20.12.26 FC Internationale Berlin II - Friedrichshagener SV 1912
20.12.26 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - SSC Südwest 1947
20.12.26 SF Kladow - Berliner SV 92
20.12.26 BFC Preussen II - BSV Dersim 1993
20.12.26 Friedenauer TSC - SFC Veritas 96
20.12.26 Türkiyemspor Berlin - SC Berliner Amateure

16. Spieltag
19.02.27 1. FC Schöneberg 1913 - Berliner SV 92
19.02.27 FC Stern Marienfelde 1912 - VSG Altglienicke II
21.02.27 FC Internationale Berlin II - SFC Veritas 96
21.02.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - Friedenauer TSC
21.02.27 SC Berliner Amateure - BSV Dersim 1993
21.02.27 BFC Preussen II - SSC Südwest 1947
21.02.27 SF Kladow - VfB Hermsdorf Berlin
21.02.27 Türkiyemspor Berlin - Friedrichshagener SV 1912

17. Spieltag
26.02.27 SSC Südwest 1947 - SF Kladow
27.02.27 VSG Altglienicke II - FC Internationale Berlin II
28.02.27 Friedrichshagener SV 1912 - SC Berliner Amateure
28.02.27 SFC Veritas 96 - BFC Preussen II
28.02.27 BSV Dersim 1993 - Berliner SV 92
28.02.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - 1. FC Schöneberg 1913
28.02.27 VfB Hermsdorf Berlin - Türkiyemspor Berlin
28.02.27 Friedenauer TSC - FC Stern Marienfelde 1912

18. Spieltag
05.03.27 1. FC Schöneberg 1913 - BSV Dersim 1993
05.03.27 FC Stern Marienfelde 1912 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
07.03.27 Berliner SV 92 - Friedrichshagener SV 1912
07.03.27 FC Internationale Berlin II - Friedenauer TSC
07.03.27 SC Berliner Amateure - VfB Hermsdorf Berlin
07.03.27 SF Kladow - SFC Veritas 96
07.03.27 Türkiyemspor Berlin - SSC Südwest 1947
07.03.27 BFC Preussen II - VSG Altglienicke II

19. Spieltag
12.03.27 SSC Südwest 1947 - SC Berliner Amateure
12.03.27 FC Stern Marienfelde 1912 - 1. FC Schöneberg 1913
13.03.27 VSG Altglienicke II - SF Kladow
14.03.27 Friedrichshagener SV 1912 - BSV Dersim 1993
14.03.27 SFC Veritas 96 - Türkiyemspor Berlin
14.03.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - FC Internationale Berlin II
14.03.27 VfB Hermsdorf Berlin - Berliner SV 92
14.03.27 Friedenauer TSC - BFC Preussen II

20. Spieltag
19.03.27 1. FC Schöneberg 1913 - SC Berliner Amateure
19.03.27 FC Stern Marienfelde 1912 - SSC Südwest 1947
21.03.27 FC Internationale Berlin II - VfB Hermsdorf Berlin
21.03.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - SFC Veritas 96
21.03.27 BFC Preussen II - Friedrichshagener SV 1912
21.03.27 SF Kladow - BSV Dersim 1993
21.03.27 Türkiyemspor Berlin - Berliner SV 92
21.03.27 Friedenauer TSC - VSG Altglienicke II

21. Spieltag
02.04.27 SSC Südwest 1947 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
03.04.27 VSG Altglienicke II - 1. FC Schöneberg 1913
04.04.27 Friedrichshagener SV 1912 - FC Internationale Berlin II
04.04.27 SFC Veritas 96 - Friedenauer TSC
04.04.27 BSV Dersim 1993 - BFC Preussen II
04.04.27 Berliner SV 92 - SF Kladow
04.04.27 VfB Hermsdorf Berlin - FC Stern Marienfelde 1912
04.04.27 SC Berliner Amateure - Türkiyemspor Berlin

22. Spieltag
09.04.27 1. FC Schöneberg 1913 - Friedrichshagener SV 1912
11.04.27 BSV Dersim 1993 - VfB Hermsdorf Berlin
11.04.27 Berliner SV 92 - SSC Südwest 1947
11.04.27 FC Internationale Berlin II - FC Stern Marienfelde 1912
11.04.27 SC Berliner Amateure - SFC Veritas 96
11.04.27 BFC Preussen II - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
11.04.27 SF Kladow - Friedenauer TSC
11.04.27 Türkiyemspor Berlin - VSG Altglienicke II

23. Spieltag
16.04.27 SSC Südwest 1947 - BSV Dersim 1993
16.04.27 FC Stern Marienfelde 1912 - BFC Preussen II
17.04.27 VSG Altglienicke II - SC Berliner Amateure
18.04.27 SFC Veritas 96 - Berliner SV 92
18.04.27 FC Internationale Berlin II - 1. FC Schöneberg 1913
18.04.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - SF Kladow
18.04.27 VfB Hermsdorf Berlin - Friedrichshagener SV 1912
18.04.27 Friedenauer TSC - Türkiyemspor Berlin

24. Spieltag
23.04.27 1. FC Schöneberg 1913 - VfB Hermsdorf Berlin
25.04.27 Friedrichshagener SV 1912 - SSC Südwest 1947
25.04.27 BSV Dersim 1993 - SFC Veritas 96
25.04.27 Berliner SV 92 - VSG Altglienicke II
25.04.27 SC Berliner Amateure - Friedenauer TSC
25.04.27 BFC Preussen II - FC Internationale Berlin II
25.04.27 SF Kladow - FC Stern Marienfelde 1912
25.04.27 Türkiyemspor Berlin - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03

25. Spieltag
30.04.27 SSC Südwest 1947 - VfB Hermsdorf Berlin
30.04.27 FC Stern Marienfelde 1912 - Türkiyemspor Berlin
01.05.27 VSG Altglienicke II - BSV Dersim 1993
02.05.27 SFC Veritas 96 - Friedrichshagener SV 1912
02.05.27 FC Internationale Berlin II - SF Kladow
02.05.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - SC Berliner Amateure
02.05.27 BFC Preussen II - 1. FC Schöneberg 1913
02.05.27 Friedenauer TSC - Berliner SV 92

26. Spieltag
07.05.27 SSC Südwest 1947 - FC Internationale Berlin II
08.05.27 VSG Altglienicke II - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
09.05.27 Friedrichshagener SV 1912 - SF Kladow
09.05.27 SFC Veritas 96 - FC Stern Marienfelde 1912
09.05.27 BSV Dersim 1993 - Türkiyemspor Berlin
09.05.27 VfB Hermsdorf Berlin - BFC Preussen II
09.05.27 Berliner SV 92 - SC Berliner Amateure
09.05.27 Friedenauer TSC - 1. FC Schöneberg 1913

27. Spieltag
21.05.27 1. FC Schöneberg 1913 - SSC Südwest 1947
23.05.27 Friedrichshagener SV 1912 - VSG Altglienicke II
23.05.27 BSV Dersim 1993 - Friedenauer TSC
23.05.27 VfB Hermsdorf Berlin - SFC Veritas 96
23.05.27 Berliner SV 92 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
23.05.27 SC Berliner Amateure - FC Stern Marienfelde 1912
23.05.27 SF Kladow - BFC Preussen II
23.05.27 Türkiyemspor Berlin - FC Internationale Berlin II

28. Spieltag
28.05.27 FC Stern Marienfelde 1912 - Berliner SV 92
29.05.27 VSG Altglienicke II - VfB Hermsdorf Berlin
30.05.27 SFC Veritas 96 - SSC Südwest 1947
30.05.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - BSV Dersim 1993
30.05.27 FC Internationale Berlin II - SC Berliner Amateure
30.05.27 SF Kladow - 1. FC Schöneberg 1913
30.05.27 Friedenauer TSC - Friedrichshagener SV 1912
30.05.27 BFC Preussen II - Türkiyemspor Berlin

29. Spieltag
04.06.27 SSC Südwest 1947 - VSG Altglienicke II
06.06.27 Friedrichshagener SV 1912 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
06.06.27 SFC Veritas 96 - 1. FC Schöneberg 1913
06.06.27 BSV Dersim 1993 - FC Stern Marienfelde 1912
06.06.27 Berliner SV 92 - FC Internationale Berlin II
06.06.27 VfB Hermsdorf Berlin - Friedenauer TSC
06.06.27 SC Berliner Amateure - BFC Preussen II
06.06.27 Türkiyemspor Berlin - SF Kladow

30. Spieltag
11.06.27 FC Stern Marienfelde 1912 - Friedrichshagener SV 1912
11.06.27 1. FC Schöneberg 1913 - Türkiyemspor Berlin
12.06.27 VSG Altglienicke II - SFC Veritas 96
13.06.27 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - VfB Hermsdorf Berlin
13.06.27 FC Internationale Berlin II - BSV Dersim 1993
13.06.27 Friedenauer TSC - SSC Südwest 1947
13.06.27 BFC Preussen II - Berliner SV 92
13.06.27 SF Kladow - SC Berliner Amateure

Landesliga St. 2

1. Spieltag
16.08.26 SFC Stern 1900 II - FSV Hansa 07
16.08.26 SSC Teutonia - Berlin Hilalspor
16.08.26 SC Union 06 - Pfeffersport
16.08.26 BSV Hürtürkel - FSV Berolina Stralau 1901
16.08.26 Delay Sports Berlin - Köpenicker FC
16.08.26 Weißenseer FC - Berliner SC II
16.08.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf II
16.08.26 Polar Pinguin Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin II

2. Spieltag
29.08.26 FSV Hansa 07 - SC Borsigwalde 1910 Berlin
29.08.26 Köpenicker FC - BSV Hürtürkel
30.08.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - Pfeffersport
30.08.26 Berliner SC II - BSV Eintracht Mahlsdorf II
30.08.26 SFC Stern 1900 II - Weißenseer FC
30.08.26 Delay Sports Berlin - SSC Teutonia
30.08.26 Berlin Hilalspor - FSV Berolina Stralau 1901
30.08.26 Polar Pinguin Berlin - SC Union 06

3. Spieltag
13.09.26 SSC Teutonia - SFC Stern 1900 II
13.09.26 SC Union 06 - Delay Sports Berlin
13.09.26 Pfeffersport - Berlin Hilalspor
13.09.26 BSV Hürtürkel - Polar Pinguin Berlin
13.09.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - FSV Hansa 07
13.09.26 Weißenseer FC - FC Viktoria 1889 Berlin II
13.09.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Köpenicker FC
13.09.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Berliner SC II

4. Spieltag
19.09.26 Köpenicker FC - BSV Eintracht Mahlsdorf II
19.09.26 FSV Hansa 07 - FSV Berolina Stralau 1901
20.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - Berlin Hilalspor
20.09.26 Berliner SC II - Pfeffersport
20.09.26 SFC Stern 1900 II - SC Union 06
20.09.26 Delay Sports Berlin - BSV Hürtürkel
20.09.26 Weißenseer FC - SSC Teutonia
20.09.26 Polar Pinguin Berlin - SC Borsigwalde 1910 Berlin

5. Spieltag
27.09.26 SSC Teutonia - FC Viktoria 1889 Berlin II
27.09.26 SC Union 06 - Weißenseer FC
27.09.26 Pfeffersport - FSV Hansa 07
27.09.26 BSV Hürtürkel - SFC Stern 1900 II
27.09.26 Berlin Hilalspor - Berliner SC II
27.09.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Polar Pinguin Berlin
27.09.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Delay Sports Berlin
27.09.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Köpenicker FC

6. Spieltag
11.10.26 Berliner SC II - FSV Hansa 07
11.10.26 SC Union 06 - FC Viktoria 1889 Berlin II
11.10.26 Pfeffersport - Polar Pinguin Berlin
11.10.26 BSV Hürtürkel - SSC Teutonia
11.10.26 Berlin Hilalspor - Köpenicker FC
11.10.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Weißenseer FC
11.10.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Delay Sports Berlin
11.10.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SFC Stern 1900 II

