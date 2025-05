Stätzling schickt den VfL Kaufering in die Bezirksliga

Für den FC Stätzling lebt der Traum vom Landesliga-Aufstieg weiter. In der ersten Relegationsrunde setzte sich der Vizemeister der schwäbischen Bezirksliga Nord auch im Rückspiel mit 3:1 gegen den VfL Kaufering durch, der damit absteigt. Richtig dramatisch wurde es im Duell des FC Thalhofen gegen den SC Olching. Die Thalhofener scheiterten erst im Elfmeterschießen und bleiben damit weiter in der Bezirksliga. Während die Olchinger in der alles entscheidenden Runde am Donnestag und Sonntag auf den FC Stätzling treffen.