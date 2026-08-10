Stätzling erobert Tabellenführung - Illertissen 1:2 - 8 Tore im Allgäu

Der FC Stätzling kann sich über die Tabellenführung der Landesliga Südwest freuen. Hier im Bild (1. v.l.): Frank Rosner, der souveräne Schlussmann des FC. – Foto: Reinhold Rummel

Die Zweitvertretung des FVI verliert die Tabellenführung gegen Jetzendorf. FC Stätzling ist die neue Nummer 1. Acht Tore Spektakel in Memmingen, Sonthofen verliert zuhause, Kempten holt sich die zweite Saisonniederlage und Aindling komplettiert mit einem Kellerkantersieg über Augsburg den fünften Spieltag der Landesliga Südwest.

FC Stätzling überragend weiterhin ungeschlagen

Der FC Stätzling stürmt an die Tabellenspitze und beerbt die Zweitvertretung der Illertissener. Mit einem starken 3:0 können sich die Stätzlinger im Derby gegen Aufsteiger Gersthofen durchsetzen. Doch sah das ungefährdet wirkende 3:0 in der ersten Halbzeit gar nicht so deutlich aus, vielmehr hatten die Aufsteiger durchaus ein Wörtchen mitzureden - kamen sie doch zu der ein oder anderen Torchance, ohne jedoch einen Treffer zu erzielen. Nach der Führung in der 29. Minute konnten die Gastgeber in den Schlussminuten den Sieg sicher nach Hause bringen und finden sich nun als einziges Team der Liga ungeschlagen - und an der Tabellenspitze wieder.

Roland Pankratz, Co-Trainer TSV Gersthofen: „Wir hatten drei, vier richtig, richtig gute Chancen. Dann wäre für uns auch etwas drin gewesen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben, wenn du vorne deine Dinger nicht machst, kassierst halt hinten die Tore.“

Raffael Semke, Trainer FC Stätzling: „Es war ein schwieriges Spiel, denn Gersthofen hat sehr giftig agiert, aber wir haben voll dagegen gekämpft. So kann es weitergehen“ FC Stätzling: Rosner, Pletschacher, Tim Sautter, Meixner, Böck (86. Rösch), Lindermayr (70. Mayer), Lenz, Stegmiller (90. Grüner), Palluch (80. Vranjes), Sert, Iffarth (83. Giordanelli) TSV Gersthofen: Sander, Muminovic, Simon, Vogel, Zamfir, Einsiedler, Gartmann(85. Martire), Avdic(71. Akkurt) , Emini, Merker, Venos (46. Meilinger) Tore 1:0 Sert (29.), 2:0 Sert (79.), 3:0 Vranjes (86.) Schiedsrichter Quirin Baumann (ESV Mitterskirchen) Zuschauer 300.

8-Tore Wahnsinn in Memmingen

Nach schöner Passkombination stand es in der Siebten Minute bereits 1:0 aus Sicht der Aystettener. Gerne hätte das so bleiben dürfen, doch nach 90 recht sportlichen Minuten - ohne rote Karte, aber mit drei gelben Karten - lag der Spielball sechsmal hinter Keeper Daniel Mrozek. Zwei Tore reichten nicht aus, um sich gegen die Offensivmacht der Memminger zu stellen. Hatte man vergangene Woche den ersten Saisonsieg eingebucht und war mit breiter Brust nach Memmingen gefahren, ging es mit hängenden Köpfen zurück nach Aystetten. Zwar war der Sieg der Memminger durchaus verdient, jedoch in der Höhe und der Vier Gegentore per Kopf wegen schlicht zu hoch. Nach dem 1:7 am 2. Spieltag gegen den FVI II muss man sich bereits der zweiten Zweitvertretung deutlich geschlagen geben. FC Memmingen II: Stanzel, Jarsch (83. Jeske), Freisinger (79. Ölmez), Frick, Möst, Reichert, Tezcan (73. Paca), Geiger (79. Okonkwo), Hill, Vosteen (73. Dalkiran), Martin SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Schäfer, Marksteiner (68. Simeunic), Qarri, Schmid (46. Iovane), Mijailovic, Toth, Schwab, Burda, Hanrieder (76. Mostallino), Czerwonka Tore: 0:1 Burda (7.), 1:1 Hill (13.), 2:1 Freisinger (25.), 3:1 Frick (36.), 3:2 Schäfer (48.), 4:2 Martin (60.), 5:2 Hill (66.), 6:2 Hill (75.). - Schiedsrichter: Fathi (München) - Zuschauer: 30

Sonthofen verliert gegen starken Aufsteiger

So hatte sich der 1.FC Sonthofen das sicher nicht vorgestellt. In der 49. Minute erzielten die Gäste das einzige Tor des Tages. Junker konnte mit einem starken Solo dem Aufsteiger die nächsten drei Punkte besorgen. Am Ende aus Sicht der Sonthofener ein durchaus verdientes 0:1 da, was eventuell auch noch höher hätte ausfallen können. Damit hat sich der TSV Bobingen vollständig in die Landesliga etabliert und steht nach drei Siegen aus vier Spielen auf einem starken siebten Tabellenplatz. Sonthofen rutscht ins untere Tabellendrittel. Christopher Detke, Trainer TSV Bobingen: „Mit dem 1:0 in Sonthofen, bei einem Team, das ich eigentlich mit zu den stärkeren in der Landesliga gezählt habe, bin ich natürlich sehr zufrieden. So wie das Spiel gelaufen ist, war eigentlich klar, dass es nur einen Sieger geben konnte. Im Spiel insgesamt war sehr viel Bobingen und sehr wenig Sonthofen“ 1.FC Sonthofen: Zettler, Blaku, Schmölz, Simon (51. Trüber), Bechter (60. Kuruken), Holzapfel, Jaumann, Schmidle, Wallzada (81. Sancakli), Henkel(71. * Blaku), Kroh ( 33. Klinger) TSV Bobingen: Fennell, Burghard, Schmutterer (Di Santo 89.), Ruf, Junker (Marjanovic 73.), Zimmermann (Aßbeck 55.), Prestel, Ligorati, Simler, Leib (Hartmann 82.), Tomakin Tor: 0:1 Mattis Junker (49.) Schiedsrichter: Manuel Müller (TSV St.Wolfgang) Zuschauer 211 FVI II verliert erstmals

Erstmals geschlagen geben muss sich nun auch der FV Illertissen II. Ausgerechnet gegen den TSV Jetzendorf, gegen den man vergangene Saison im Hin- und Rückspiel als Sieger vom Platz ging (1:0;0:2). Wiegert brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, ehe Schröder mit seinem Treffer in der 75. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Zwar verkürzte Kasumaj per Foulelfmeter noch auf 1:2; zu mehr reichte es für Illertissen II jedoch nicht mehr. FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci (75. Morina), Samuel Mirakaj, Paul Lutteri, Flemming Schug, Luca Bachthaler (22. Bock), Maximilian Merkel (69. Kusumovic), Eray Sönmez, Aaron Martin, Dominik Sucic (56. Kasumaj)

TSV Jetzendorf: Witetschek, Frederic Rist, Thomas Nefzger (73. Donnert), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, David Raabe, Niklas Schröder (84. Schloßbauer), Felix Heckmeier (61. Broncel), Florian Kobold (61. Endres), Benedikt Wiegert (90.Walonka)

Tore: 0:1 Benedikt Wiegert (35.), 0:2 Niklas Schröder (75.), 1:2 Altin Kasumaj (85. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: David Raabe (94./TSV Jetzendorf/) Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) Zuschauer: 100 Kempten muss sich in Rain geschlagen geben