7. Spieltag
17.10.26 Köpenicker FC - Pfeffersport
17.10.26 FSV Hansa 07 - Berlin Hilalspor
18.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - Berliner SC II
18.10.26 SFC Stern 1900 II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
18.10.26 SSC Teutonia - SC Union 06
18.10.26 Delay Sports Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf II
18.10.26 Weißenseer FC - BSV Hürtürkel
18.10.26 Polar Pinguin Berlin - FSV Berolina Stralau 1901

8. Spieltag
24.10.26 Köpenicker FC - SFC Stern 1900 II
24.10.26 FSV Hansa 07 - Weißenseer FC
25.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - BSV Eintracht Mahlsdorf II
25.10.26 Berliner SC II - SSC Teutonia
25.10.26 Pfeffersport - BSV Hürtürkel
25.10.26 Berlin Hilalspor - SC Union 06
25.10.26 Polar Pinguin Berlin - Delay Sports Berlin
25.10.26 FSV Berolina Stralau 1901 - SC Borsigwalde 1910 Berlin

9. Spieltag
01.11.26 SFC Stern 1900 II - Polar Pinguin Berlin
01.11.26 SSC Teutonia - FSV Hansa 07
01.11.26 SC Union 06 - Berliner SC II
01.11.26 BSV Hürtürkel - Berlin Hilalspor
01.11.26 Delay Sports Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin II
01.11.26 Weißenseer FC - Köpenicker FC
01.11.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Pfeffersport
01.11.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - FSV Berolina Stralau 1901

10. Spieltag
07.11.26 Köpenicker FC - Berliner SC II
08.11.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - FSV Hansa 07
08.11.26 SFC Stern 1900 II - FSV Berolina Stralau 1901
08.11.26 SSC Teutonia - SC Borsigwalde 1910 Berlin
08.11.26 SC Union 06 - BSV Hürtürkel
08.11.26 Delay Sports Berlin - Pfeffersport
08.11.26 Weißenseer FC - BSV Eintracht Mahlsdorf II
08.11.26 Polar Pinguin Berlin - Berlin Hilalspor

11. Spieltag
21.11.26 FSV Hansa 07 - Köpenicker FC
22.11.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - BSV Hürtürkel
22.11.26 Berliner SC II - Polar Pinguin Berlin
22.11.26 Pfeffersport - SFC Stern 1900 II
22.11.26 Berlin Hilalspor - Delay Sports Berlin
22.11.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SSC Teutonia
22.11.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - SC Union 06
22.11.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Weißenseer FC

12. Spieltag
28.11.26 Köpenicker FC - FC Viktoria 1889 Berlin II
29.11.26 SFC Stern 1900 II - Berlin Hilalspor
29.11.26 SSC Teutonia - FSV Berolina Stralau 1901
29.11.26 SC Union 06 - BSV Eintracht Mahlsdorf II
29.11.26 BSV Hürtürkel - SC Borsigwalde 1910 Berlin
29.11.26 Delay Sports Berlin - Berliner SC II
29.11.26 Weißenseer FC - Pfeffersport
29.11.26 Polar Pinguin Berlin - FSV Hansa 07

13. Spieltag
05.12.26 Köpenicker FC - SSC Teutonia
05.12.26 FSV Hansa 07 - SC Union 06
06.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - FSV Berolina Stralau 1901
06.12.26 Berliner SC II - BSV Hürtürkel
06.12.26 Pfeffersport - BSV Eintracht Mahlsdorf II
06.12.26 Delay Sports Berlin - SFC Stern 1900 II
06.12.26 Berlin Hilalspor - SC Borsigwalde 1910 Berlin
06.12.26 Polar Pinguin Berlin - Weißenseer FC

14. Spieltag
13.12.26 SFC Stern 1900 II - FC Viktoria 1889 Berlin II
13.12.26 SSC Teutonia - Polar Pinguin Berlin
13.12.26 BSV Hürtürkel - FSV Hansa 07
13.12.26 SC Union 06 - Köpenicker FC
13.12.26 Weißenseer FC - Delay Sports Berlin
13.12.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Berliner SC II
13.12.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Pfeffersport
13.12.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Berlin Hilalspor

