Stätzling siegt im Spitzenspiel – Aystetten feiert ersten Dreier Der 4. Spieltag der Landesliga Südwest sorgt für viele Geschichten +++ Der FC Kempten dreht das Derby gegen Durach +++ Stätzling gewinnt das Topspiel in Manching +++ Aystetten feiert den ersten Saisonsieg +++ Auch Rain und Neuburg sammeln wichtige Punkte. von Raphael Ehrwen · Gestern, 13:32 Uhr · 0 Leser

Die Schiedsrichter und Kapitäne der jeweiligen Teams stehen zur Seitenwahl bereit – Foto: Dieter Latzel

Die Landesliga liefert weiter packende Geschichten und jede Menge Spannung. Während einige Teams wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze sammeln wollen, geht es für andere um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Der FC Kempten sorgt im Derby gegen Durach für ein spektakuläres Comeback, während Stätzling im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen setzt. Auch Aystetten, Rain und Neuburg feiern wichtige Erfolgserlebnisse und kämpfen sich Schritt für Schritt nach vorne. Welche Mannschaften den nächsten großen Schritt machen, zeigt der Blick auf die aktuellen Landesliga-Duelle.

Der 1. FC Sonthofen hatte von Beginn an die Kontrolle über die Partie und zeigte gegen den Tabellenführer eine engagierte Leistung. Die Hausherren standen defensiv sicher, ließen nur wenig zu und setzten immer wieder gefährliche Offensivaktionen. In der 22. Minute wurde der Aufwand belohnt: Nach einem Angriff über Mohammad Walizada und Fabian Kroh traf Sebastian Streit zur verdienten 1:0-Führung. Sonthofen blieb auch danach die bessere Mannschaft und nahm den Vorsprung mit in die Halbzeitpause. Der Start in die zweite Hälfte verlief für die Gastgeber optimal. Nach einem Zuspiel von Armin Bechter erhöhte Fabian Kroh in der 50. Minute auf 2:0. Wenig später hatte Sonthofen die große Möglichkeit, die Partie vorzeitig zu entscheiden, doch ein Freistoß von Walizada wurde von Illertissens Keeper Jonas Nitsch stark pariert. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und brachten nach mehreren Wechseln neuen Schwung in die Partie.

Sonthofen verlor anschließend für einige Minuten den Zugriff und ließ den Tabellenführer wieder ins Spiel kommen. Der eingewechselte Aaron Martin verkürzte in der 63. Minute auf 2:1. Kurz darauf konnte Torhüter Marco Zettler gegen Maximilian Merkel zunächst noch retten, doch in der 68. Minute war auch er machtlos: Dominik Sucic erzielte den 2:2-Ausgleich. Sonthofen fing sich danach wieder und gestaltete die Schlussphase offen. In den letzten Minuten entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, in dem Jannik Holzapfel nach einem Freistoß beinahe noch den Siegtreffer erzielt hätte. Sein Schuss ging jedoch knapp über das Tor, sodass es beim 2:2-Endstand blieb. Sonthofens Trainer Oleg Weber zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Es kann nicht sein, dass wir nach unserer komfortablen Führung zehn Minuten regelrecht verpennen. Da müssen wir erwachsener und reifer werden. Das war in der zweiten Halbzeit von uns einfach zu wenig.“

Tore: 1:0 Streit (22.)

2:0 Kroh (50.)

2:1 Martin (63.)

2:2 Sucic (68.) Aufstellung des 1. FC Sonthofen: Zettler, Schmölz (91. Kurukan), Holzapfel, Kroh (76. Klinger), Simon (46. Bechter), Blaku, Jaumann, Schmidle, Streit (87. Ebelerle), Henkel (72. Tröber), Walizada Aufstellung des FV Illertissen II: Nitsch, Dolp, Emci (61. Lutteri), Kasper, Kusumovic (61. Bock), Mirakaj, Schug, Bachthaler (61. Martin), Kasumaj (61. Susic), Merkel (71. Morina), Sönmez Gelbe Karten: Walizada (79.)