3:1 für die einen, 1:3 aus Sicht der Gäste aus Kempten. Mit einem durchaus verdienten Heimsieg kann der TSV Rain zum dritten Mal In Folge die volle Punktzahl abstauben und findet sich auf einem starken vierten Tabellenplatz wieder. Für die Kemptener verlief der Tag nicht nach Plan, nach 22 Minuten lag man bereits mit 2:0 hinten, erst in der 37. Minute konnte erstmals ein nennenswerter Abschluss verzeichnet werden. Zwar drängte man kurzzeitig auf den Anschlusstreffer, jedoch musste sich der FC Kempten am Ende geschlagen geben. Dominik Bobinger, Trainer TSV Rain: „Am Ende des Tages war das ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Jeder Einzelne hat sich in den Dienst des Teams gestellt. Wir haben den Gegner von der ersten Minute an unter Druck gesetzt, hatten das Spiel absolut unter Kontrolle und haben die Intensität hochgehalten. Schade war nur, dass wir nach dem 3:0 zu schnell das Gegentor kassiert haben. Dadurch wurde es kurzzeitig etwas hektisch, aber grundsätzlich haben wir danach alles sauber verteidigt. Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Trotzdem bin ich extrem stolz auf die Leistung und den überragenden Teamgeist gegen einen so kämpferisch starken Gegner. Jetzt regenerieren wir gut, absolvieren eine fokussierte Trainingswoche und freuen uns auf das Auswärtsspiel am Freitagabend in Durach. TSV Rain: Gordy, Schuster, Rittner, Schmidt, Knötzinger (59. Perfetto) (59. Möller), Merane, Müller, Schmidt (7. Joerss) (91. Herde), Zinsmeister, Lechner (82. Veh), Zausinger FC Kempten: Aurhammer, Holzer, Wiedemann, Göppel, Martin, Kolb (30. Steurer), Halder, Neumair (71. Werner), Güllüyan (51. Dasdemir), Barbera, Thum (91. Hirose) Tore: 1:0 Gabriel Merane (17.), 2:0 Dennis Lechner (22.), 3:0 Jannik Schuster (58.), 3:1 Johnny Martin (60.) Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) Zuschauer: 250

Deutlicher Kantersieg für Aindling

TSV Aindling: Schmidt, Heckel ,Isufi ,Menhart, Stoll ,Bichlmeier , Koller, Müller, Schöttl, Wagner, Kugler Türkspor Augsburg: Merk, Bayrak, Can, Biermann, Can, Dragone, Groua-Pecher, Joan, Krachtus, Marolahy, Ibrahim Tore: 1:0 Wagner (8.), 2:0 Koller (18.), 3:0 Kugler (34.), 4:0 Kugler (35.), 5:0 Müller (39.), 6:0 Steinnbacher (51.) 6:1 Krachtus (76.) Schiedsrichter: Kevin Hegwein (BSV Sugenheim) Zuschauer: 180 Starkes Durach schlägt Aufsteiger Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr VfR Neuburg VfR Neuburg VfB Durach VfB Durach 1 3 Die Allgäuer konnten am Wochenende souverän mit 3:1 gegen die Aufsteiger aus Neuburg nach Hause kehren. Zwar war die Gastgebertruppe in der neunten Minute in Führung gegangen, jedoch hielt die Führung nur zwölf Minuten. In der zweiten Halbzeit führte ein direkt verwandelter Freistoß für die Gäste zur Führung, in der Nachspielzeit konnten die drei Punkte vollumfänglich durch ein weiteres Tor abgesichert werden. Alles war angerichtet für das letzte Spiel des fünften Spieltages der Landesliga Südwest - und was für ein Spiel. Tabellen-15. gegen Tabellen-16. , mit identischer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen. Nach 90 Minuten verabschiedet sich der TSV Aindling aus dem unteren Tabellendrittel und rückt auf Platz 11 vor - und wie. Sechs Tore, drei Punkte und nur ein Gegentor bedeuten ein gelungener Wochenabschluss für die Aindlinger. Der Absteiger aus Augsburg hatte kaum etwas entgegenzusetzen, geriet bereits in der achten Minute in Rückstand und konnte nur noch durch Krachtus in der 70. Minute den Ehrentreffer zum 6:1 erzielen. Aindling holt sich mit dem deutlichen Sieg sehr viel Selbstvertrauen, während Türkspor Augsburg mit durchschnittlich 3,6 Gegentoren pro Spiel deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. VfR Neuburg: Jozinovic, Kifmann (62. Hößl), Wytopil, Habermeyer, Melchior, Omanovic, Krzyzanowski (69. Beran), Rampertshammer (62. Lauber), Bauer, Bartoschek, Maricic (71. Friedl). VfB Durach: Methlessel, Brandmeir, Durst, Gruber (69. Leibbrandt), Littig, Thiel (90+2 Pfäffle), Eggensperger Falter (90+2 Hörmann), Methlessel, Seefried(71. Hölderled). Katzer (69. Mürkl) Tore: 1:0 Habermeyer (9.), 1:1 Eigentor Rampertshammer (21.), 1:2 Seefried (67.), 1:3 Falter (90+2) Schiedsrichter: Phillip Spateneder (TSV 1924 Anzenkirchen) Zuschauer: 150.

Spiele ohne schwäbische Beteiligung:

Spieltext Weißenburg - Dachau 65

Spieltext Manching - SC Olching