15. Spieltag
19.12.26 Köpenicker FC - Polar Pinguin Berlin
19.12.26 FSV Hansa 07 - Delay Sports Berlin
20.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
20.12.26 Berliner SC II - SFC Stern 1900 II
20.12.26 Pfeffersport - SSC Teutonia
20.12.26 Berlin Hilalspor - Weißenseer FC
20.12.26 FSV Berolina Stralau 1901 - SC Union 06
20.12.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - BSV Hürtürkel

16. Spieltag
20.02.27 Köpenicker FC - Weißenseer FC
20.02.27 FSV Hansa 07 - SSC Teutonia
21.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Delay Sports Berlin
21.02.27 Berliner SC II - SC Union 06
21.02.27 Pfeffersport - SC Borsigwalde 1910 Berlin
21.02.27 Berlin Hilalspor - BSV Hürtürkel
21.02.27 Polar Pinguin Berlin - SFC Stern 1900 II
21.02.27 FSV Berolina Stralau 1901 - BSV Eintracht Mahlsdorf II

17. Spieltag
28.02.27 SFC Stern 1900 II - Delay Sports Berlin
28.02.27 SSC Teutonia - Köpenicker FC
28.02.27 SC Union 06 - FSV Hansa 07
28.02.27 BSV Hürtürkel - Berliner SC II
28.02.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Pfeffersport
28.02.27 Weißenseer FC - Polar Pinguin Berlin
28.02.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Berlin Hilalspor
28.02.27 FSV Berolina Stralau 1901 - FC Viktoria 1889 Berlin II

18. Spieltag
06.03.27 Köpenicker FC - SC Union 06
06.03.27 FSV Hansa 07 - BSV Hürtürkel
07.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - SFC Stern 1900 II
07.03.27 Berliner SC II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
07.03.27 Pfeffersport - FSV Berolina Stralau 1901
07.03.27 Delay Sports Berlin - Weißenseer FC
07.03.27 Berlin Hilalspor - BSV Eintracht Mahlsdorf II
07.03.27 Polar Pinguin Berlin - SSC Teutonia

19. Spieltag
14.03.27 SSC Teutonia - Delay Sports Berlin
14.03.27 Pfeffersport - FC Viktoria 1889 Berlin II
14.03.27 SC Union 06 - Polar Pinguin Berlin
14.03.27 BSV Hürtürkel - Köpenicker FC
14.03.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Berliner SC II
14.03.27 Weißenseer FC - SFC Stern 1900 II
14.03.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - FSV Hansa 07
14.03.27 FSV Berolina Stralau 1901 - Berlin Hilalspor

20. Spieltag
20.03.27 FSV Hansa 07 - SFC Stern 1900 II
20.03.27 Köpenicker FC - Delay Sports Berlin
21.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Polar Pinguin Berlin
21.03.27 Berliner SC II - Weißenseer FC
21.03.27 Pfeffersport - SC Union 06
21.03.27 Berlin Hilalspor - SSC Teutonia
21.03.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
21.03.27 FSV Berolina Stralau 1901 - BSV Hürtürkel

21. Spieltag
04.04.27 SFC Stern 1900 II - Berliner SC II
04.04.27 SSC Teutonia - Pfeffersport
04.04.27 SC Union 06 - FSV Berolina Stralau 1901
04.04.27 Delay Sports Berlin - FSV Hansa 07
04.04.27 BSV Hürtürkel - BSV Eintracht Mahlsdorf II
04.04.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin II
04.04.27 Weißenseer FC - Berlin Hilalspor
04.04.27 Polar Pinguin Berlin - Köpenicker FC

22. Spieltag
10.04.27 Köpenicker FC - SC Borsigwalde 1910 Berlin
10.04.27 FSV Hansa 07 - BSV Eintracht Mahlsdorf II
11.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Weißenseer FC
11.04.27 Berliner SC II - FSV Berolina Stralau 1901
11.04.27 SFC Stern 1900 II - SSC Teutonia
11.04.27 Delay Sports Berlin - SC Union 06
11.04.27 Berlin Hilalspor - Pfeffersport
11.04.27 Polar Pinguin Berlin - BSV Hürtürkel