Mirakaj (81.) Rote Karte: Dolp (94.) Schiedsrichter: Torsten Wenzlik Zuschauer: 220

Der TSV Bobingen musste sich in einer spektakulären Begegnung trotz eines Dreierpacks von Georg Zimmermann mit 4:6 (2:2) geschlagen geben. Die Gäste zeigten über weite Strecken eine starke Offensivleistung, verloren nach der erneuten 4:2-Führung jedoch innerhalb weniger Minuten komplett den Zugriff und gaben die Partie noch aus der Hand. Der TSV Bobingen erwischte einen guten Start und ging nach 27 Minuten durch Marcel Leib in Führung. Nach einem Konter nutzte der Angreifer seine Chance und erzielte seinen ersten Saisontreffer zum 1:0. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn John Haist sorgte wenig später per Kopf für den 1:1-Ausgleich. Bobingen ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug kurz vor der Pause erneut zurück. In der 40. Minute traf Georg Zimmermann mit seinem ersten Saisontor ins Toreck und brachte die Gäste wieder in Führung. Doch auch diesmal konnte Bobingen den Vorsprung nicht in die Halbzeitpause retten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Haist mit einem sehenswerten Fallrückzieher der Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Bobingen erneut gut aus der Kabine und drängte auf die nächste Führung. Diese gelang in der 52. Minute erneut Georg Zimmermann, der zum dritten Mal an diesem Tag für die Gäste vorlegte. Nur fünf Minuten später erhöhte Zimmermann erneut und schnürte mit dem Treffer zum 4:2 seinen Dreierpack. Bereits im Pokalspiel gegen die SpVgg Laim hatte der Angreifer drei Tore erzielt, doch auch damals verlor Bobingen trotz einer 4:0-Führung noch mit 4:5. Auch diesmal sollte die Partie aus Sicht des TSV Bobingen kein gutes Ende nehmen. Nur drei Minuten nach dem 4:2 und einer vergebenen Großchance der Gäste verkürzte Haist mit seinem dritten Treffer auf 3:4. Das Tor gab der Heimelf neuen Schwung, denn nur zwei Minuten später erzielte Dino Burkic den 4:4-Ausgleich. Bobingen verlor anschließend komplett den Faden und wurde erneut bestraft. In der 64. Minute traf Paolo Cipolla aus rund 30 Metern zur 5:4-Führung für die Gastgeber. Trotz weiterer Wechsel gelang dem TSV der Ausgleich nicht mehr. In der Nachspielzeit setzte Haist mit seinem vierten Treffer per Foulelfmeter den Schlusspunkt unter eine außergewöhnliche Partie. „Es war ein verrücktes Spiel“, sagte Mattis Junker, der gesperrt fehlte und die Partie von außen verfolgte. „Wir haben gut gespielt, wenn wir so weitermachen, sind wir gut dabei.“ Tore: 0:1 Leib (27.)

1:1 Haist (31.)

1:2 Zimmermann (40.)

2:2 Haist (45.+2)

2:3 Zimmermann (52.)

2:4 Zimmermann (57.)

3:4 Haist (60.)

4:4 Burkic (62.)

5:4 Cipolla (64.)

6:4 Haist (90.+3 Foulelfmeter) Aufstellung des TSV Dachau 1865: Jakob, Manuba, Milla Nava, Ngounou Djayo, Cipolla (78. Ivanovic), Grotz, Kosel, Zekiri (54. Masmanidis), Burkic (94. Islami), Haist (94. Ndreka), Knöferl (83. Löser) Aufstellung des TSV Bobingen: Fennell, Ligorati, Schmutterer (46. Lichtblau), Prestel, Simler, Ruf, Di Santo (50. Hartmann), Junker, Aßbeck, Leib (73. Sagawe), Zimmermann (77. Tomakin) Gelbe Karten: Kosel (50.)

Ruf (70.)

Brettel (86.)

