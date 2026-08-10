Stätzling erobert Tabellenführung - Illertissen 1:2 - 8 Tore im Allgäu

Die Zweitvertretung des FVI verliert die Tabellenführung gegen Jetzendorf. FC Stätzling ist die neue Nummer 1. Acht Tore Spektakel in Memmingen, Sonthofen verliert zuhause, Kempten holt sich die zweite Saisonniederlage und Aindling komplettiert mit einem Kellerkantersieg über Augsburg den fünften Spieltag der Landesliga Südwest.
FC Stätzling überragend weiterhin ungeschlagen
Roland Pankratz, Co-Trainer TSV Gersthofen:
„Wir hatten drei, vier richtig, richtig gute Chancen. Dann wäre für uns auch etwas drin gewesen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben, wenn du vorne deine Dinger nicht machst, kassierst halt hinten die Tore.“
Raffael Semke, Trainer FC Stätzling:
„Es war ein schwieriges Spiel, denn Gersthofen hat sehr giftig agiert, aber wir haben voll dagegen gekämpft. So kann es weitergehen“
FC Stätzling: Rosner, Pletschacher, Tim Sautter, Meixner, Böck (86. Rösch), Lindermayr (70. Mayer), Lenz, Stegmiller (90. Grüner), Palluch (80. Vranjes), Sert, Iffarth (83. Giordanelli)
TSV Gersthofen: Sander, Muminovic, Simon, Vogel, Zamfir, Einsiedler, Gartmann(85. Martire), Avdic(71. Akkurt) , Emini, Merker, Venos (46. Meilinger)
Tore 1:0 Sert (29.), 2:0 Sert (79.), 3:0 Vranjes (86.) Schiedsrichter Quirin Baumann (ESV Mitterskirchen) Zuschauer 300.
8-Tore Wahnsinn in Memmingen
FC Memmingen II: Stanzel, Jarsch (83. Jeske), Freisinger (79. Ölmez), Frick, Möst, Reichert, Tezcan (73. Paca), Geiger (79. Okonkwo), Hill, Vosteen (73. Dalkiran), Martin
SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Schäfer, Marksteiner (68. Simeunic), Qarri, Schmid (46. Iovane), Mijailovic, Toth, Schwab, Burda, Hanrieder (76. Mostallino), Czerwonka
Tore: 0:1 Burda (7.), 1:1 Hill (13.), 2:1 Freisinger (25.), 3:1 Frick (36.), 3:2 Schäfer (48.), 4:2 Martin (60.), 5:2 Hill (66.), 6:2 Hill (75.). - Schiedsrichter: Fathi (München) - Zuschauer: 30
Sonthofen verliert gegen starken Aufsteiger
Christopher Detke, Trainer TSV Bobingen:
„Mit dem 1:0 in Sonthofen, bei einem Team, das ich eigentlich mit zu den stärkeren in der Landesliga gezählt habe, bin ich natürlich sehr zufrieden. So wie das Spiel gelaufen ist, war eigentlich klar, dass es nur einen Sieger geben konnte. Im Spiel insgesamt war sehr viel Bobingen und sehr wenig Sonthofen“
1.FC Sonthofen: Zettler, Blaku, Schmölz, Simon (51. Trüber), Bechter (60. Kuruken), Holzapfel, Jaumann, Schmidle, Wallzada (81. Sancakli), Henkel(71. * Blaku), Kroh ( 33. Klinger)
TSV Bobingen: Fennell, Burghard, Schmutterer (Di Santo 89.), Ruf, Junker (Marjanovic 73.), Zimmermann (Aßbeck 55.), Prestel, Ligorati, Simler, Leib (Hartmann 82.), Tomakin
Tor: 0:1 Mattis Junker (49.) Schiedsrichter: Manuel Müller (TSV St.Wolfgang) Zuschauer 211
FVI II verliert erstmals
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci (75. Morina), Samuel Mirakaj, Paul Lutteri, Flemming Schug, Luca Bachthaler (22. Bock), Maximilian Merkel (69. Kusumovic), Eray Sönmez, Aaron Martin, Dominik Sucic (56. Kasumaj)
TSV Jetzendorf: Witetschek, Frederic Rist, Thomas Nefzger (73. Donnert), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, David Raabe, Niklas Schröder (84. Schloßbauer), Felix Heckmeier (61. Broncel), Florian Kobold (61. Endres), Benedikt Wiegert (90.Walonka)
Tore: 0:1 Benedikt Wiegert (35.), 0:2 Niklas Schröder (75.), 1:2 Altin Kasumaj (85. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: David Raabe (94./TSV Jetzendorf/)
Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) Zuschauer: 100
Kempten muss sich in Rain geschlagen geben
Dominik Bobinger, Trainer TSV Rain:
„Am Ende des Tages war das ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Jeder Einzelne hat sich in den Dienst des Teams gestellt. Wir haben den Gegner von der ersten Minute an unter Druck gesetzt, hatten das Spiel absolut unter Kontrolle und haben die Intensität hochgehalten. Schade war nur, dass wir nach dem 3:0 zu schnell das Gegentor kassiert haben. Dadurch wurde es kurzzeitig etwas hektisch, aber grundsätzlich haben wir danach alles sauber verteidigt. Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Trotzdem bin ich extrem stolz auf die Leistung und den überragenden Teamgeist gegen einen so kämpferisch starken Gegner. Jetzt regenerieren wir gut, absolvieren eine fokussierte Trainingswoche und freuen uns auf das Auswärtsspiel am Freitagabend in Durach.
TSV Rain: Gordy, Schuster, Rittner, Schmidt, Knötzinger (59. Perfetto) (59. Möller), Merane, Müller, Schmidt (7. Joerss) (91. Herde), Zinsmeister, Lechner (82. Veh), Zausinger
FC Kempten: Aurhammer, Holzer, Wiedemann, Göppel, Martin, Kolb (30. Steurer), Halder, Neumair (71. Werner), Güllüyan (51. Dasdemir), Barbera, Thum (91. Hirose)
Tore: 1:0 Gabriel Merane (17.), 2:0 Dennis Lechner (22.), 3:0 Jannik Schuster (58.), 3:1 Johnny Martin (60.) Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) Zuschauer: 250
Deutlicher Kantersieg für Aindling
Starkes Durach schlägt Aufsteiger
VfR Neuburg: Jozinovic, Kifmann (62. Hößl), Wytopil, Habermeyer, Melchior, Omanovic, Krzyzanowski (69. Beran), Rampertshammer (62. Lauber), Bauer, Bartoschek, Maricic (71. Friedl).
VfB Durach: Methlessel, Brandmeir, Durst, Gruber (69. Leibbrandt), Littig, Thiel (90+2 Pfäffle), Eggensperger Falter (90+2 Hörmann), Methlessel, Seefried(71. Hölderled). Katzer (69. Mürkl)
Tore: 1:0 Habermeyer (9.), 1:1 Eigentor Rampertshammer (21.), 1:2 Seefried (67.), 1:3 Falter (90+2) Schiedsrichter: Phillip Spateneder (TSV 1924 Anzenkirchen) Zuschauer: 150.
Spiele ohne schwäbische Beteiligung: