Staffel 1 und 2: Die Spielpläne der Landesligen im Überblick

Die Spielpläne für die Landesligen sind da.
1. Spieltag
14.08.26 SSC Südwest 1947 - FC Stern Marienfelde 1912
15.08.26 VSG Altglienicke II - Friedenauer TSC
16.08.26 Friedrichshagener SV 1912 - BFC Preussen II
16.08.26 SFC Veritas 96 - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
16.08.26 BSV Dersim 1993 - SF Kladow
16.08.26 VfB Hermsdorf Berlin - FC Internationale Berlin II
16.08.26 Berliner SV 92 - Türkiyemspor Berlin
16.08.26 SC Berliner Amateure - 1. FC Schöneberg 1913
2. Spieltag
28.08.26 1. FC Schöneberg 1913 - FC Stern Marienfelde 1912
29.08.26 Berliner SV 92 - VfB Hermsdorf Berlin
30.08.26 BSV Dersim 1993 - Friedrichshagener SV 1912
30.08.26 SC Berliner Amateure - SSC Südwest 1947
30.08.26 SF Kladow - VSG Altglienicke II
30.08.26 BFC Preussen II - Friedenauer TSC
30.08.26 Türkiyemspor Berlin - SFC Veritas 96
30.08.26 FC Internationale Berlin II - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
1. Spieltag
16.08.26 SFC Stern 1900 II - FSV Hansa 07
16.08.26 SSC Teutonia - Berlin Hilalspor
16.08.26 SC Union 06 - Pfeffersport
16.08.26 BSV Hürtürkel - FSV Berolina Stralau 1901
16.08.26 Delay Sports Berlin - Köpenicker FC
16.08.26 Weißenseer FC - Berliner SC II
16.08.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf II
16.08.26 Polar Pinguin Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin II
2. Spieltag
29.08.26 FSV Hansa 07 - SC Borsigwalde 1910 Berlin
29.08.26 Köpenicker FC - BSV Hürtürkel
30.08.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - Pfeffersport
30.08.26 Berliner SC II - BSV Eintracht Mahlsdorf II
30.08.26 SFC Stern 1900 II - Weißenseer FC
30.08.26 Delay Sports Berlin - SSC Teutonia
30.08.26 Berlin Hilalspor - FSV Berolina Stralau 1901
30.08.26 Polar Pinguin Berlin - SC Union 06
3. Spieltag
13.09.26 SSC Teutonia - SFC Stern 1900 II
13.09.26 SC Union 06 - Delay Sports Berlin
13.09.26 Pfeffersport - Berlin Hilalspor
13.09.26 BSV Hürtürkel - Polar Pinguin Berlin
13.09.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - FSV Hansa 07
13.09.26 Weißenseer FC - FC Viktoria 1889 Berlin II
13.09.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Köpenicker FC
13.09.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Berliner SC II
4. Spieltag
19.09.26 Köpenicker FC - BSV Eintracht Mahlsdorf II
19.09.26 FSV Hansa 07 - FSV Berolina Stralau 1901
20.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - Berlin Hilalspor
20.09.26 Berliner SC II - Pfeffersport
20.09.26 SFC Stern 1900 II - SC Union 06
20.09.26 Delay Sports Berlin - BSV Hürtürkel
20.09.26 Weißenseer FC - SSC Teutonia
20.09.26 Polar Pinguin Berlin - SC Borsigwalde 1910 Berlin
5. Spieltag
27.09.26 SSC Teutonia - FC Viktoria 1889 Berlin II
27.09.26 SC Union 06 - Weißenseer FC
27.09.26 Pfeffersport - FSV Hansa 07
27.09.26 BSV Hürtürkel - SFC Stern 1900 II
27.09.26 Berlin Hilalspor - Berliner SC II
27.09.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Polar Pinguin Berlin
27.09.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Delay Sports Berlin
27.09.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Köpenicker FC
6. Spieltag
11.10.26 Berliner SC II - FSV Hansa 07
11.10.26 SC Union 06 - FC Viktoria 1889 Berlin II
11.10.26 Pfeffersport - Polar Pinguin Berlin
11.10.26 BSV Hürtürkel - SSC Teutonia
11.10.26 Berlin Hilalspor - Köpenicker FC
11.10.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Weißenseer FC
11.10.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Delay Sports Berlin
11.10.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SFC Stern 1900 II
7. Spieltag
17.10.26 Köpenicker FC - Pfeffersport
17.10.26 FSV Hansa 07 - Berlin Hilalspor
18.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - Berliner SC II
18.10.26 SFC Stern 1900 II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
18.10.26 SSC Teutonia - SC Union 06
18.10.26 Delay Sports Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf II
18.10.26 Weißenseer FC - BSV Hürtürkel
18.10.26 Polar Pinguin Berlin - FSV Berolina Stralau 1901
8. Spieltag
24.10.26 Köpenicker FC - SFC Stern 1900 II
24.10.26 FSV Hansa 07 - Weißenseer FC
25.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - BSV Eintracht Mahlsdorf II
25.10.26 Berliner SC II - SSC Teutonia
25.10.26 Pfeffersport - BSV Hürtürkel
25.10.26 Berlin Hilalspor - SC Union 06
25.10.26 Polar Pinguin Berlin - Delay Sports Berlin
25.10.26 FSV Berolina Stralau 1901 - SC Borsigwalde 1910 Berlin
9. Spieltag
01.11.26 SFC Stern 1900 II - Polar Pinguin Berlin
01.11.26 SSC Teutonia - FSV Hansa 07
01.11.26 SC Union 06 - Berliner SC II
01.11.26 BSV Hürtürkel - Berlin Hilalspor
01.11.26 Delay Sports Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin II
01.11.26 Weißenseer FC - Köpenicker FC
01.11.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Pfeffersport
01.11.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - FSV Berolina Stralau 1901
10. Spieltag
07.11.26 Köpenicker FC - Berliner SC II
08.11.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - FSV Hansa 07
08.11.26 SFC Stern 1900 II - FSV Berolina Stralau 1901
08.11.26 SSC Teutonia - SC Borsigwalde 1910 Berlin
08.11.26 SC Union 06 - BSV Hürtürkel
08.11.26 Delay Sports Berlin - Pfeffersport
08.11.26 Weißenseer FC - BSV Eintracht Mahlsdorf II
08.11.26 Polar Pinguin Berlin - Berlin Hilalspor
11. Spieltag
21.11.26 FSV Hansa 07 - Köpenicker FC
22.11.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - BSV Hürtürkel
22.11.26 Berliner SC II - Polar Pinguin Berlin
22.11.26 Pfeffersport - SFC Stern 1900 II
22.11.26 Berlin Hilalspor - Delay Sports Berlin
22.11.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SSC Teutonia
22.11.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - SC Union 06
22.11.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Weißenseer FC
12. Spieltag
28.11.26 Köpenicker FC - FC Viktoria 1889 Berlin II
29.11.26 SFC Stern 1900 II - Berlin Hilalspor
29.11.26 SSC Teutonia - FSV Berolina Stralau 1901
29.11.26 SC Union 06 - BSV Eintracht Mahlsdorf II
29.11.26 BSV Hürtürkel - SC Borsigwalde 1910 Berlin
29.11.26 Delay Sports Berlin - Berliner SC II
29.11.26 Weißenseer FC - Pfeffersport
29.11.26 Polar Pinguin Berlin - FSV Hansa 07
13. Spieltag
05.12.26 Köpenicker FC - SSC Teutonia
05.12.26 FSV Hansa 07 - SC Union 06
06.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - FSV Berolina Stralau 1901
06.12.26 Berliner SC II - BSV Hürtürkel
06.12.26 Pfeffersport - BSV Eintracht Mahlsdorf II
06.12.26 Delay Sports Berlin - SFC Stern 1900 II
06.12.26 Berlin Hilalspor - SC Borsigwalde 1910 Berlin
06.12.26 Polar Pinguin Berlin - Weißenseer FC
14. Spieltag
13.12.26 SFC Stern 1900 II - FC Viktoria 1889 Berlin II
13.12.26 SSC Teutonia - Polar Pinguin Berlin
13.12.26 BSV Hürtürkel - FSV Hansa 07
13.12.26 SC Union 06 - Köpenicker FC
13.12.26 Weißenseer FC - Delay Sports Berlin