Junker (92.) Schiedsrichter: Dennis Scheuerer Zuschauer: 150

Der SV Cosmos Aystetten feierte trotz eines stark dezimierten Kaders und unter der Leitung von Co-Trainer Marcel Burda, der den im Urlaub weilenden Thomas Hanselka vertrat, gegen den weiterhin punktlosen TSV Weißenburg den ersten Saisonsieg in der Landesliga Südwest. Beim souveränen 3:0-Erfolg mussten die Hausherren jedoch einen bitteren Rückschlag hinnehmen, denn Sebastian Kempf sah in der zweiten Halbzeit die Rote Karte. Die Cosmonauten übernahmen von Beginn an die Kontrolle über die Partie und setzten die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 2. Minute musste der Weißenburger Torhüter gegen Sebastian Kempf eingreifen. Wenig später traf Pascal Mader zwar zur vermeintlichen Führung, der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. In der 11. Minute war es dann aber soweit: Nach einer präzisen Flanke von Maximilian Schmid köpfte Arlind Qarri zur verdienten 1:0-Führung ein. Nur wenige Minuten später hatte Philipp Toth die Chance, den Vorsprung auszubauen, scheiterte jedoch am Torhüter der Gäste. Kurz vor der Trinkpause mussten die Gastgeber einen weiteren Rückschlag verkraften, als Kapitän Pascal Mader verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Die erste gefährliche Gelegenheit der Gäste hatte Tim Lotter, doch Daniel Mrozek war zur Stelle und parierte sicher. Im direkten Gegenzug erhöhte Cosmos auf 2:0: Nach einem Schuss von Sebastian Kempf konnte der Gästekeeper den Ball nicht entscheidend klären, Marco Iovane staubte ab und traf zur verdienten Führung. Kurz vor der Halbzeit setzte Marcel Burda noch einen drauf. Nach einer Ecke nahm er den Ball am Strafraumeck direkt und traf unhaltbar in den Winkel zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel ließ Aystetten etwas nach und verteidigte nicht mehr ganz so konzentriert. Oliver Eze setzte in der 47. Minute einen ersten Warnschuss der Gäste ab, traf jedoch nur das Außennetz. In der 63. Minute musste Cosmos dann in Unterzahl weiterspielen: Sebastian Kempf wurde nach einem Foulspiel mit gestrecktem Fuß an der Mittellinie mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Die Gäste konnten aus der Überzahl allerdings keinen Nutzen ziehen. Trotz der Unterzahl blieb Aystetten die spielbestimmende Mannschaft und ließ technisch sowie spielerisch kaum etwas zu. Die einzige gefährliche Möglichkeit der Weißenburger hatte Daniel Mrozek in der 84. Minute zu entschärfen, als er einen Flachschuss zur Seite abwehrte und der Nachschuss am Tor vorbeiging. In der Schlussphase musste Cosmos aufgrund von Krämpfen noch einmal umstellen. Die beiden Ersatztorhüter Arthur Mayer und Luis Klein wurden für Feldspieler eingewechselt und unterstützten ihre Mannschaft auf dem Platz. In der letzten Aktion wäre sogar noch das 4:0 möglich gewesen, doch ein Kopfball von Arthur Mayer nach einer Flanke von Elijah Hanrieder wurde kurz vor der Linie geklärt. Am Ende stand ein verdienter und ungefährdeter 3:0-Erfolg gegen harmlose Weißenburger. Für Cosmos wartet am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim FC Memmingen II jedoch eine deutlich schwierigere Aufgabe, bei der die Mannschaft auf den gesperrten Sebastian Kempf verzichten muss. Tore: 1:0 Qarri (11.)

2:0 Iovane (39.)

3:0 Burda (44.) Aufstellung des SV Cosmos Aystetten: Mrozek – Toth, Burda, Schmid, Czerwonka (90. Klein), Qarri, Kempf, Mijailovic, Mader (24. Iovane/90. Mayer), Hanrieder, Schwab Aufstellung des TSV Weißenburg: Laub, Giraudy, Kayis, Kehrstephan (37. Lotter), Lenz, McKinzy, Eze, Graf (91. Siddig), Angulo, Prohaska (37. Adamou), Riahi (56. Bounouhi) Gelbe Karten: Kehrstephan (27.)

Schwab (50.)

