Stätzling und Gersthofen legen vor

Beim ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SC Griesbeckerzell ebnete Markus Böck seinem FC Stätzling mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit den Weg. Wobei er beide Treffer innerhalb von 120 Sekunden erzielte. Zuerst lief der plötzlich freie Mert Sert alleine aufs TOr zu und legte uneigennützig auf den mitgelaufenen Böck ab. Dann erzielte Böck nach Flanke von Luca Lenz per Kopf das 2:0. Kurz dem Seitenwechsel fiel bereits die Vorentscheidung, als Sert mit einem leicht abgefälschten Flachschuss auf 3:0 stellte.

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Markus Böck (35.), 2:0 Markus Böck (37.), 3:0 Mert Sert (52.)