13.12.26 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Berliner SC II
13.12.26 FSV Berolina Stralau 1901 - Pfeffersport
13.12.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Berlin Hilalspor
15. Spieltag
19.12.26 Köpenicker FC - Polar Pinguin Berlin
19.12.26 FSV Hansa 07 - Delay Sports Berlin
20.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
20.12.26 Berliner SC II - SFC Stern 1900 II
20.12.26 Pfeffersport - SSC Teutonia
20.12.26 Berlin Hilalspor - Weißenseer FC
20.12.26 FSV Berolina Stralau 1901 - SC Union 06
20.12.26 BSV Eintracht Mahlsdorf II - BSV Hürtürkel
16. Spieltag
20.02.27 Köpenicker FC - Weißenseer FC
20.02.27 FSV Hansa 07 - SSC Teutonia
21.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Delay Sports Berlin
21.02.27 Berliner SC II - SC Union 06
21.02.27 Pfeffersport - SC Borsigwalde 1910 Berlin
21.02.27 Berlin Hilalspor - BSV Hürtürkel
21.02.27 Polar Pinguin Berlin - SFC Stern 1900 II
21.02.27 FSV Berolina Stralau 1901 - BSV Eintracht Mahlsdorf II
17. Spieltag
28.02.27 SFC Stern 1900 II - Delay Sports Berlin
28.02.27 SSC Teutonia - Köpenicker FC
28.02.27 SC Union 06 - FSV Hansa 07
28.02.27 BSV Hürtürkel - Berliner SC II
28.02.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Pfeffersport
28.02.27 Weißenseer FC - Polar Pinguin Berlin
28.02.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Berlin Hilalspor
28.02.27 FSV Berolina Stralau 1901 - FC Viktoria 1889 Berlin II
18. Spieltag
06.03.27 Köpenicker FC - SC Union 06
06.03.27 FSV Hansa 07 - BSV Hürtürkel
07.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - SFC Stern 1900 II
07.03.27 Berliner SC II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
07.03.27 Pfeffersport - FSV Berolina Stralau 1901
07.03.27 Delay Sports Berlin - Weißenseer FC
07.03.27 Berlin Hilalspor - BSV Eintracht Mahlsdorf II
07.03.27 Polar Pinguin Berlin - SSC Teutonia
19. Spieltag
14.03.27 SSC Teutonia - Delay Sports Berlin
14.03.27 Pfeffersport - FC Viktoria 1889 Berlin II
14.03.27 SC Union 06 - Polar Pinguin Berlin
14.03.27 BSV Hürtürkel - Köpenicker FC
14.03.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Berliner SC II
14.03.27 Weißenseer FC - SFC Stern 1900 II
14.03.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - FSV Hansa 07
14.03.27 FSV Berolina Stralau 1901 - Berlin Hilalspor
20. Spieltag
20.03.27 FSV Hansa 07 - SFC Stern 1900 II
20.03.27 Köpenicker FC - Delay Sports Berlin
21.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Polar Pinguin Berlin
21.03.27 Berliner SC II - Weißenseer FC
21.03.27 Pfeffersport - SC Union 06
21.03.27 Berlin Hilalspor - SSC Teutonia
21.03.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SC Borsigwalde 1910 Berlin
21.03.27 FSV Berolina Stralau 1901 - BSV Hürtürkel
21. Spieltag
04.04.27 SFC Stern 1900 II - Berliner SC II
04.04.27 SSC Teutonia - Pfeffersport
04.04.27 SC Union 06 - FSV Berolina Stralau 1901
04.04.27 Delay Sports Berlin - FSV Hansa 07
04.04.27 BSV Hürtürkel - BSV Eintracht Mahlsdorf II
04.04.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin II
04.04.27 Weißenseer FC - Berlin Hilalspor
04.04.27 Polar Pinguin Berlin - Köpenicker FC
22. Spieltag
10.04.27 Köpenicker FC - SC Borsigwalde 1910 Berlin
10.04.27 FSV Hansa 07 - BSV Eintracht Mahlsdorf II
11.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Weißenseer FC
11.04.27 Berliner SC II - FSV Berolina Stralau 1901
11.04.27 SFC Stern 1900 II - SSC Teutonia
11.04.27 Delay Sports Berlin - SC Union 06
11.04.27 Berlin Hilalspor - Pfeffersport
11.04.27 Polar Pinguin Berlin - BSV Hürtürkel
23. Spieltag
18.04.27 SSC Teutonia - Weißenseer FC
18.04.27 Pfeffersport - Berliner SC II
18.04.27 SC Union 06 - SFC Stern 1900 II
18.04.27 BSV Hürtürkel - Delay Sports Berlin
18.04.27 Berlin Hilalspor - FC Viktoria 1889 Berlin II
18.04.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Köpenicker FC
18.04.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - Polar Pinguin Berlin
18.04.27 FSV Berolina Stralau 1901 - FSV Hansa 07
24. Spieltag
24.04.27 Köpenicker FC - FSV Berolina Stralau 1901
24.04.27 FSV Hansa 07 - Pfeffersport
25.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - SSC Teutonia
25.04.27 Berliner SC II - Berlin Hilalspor
25.04.27 SFC Stern 1900 II - BSV Hürtürkel
25.04.27 Delay Sports Berlin - SC Borsigwalde 1910 Berlin
25.04.27 Weißenseer FC - SC Union 06
25.04.27 Polar Pinguin Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf II
25. Spieltag
02.05.27 Berliner SC II - FC Viktoria 1889 Berlin II
02.05.27 SC Union 06 - SSC Teutonia
02.05.27 Pfeffersport - Köpenicker FC
02.05.27 BSV Hürtürkel - Weißenseer FC
02.05.27 Berlin Hilalspor - FSV Hansa 07
02.05.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Delay Sports Berlin
02.05.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - SFC Stern 1900 II
02.05.27 FSV Berolina Stralau 1901 - Polar Pinguin Berlin
26. Spieltag
09.05.27 SFC Stern 1900 II - Köpenicker FC
09.05.27 SSC Teutonia - Berliner SC II
09.05.27 SC Union 06 - Berlin Hilalspor
09.05.27 BSV Hürtürkel - Pfeffersport
09.05.27 Delay Sports Berlin - Polar Pinguin Berlin
09.05.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - FC Viktoria 1889 Berlin II
09.05.27 Weißenseer FC - FSV Hansa 07
09.05.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - FSV Berolina Stralau 1901
27. Spieltag
22.05.27 Köpenicker FC - Berlin Hilalspor
22.05.27 FSV Hansa 07 - Berliner SC II
23.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - SC Union 06
23.05.27 SFC Stern 1900 II - BSV Eintracht Mahlsdorf II
23.05.27 SSC Teutonia - BSV Hürtürkel
23.05.27 Delay Sports Berlin - FSV Berolina Stralau 1901
23.05.27 Weißenseer FC - SC Borsigwalde 1910 Berlin
23.05.27 Polar Pinguin Berlin - Pfeffersport
28. Spieltag
29.05.27 FSV Hansa 07 - FC Viktoria 1889 Berlin II
30.05.27 Berliner SC II - Köpenicker FC
30.05.27 Pfeffersport - Delay Sports Berlin
30.05.27 BSV Hürtürkel - SC Union 06
30.05.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - Weißenseer FC
30.05.27 Berlin Hilalspor - Polar Pinguin Berlin
30.05.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - SSC Teutonia
30.05.27 FSV Berolina Stralau 1901 - SFC Stern 1900 II
29. Spieltag
05.06.27 Köpenicker FC - FSV Hansa 07
06.06.27 SFC Stern 1900 II - Pfeffersport
06.06.27 SSC Teutonia - BSV Eintracht Mahlsdorf II
06.06.27 SC Union 06 - SC Borsigwalde 1910 Berlin
06.06.27 BSV Hürtürkel - FC Viktoria 1889 Berlin II
06.06.27 Delay Sports Berlin - Berlin Hilalspor
06.06.27 Weißenseer FC - FSV Berolina Stralau 1901
06.06.27 Polar Pinguin Berlin - Berliner SC II
30. Spieltag
12.06.27 FSV Hansa 07 - Polar Pinguin Berlin
13.06.27 FC Viktoria 1889 Berlin II - Köpenicker FC
13.06.27 Berliner SC II - Delay Sports Berlin
13.06.27 Pfeffersport - Weißenseer FC
13.06.27 BSV Eintracht Mahlsdorf II - SC Union 06
13.06.27 Berlin Hilalspor - SFC Stern 1900 II
13.06.27 SC Borsigwalde 1910 Berlin - BSV Hürtürkel
13.06.27 FSV Berolina Stralau 1901 - SSC Teutonia