Eze (58.) Rote Karte: Kempf (Aystetten/63.) Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (Haidhausen) Zuschauer: 100

Die U21 des FC Memmingen feierte in der Landesliga Südwest den dritten Sieg in Folge. Beim Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Selcuk Sen in einer spannenden und torreichen Partie mit 4:3 (1:1) durch und schob sich damit auf den dritten Tabellenplatz vor. Bei schwülheißen Temperaturen entwickelte sich vor 80 Zuschauern zunächst eine ausgeglichene Partie mit wenigen spielerischen Höhepunkten, aber hoher Spannung. Die Gäste aus Memmingen gingen nach 20 Minuten in Führung. Konstantin Vosteen nutzte eine Gelegenheit und brachte die U21 mit seinem Treffer zum 1:0 nach vorne. Die Führung hatte lange Bestand, doch kurz vor der Pause kamen die Gastgeber zurück. Hazem Ibrahim traf in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen, ehe sich die Ereignisse zwischen der 64. und 68. Minute überschlugen. Zunächst brachte Tsilavina Marolahy Türkspor Augsburg mit 2:1 in Führung. Die Antwort der Memminger ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Der eingewechselte Pius Schafft erzielte nur zwei Minuten später den erneuten Ausgleich. Doch auch dieser Spielstand hielt nicht lange, denn Djego Dragone brachte die Hausherren in der 68. Minute wieder mit 3:2 in Front. Die Memminger U21 zeigte jedoch Moral und ließ sich auch vom erneuten Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. In der 73. Minute war erneut Konstantin Vosteen zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:3. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf die Entscheidung. Vier Minuten vor dem Ende bekam der FC Memmingen II einen Foulelfmeter zugesprochen. Noah Hill übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 4:3-Siegtreffer. In der Nachspielzeit hatte Türkspor Augsburg noch die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Ball landete nur am Pfosten. Somit blieb es beim knappen, aber verdienten Auswärtserfolg der Memminger. „Wir haben Charakter bewiesen und sind trotz zweimaligem Rückstand zurückgekommen“, freute sich Trainer Selcuk Sen über den nicht unverdienten Erfolg seiner Mannschaft. Tore: 0:1 Vosteen (20.)

1:1 Ibrahim (38.)

2:1 Marolahy (64.)

2:2 Schafft (66.)

3:2 Dragone (68.)

3:3 Vosteen (73.)

3:4 Hill (86. Foulelfmeter) Aufstellung des Türkspor Augsburg: Merk – Biermann, E. Can, Krachtus (75. Sirtkaya), Marolahy, Ibrahim, M. Can, Dragone, Groua-Pecher, Bayrak (86. Hassan), Tepe (83. Inan) Aufstellung des FC Memmingen U21: Unger – Tezcan (46. Schafft), Geiger, Vosteen (79. Dalkiran), Frick (46. Tauber), Nergiz, Hill, Reichert, Jarsch (73. Japaur), Freisinger, Möst Gelbe Karten: Groua-Pecher (74.)

Tauber (84.)