23. Spieltag
18.04.27 SSC Teutonia - Weißenseer FC
18.04.27 Pfeffersport - Berliner SC II
18.04.27 SC Union 06 - SFC Stern 1900 II
18.04.27 BSV Hürtürkel - Delay Sports Berlin
18.04.27 Berlin Hilalspor - FC Viktoria 1889 Berlin II
18.04.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Köpenicker FC
18.04.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Polar Pinguin Berlin
18.04.27 FSV Berolina Stralau 1901 - FSV Hansa 07

24. Spieltag
24.04.27 Köpenicker FC - FSV Berolina Stralau 1901
24.04.27 FSV Hansa 07 - Pfeffersport
25.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - SSC Teutonia
25.04.27 Berliner SC II - Berlin Hilalspor
25.04.27 SFC Stern 1900 II - BSV Hürtürkel
25.04.27 Delay Sports Berlin - SC Borsigwalde 1910 Berlin
25.04.27 Weißenseer FC - SC Union 06
25.04.27 Polar Pinguin Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf II

25. Spieltag
02.05.27 Berliner SC II - FC Viktoria 1889 Berlin II
02.05.27 SC Union 06 - SSC Teutonia
02.05.27 Pfeffersport - Köpenicker FC
02.05.27 BSV Hürtürkel - Weißenseer FC
02.05.27 Berlin Hilalspor - FSV Hansa 07
02.05.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Delay Sports Berlin
02.05.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - SFC Stern 1900 II
02.05.27 FSV Berolina Stralau 1901 - Polar Pinguin Berlin

26. Spieltag
09.05.27 SFC Stern 1900 II - Köpenicker FC
09.05.27 SSC Teutonia - Berliner SC II
09.05.27 SC Union 06 - Berlin Hilalspor
09.05.27 BSV Hürtürkel - Pfeffersport
09.05.27 Delay Sports Berlin - Polar Pinguin Berlin
09.05.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - FC Viktoria 1889 Berlin II
09.05.27 Weißenseer FC - FSV Hansa 07
09.05.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - FSV Berolina Stralau 1901

27. Spieltag
22.05.27 Köpenicker FC - Berlin Hilalspor
22.05.27 FSV Hansa 07 - Berliner SC II
23.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - SC Union 06
23.05.27 SFC Stern 1900 II - BSV Eintracht Mahlsdorf II
23.05.27 SSC Teutonia - BSV Hürtürkel
23.05.27 Delay Sports Berlin - FSV Berolina Stralau 1901
23.05.27 Weißenseer FC - SC Borsigwalde 1910 Berlin
23.05.27 Polar Pinguin Berlin - Pfeffersport

28. Spieltag
29.05.27 FSV Hansa 07 - FC Viktoria 1889 Berlin II
30.05.27 Berliner SC II - Köpenicker FC
30.05.27 Pfeffersport - Delay Sports Berlin
30.05.27 BSV Hürtürkel - SC Union 06
30.05.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Weißenseer FC
30.05.27 Berlin Hilalspor - Polar Pinguin Berlin
30.05.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - SSC Teutonia
30.05.27 FSV Berolina Stralau 1901 - SFC Stern 1900 II

29. Spieltag
05.06.27 Köpenicker FC - FSV Hansa 07
06.06.27 SFC Stern 1900 II - Pfeffersport
06.06.27 SSC Teutonia - BSV Eintracht Mahlsdorf II
06.06.27 SC Union 06 - SC Borsigwalde 1910 Berlin
06.06.27 BSV Hürtürkel - FC Viktoria 1889 Berlin II
06.06.27 Delay Sports Berlin - Berlin Hilalspor
06.06.27 Weißenseer FC - FSV Berolina Stralau 1901
06.06.27 Polar Pinguin Berlin - Berliner SC II

30. Spieltag
12.06.27 FSV Hansa 07 - Polar Pinguin Berlin
13.06.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Köpenicker FC
13.06.27 Berliner SC II - Delay Sports Berlin
13.06.27 Pfeffersport - Weißenseer FC
13.06.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SC Union 06
13.06.27 Berlin Hilalspor - SFC Stern 1900 II
13.06.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - BSV Hürtürkel
13.06.27 FSV Berolina Stralau 1901 - SSC Teutonia