Schafft (89.) Schiedsrichter: Ken Eichentopf (SpVgg Mauern) Zuschauer: 80

Der TSV Aindling musste sich beim Aufsteiger TSV Gersthofen trotz einer kämpferischen Schlussphase mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Vor 310 Zuschauern verpassten die Gäste in der Nachspielzeit durch einen Freistoß von Markus Kugler den möglichen Ausgleich nur knapp, als der Ball am Innenpfosten landete und zurück ins Spielfeld prallte. Für Aindling war es bereits die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und nutzten die Fehler der Aindlinger Defensive eiskalt aus. Nach einem Diagonalball von Yusha Venos verschätzte sich Patrick Stoll beim Klärungsversuch, wodurch Erich Merker freie Bahn hatte und in der 23. Minute zur 1:0-Führung einschob. Nur wenige Minuten später erhöhte Gersthofen erneut. Nach einer Ecke von Din Avdic kam Adnan Muminovic völlig frei zum Kopfball und stellte auf 2:0 (30.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste noch keinen gefährlichen Abschluss auf das Tor von Patrick Sander abgegeben. Nach dem Rückstand zeigte der TSV Aindling jedoch eine Reaktion und wurde offensiv aktiver. Benedikt Steinbacher und Markus Kugler sorgten für erste Abschlüsse, ehe kurz vor der Pause der Anschlusstreffer fiel. Nach einem Kopfball von Patrick Stoll versuchte Gersthofens Avdic noch auf der Linie zu klären, konnte den Treffer aber nicht verhindern. Somit verkürzte Aindling in der 45. Minute auf 1:2 und ging mit neuer Hoffnung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich und erspielten sich zunehmend Vorteile. Gersthofen verteidigte jedoch leidenschaftlich und hatte mit Torhüter Patrick Sander einen starken Rückhalt. Immer wieder war der Keeper zur Stelle und verhinderte den Ausgleich. Mitten in der Druckphase der Aindlinger schlugen die Gastgeber erneut zu: Nach einem Konter erzielte Yusha Venos in der 84. Minute das 3:1. Aindling gab sich trotz des erneuten Rückschlags nicht auf und kam erneut zurück. Noah Menhart verkürzte in der 90. Minute auf 2:3 und sorgte für eine spannende Schlussphase. In der Nachspielzeit bot sich dann die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Freistoß von Markus Kugler landete nur am Innenpfosten. Der Ball sprang zurück ins Feld und so blieb es beim knappen Heimsieg des TSV Gersthofen. Aindlings Trainer Florian Fischer zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht und suchte nach Erklärungen für die erneute Niederlage: „Wir haben es wieder nicht hinbekommen, dass wir uns mehr nach vorne zutrauen.“ Besonders die fehlende Offensivinitiative in der Anfangsphase ärgerte den Coach: „Das ist einfach fatal, wenn man es gegen eine Gersthofer Rumpf-Elf nicht schafft, sich selbst von Beginn an Torchancen zu erarbeiten.“ Gleichzeitig blickte Fischer bereits auf die nächste Aufgabe: „Jetzt haben wir mächtig Druck auf dem Kessel am Sonntag. Ich hoffe, dass wir den Kopf ausschalten und uns endlich etwas zutrauen.“ Auf der Gegenseite zeigte sich Gersthofens Co-Trainer Roland Pankratz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Er vertrat den im Urlaub weilenden Cheftrainer Ajet Abazi und lobte vor allem den Einsatz seiner Spieler: „Das ist einfach fantastisch. Der Sieg war am Ende vielleicht glücklich, aber nicht unverdient, da meine Mannschaft unheimlich stark gekämpft hat.“ Tore: 1:0 Merker (23.)

2:0 Muminovic (30.)

2:1 Stoll (45.)

3:1 Venos (84.)

3:2 Menhart (90.) Aufstellung des TSV Gersthofen: Sander, Bühler, Muminovic, Vogel, Zamfir, Einsiedler (84. Kunalic), Özcan (70. Martire), Avdic, Emini (52. Pelger), Merker, Venos Aufstellung des TSV Aindling: Schmidt, Tögel, Menhart, Heckel (70. Müller), Isufi (77. Gastl), Wagner (84. Kreisel), Schöttl, Bichlmeier (46. Koller), Steinbacher, Kugler Gelbe Karten: Bühler (56.)

Menhart (92.) Schiedsrichter: Matthias Schubert (FC Aschheim) Zuschauer: 310

Der FC Stätzling hat das erste Spitzenspiel der noch jungen Saison für sich entschieden. Beim Tabellenzweiten SV Manching setzten sich die als Tabellendritter angereisten Stätzlinger am Mittwochabend mit 2:0 durch und feierten damit einen wichtigen Auswärtserfolg. Trainer Raffael Semke zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das war eine sehr reife Vorstellung.“ Dagegen war Manchings Trainer Cüneyt Köz nicht nur mit dem Ergebnis unzufrieden, sondern ärgerte sich auch über die Leistung des Schiedsrichters Kevin Molnar: „Der Schiedsrichter sollte die Partie leiten und nicht beeinflussen.“ Die Partie nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. In der zweiten Minute lief Luca Lenz in Richtung Manchinger Strafraum, ehe Maximilian Eberstein den Stätzlinger Angreifer zu Fall brachte. Der Unparteiische wertete die Situation als Notbremse und zeigte dem Manchinger Verteidiger die Rote Karte. Für Trainer Köz eine zu harte Entscheidung: „Einfach unverständlich, denn es waren noch weitere Abwehrspieler mindestens auf seiner Höhe.“ Die frühe Unterzahl stellte den SV Manching vor eine schwierige Aufgabe, besonders in einer englischen Woche und bei hohen Temperaturen. Trotz des Rückschlags zeigte die Heimelf eine starke kämpferische Leistung und machte es den Gästen zunächst schwer. Manching verteidigte leidenschaftlich und hielt Stätzling lange vom eigenen Tor fern. Kurz vor der Pause gelang dem FC Stätzling dann jedoch der wichtige Führungstreffer. Vincent Stegmiller trat in der 45. Minute zu einem Freistoß aus halblinker Position rund 25 Meter vor dem Tor an und setzte den Ball unhaltbar zur 1:0-Pausenführung ins Netz. Nach dem Seitenwechsel übernahm der FC Stätzling zunehmend die Kontrolle über die Partie. Die Gäste ließen den Ball sicher laufen und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Nachdem Manchings Torhüter Sebastian Steger zunächst mehrere Chancen vereiteln konnte, fiel in der 60. Minute die Entscheidung. Paul Iffarth setzte nach einem Rückpass der Gastgeber energisch nach, eroberte den Ball und schob ihn am Keeper vorbei zum 2:0-Endstand. Für den Stürmer war es bereits der sechste Saisontreffer. Der FC Stätzling brachte die Führung anschließend souverän über die Zeit und sicherte sich verdient die drei Punkte. „Das war heute wieder die Leistung, die wir uns wünschen: Dass wir konzentriert unsere Qualität abrufen“, zeigte sich Trainer Raffael Semke zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Tore: 0:1 Stegmiller (45.)

0:2 Iffarth (60.) Aufstellung des SV Manching: Steger, Aydin, Eberlein, Oehler, Amann, Fazilji (89. Ahmetovic), Graßl, Meisinger, Posselt, Csatari (46. Brnadic), Schweiger (46. Röber) Aufstellung des FC Stätzling: Rosner, Pletschacher (88. Nick Sautter), Tim Sautter, Meixner, Böck (77. Rösch), Lindermayr, Lenz, Stegmiller (83. Grüner), Palluch (83. Vranjes), Sert, Iffarth (76. Giordanelli) Gelbe Karten: Sautter (28.)

Csatari (44.)

Posselt (45.)

Amann (61.) Rote Karte: Eberstein (2./SV Manching/Notbremse) Gelb-Rote Karte: Posselt (90.+2/SV Manching/Foul, Meckern) Schiedsrichter: Kevin Molnar (Kelheim-Mallersdorf) Zuschauer: 140

Der VfR Neuburg hat beim SC Olching den ersten Sieg der noch jungen Landesliga-Saison eingefahren. Beim 2:1 (2:0)-Auswärtserfolg avancierte Spielertrainer Moritz Bartoschek zum entscheidenden Mann und erzielte beide Treffer für die Gäste. Nach drei Spielen ohne Erfolg feierte Neuburg damit den ersten Landesliga-Sieg seit Mai 2022 und konnte wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln. Die Gäste zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und wollten nach den ersten schwierigen Saisonauftritten endlich ein Erfolgserlebnis feiern. Spielertrainer Moritz Bartoschek hatte dabei offenbar beschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen. „Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn“, sagte der 36-Jährige mit einem Augenzwinkern nach der Partie. Gleich zweimal bewies er seinen Torriecher und brachte den VfR auf die Siegerstraße. In der 40. Minute brachte Bartoschek die Neuburger in Führung. Sein Weitschuss stellte Olchings Torhüter Leandro Montani vor Probleme, sodass der Ball zum 0:1 im Netz landete. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte der Spielertrainer nach. Nach einer gelungenen Offensivaktion stand Bartoschek genau richtig und musste den Ball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur noch über die Linie drücken. Innerhalb weniger Minuten hatte er seine Mannschaft damit nahezu im Alleingang zum ersten Saisonsieg geführt. Trotz seiner beiden Treffer stellte Bartoschek die Mannschaftsleistung in den Vordergrund: „Ich war jeweils nur der Nutznießer nach schönen Aktionen der gesamten Mannschaft.“ Diese geschlossene Teamleistung war auch in der zweiten Halbzeit gefragt, denn Olching erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck. Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 71. Minute durch Collins Idukpaye zum Anschlusstreffer. Neuburg musste anschließend noch einmal um den Erfolg kämpfen, verteidigte den knappen Vorsprung aber mit großem Einsatz und brachte die Führung über die Zeit. Mehr als der Treffer zum 1:2 gelang dem SC Olching nicht. Durch den ersten Saisonsieg kassierte der VfR Neuburg erstmals in dieser Spielzeit weniger als zwei Gegentore und konnte sich auch in der Tabelle etwas heranarbeiten. Zwar bleibt der Aufsteiger weiterhin auf dem vorletzten Platz, der Abstand zu den Konkurrenten ist jedoch deutlich geringer geworden. Nach dem Erfolg in Olching möchte der VfR Neuburg nun nachlegen und endgültig in der Landesliga ankommen. „Damit wir nach zwei Niederlagen auch zu Hause so richtig in der Liga ankommen“, blickte Moritz Bartoschek bereits auf die nächste Aufgabe voraus. Tore: 0:1 Bartoschek (40.)

0:2 Bartoschek (45.+1)

1:2 Idukpaye (71.) Aufstellung des SC Olching: Persia Montani, Brugger (83. Heinzmann), Cana Cedano (46. Zißelsberger), Dill, Hofmann, Roth (86. Huljina), Vollmer (61. Punzelt), Ambrus, Sostmann, Idukpaye, Ndasi (61. Ramhi) Aufstellung des VfR Neuburg: Jozinovic, Bartoschek, Bottenschein (87. Maricic), Hößl (36. Rampertshammer), Kifmann, Melchior, Omanovic, Habermeyer, Talla (83. Jurida), Wytopil, Bauer (90.+5 Tokmak) Gelbe Karten: Sostmann (24.)

Zißelsberger (54.)

Bottenschein (61.)

Brugger (63.)

Habermeyer (84.)

Bartoschek (84.)

Heinzmann (88.) Schiedsrichter: Michael Bäumel Zuschauer: 154



Die besseren Möglichkeiten der ersten Hälfte hatte allerdings der FC Kempten. Durachs Torhüter Julian Methfessel bewahrte seine Mannschaft mit zwei starken Paraden vor einem Rückstand. Zunächst entschärfte er einen Distanzschuss von Marcello Barbera, wenig später reagierte er auch bei einem gefährlichen Kopfball aus kurzer Entfernung glänzend. In der 32. Minute fiel dann aber der erste Treffer der Partie auf der anderen Seite. Manuel Methfessel brachte den VfB Durach mit 1:0 in Führung. Die Gäste hatten sich bis dahin aktiver gezeigt, während Kempten im Offensivspiel zu wenig Durchschlagskraft entwickelte. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Kempten deutlich verbessert. Die Gastgeber erhöhten den Druck und wurden für ihre offensive Spielweise belohnt. In der 62. Minute erzielte Marcello Barbera mit einem platzierten Abschluss von der rechten Strafraumgrenze den verdienten 1:1-Ausgleich. Anschließend übernahm Kempten immer mehr die Kontrolle über das Derby. Zwar hatte Durach noch eine gute Möglichkeit, doch Buron Auerbacher rettete in höchster Not auf der Linie. Auf der Gegenseite schlug der FC Kempten erneut zu: Jeremy Holzer brachte seine Mannschaft in der 69. Minute mit 2:1 in Führung. Für den Offensivspieler war es bereits der vierte Treffer im vierten Saisonspiel. In der Schlussphase machte der FC Kempten endgültig den Deckel drauf. Yannis Güllüyan erhöhte in der 82. Minute auf 3:1, ehe er in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:1-Endstand herstellte. Am Ende feierte der FC Kempten einen verdienten Derbyerfolg. Zwar fiel das Ergebnis aufgrund der ausgeglichenen ersten Halbzeit etwas höher aus, als es der Spielverlauf zunächst vermuten ließ, doch aufgrund der starken zweiten Hälfte belohnten sich die Gastgeber verdient mit drei Punkten. Der FC Kempten hat das Derby gegen den VfB Durach mit 4:1 (0:1) für sich entschieden. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und einem Rückstand zur Pause zeigte die Mannschaft von Felix Thum und Manuel Wiedemann eine starke Reaktion nach dem Seitenwechsel und drehte die Partie noch deutlich. Vor 700 Zuschauern sicherte sich Kempten damit einen verdienten Derbysieg. In der Anfangsphase entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie ohne große Derbyhitze. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt und ließen wenig zu, sodass sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Der VfB Durach hatte zwar mehr Ballbesitz und bestimmte phasenweise das Spiel, konnte daraus jedoch zunächst keine klaren Torchancen entwickeln.Die besseren Möglichkeiten der ersten Hälfte hatte allerdings der FC Kempten. Durachs Torhüter Julian Methfessel bewahrte seine Mannschaft mit zwei starken Paraden vor einem Rückstand. Zunächst entschärfte er einen Distanzschuss von Marcello Barbera, wenig später reagierte er auch bei einem gefährlichen Kopfball aus kurzer Entfernung glänzend. In der 32. Minute fiel dann aber der erste Treffer der Partie auf der anderen Seite. Manuel Methfessel brachte den VfB Durach mit 1:0 in Führung. Die Gäste hatten sich bis dahin aktiver gezeigt, während Kempten im Offensivspiel zu wenig Durchschlagskraft entwickelte. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Kempten deutlich verbessert. Die Gastgeber erhöhten den Druck und wurden für ihre offensive Spielweise belohnt. In der 62. Minute erzielte Marcello Barbera mit einem platzierten Abschluss von der rechten Strafraumgrenze den verdienten 1:1-Ausgleich. Anschließend übernahm Kempten immer mehr die Kontrolle über das Derby. Zwar hatte Durach noch eine gute Möglichkeit, doch Buron Auerbacher rettete in höchster Not auf der Linie. Auf der Gegenseite schlug der FC Kempten erneut zu: Jeremy Holzer brachte seine Mannschaft in der 69. Minute mit 2:1 in Führung. Für den Offensivspieler war es bereits der vierte Treffer im vierten Saisonspiel. In der Schlussphase machte der FC Kempten endgültig den Deckel drauf. Yannis Güllüyan erhöhte in der 82. Minute auf 3:1, ehe er in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:1-Endstand herstellte. Am Ende feierte der FC Kempten einen verdienten Derbyerfolg. Zwar fiel das Ergebnis aufgrund der ausgeglichenen ersten Halbzeit etwas höher aus, als es der Spielverlauf zunächst vermuten ließ, doch aufgrund der starken zweiten Hälfte belohnten sich die Gastgeber verdient mit drei Punkten. Tore: 0:1 M. Methfessel (32.)

1:1 Barbera (62.)

2:1 Holzer (69.)

3:1 Güllüyan (82.)

4:1 Güllüyan (91.) Aufstellung des FC Kempten: Aurhammer, Göppel (81. Dasdemir), Holzer, Martin, Meßlang, Wiedemann, Barbera (75. Güllüyan), Graf, Halder, Steurer (60. Neumair), Thum (87. Hirose) Aufstellung des VfB Durach: J. Methfessel, Brandmeir, Gruber (79. Durst), Littig, Thiel (81. Pfäffle), Eggensperger, Hössl (36. Faller), M. Methfessel, Mürkl (42. Frasch), Seefried (60. Holderen), Katzer Gelbe Karten: Thiel (41.)

Göppel (66.)

Neumair (78.) Schiedsrichter: Felix Haggenmüller Zuschauer: 700