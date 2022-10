Dreimal durften die Stätzlinger in der Bezirksliga-Partie gegen den SC Bubesheim jubeln. In dieser Szene freuen sich Nico Gastl (links) und Robin Widmann über einen Treffer der Hausherren. Das Spiel endete 3:1. – Foto: Michael Hochgemuth

Stätzling bleibt zuhause eine Macht Gegen Bubesheim gelingt der fünfte Heimsieg +++ Aindling übernimmt die Tabellenführung von Günzburg +++ Affing setzt das nächste Lebenszeichen +++ Ecknach und Wertingen setzen ihre Trends fort

Im Energiesparmodus gelang der zweitstärksten Heimmannschaft der Bezirksliga Nord, dem FC Stätzling, ein 3:1-Erfolg gegen den SC Bubesheim. Damit rangiert der FCS in der Heimtabelle nur noch hinter dem TSV Aindling, der gegen die Nördlinger U23 seiner Favoritenrolle gerecht wurde und beim 4:0 nichts anbrennen ließ. Dank des Remis des FC Günzburg beim FC Horgau übernimmt der TSV auch die Führung der Gesamtwertung. Am anderen Tabellenende gelang dem FC Affing in Rain der zweite Saisonsieg und urplötzlich ist das rettende Ufer in Sichtweite. Dort steht nach starkem Saisonbeginn der VfL Ecknach, der gegen Wertingen komplett chancenlos blieb und verdient 0:3 verlor.

Der FC Stätzling und der SC Bubesheim lieferten in der Anfangsphase eine flotte Partie ab. Nachdem Paul Iffarth eine Offensivaktion eingeleitet und eine Chance vergeben hatte, erzielte er den Führungstreffer der Gastgeber. Die blieben am Drücker und Mert Sert vollendete einen Steilpass, indem er den Ball aus 25 Metern über den Bubesheimer Keeper zum 2:0 ins Netz lupfte.

Bubesheim gelang der erste Torschuss gegen eine aufmerksame Stätzlinger Abwehr erst in der 37. Minute. Kurz nach dem Seitenwechsel kam der SCB dann aber zum Anschlusstreffer, als Steffen Hain einen Foulelfmeter platziert zum 2:1 verwandelte. Die Freude und die Hoffnung währten allerdings nur Sekunden, denn unmittelbar nach dem Anstoß setzte Luca Lenz einen Rückpass von Iffarth aus halbrechter Position zum 3:1 ins lange Eck.

Der FC Stätzling verlegte sich danach mehr aufs Kontern und hatte dazu oft Gelegenheit. Spannung kam nicht mehr auf, weil die Gastgeber in der Defensive weiterhin gut arbeiteten und den Gästen zu selten einen Abschluss gestatteten.

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Paul Iffarth (19.), 2:0 Mert Sert (27.), 2:1 Steffen Hain (48./Foulelfmeter), 3:1 Luca Lenz (49.)

Den Sturz von der Tabellenspitze nahm Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber gelassen. „Aber wir sind enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Dafür waren wir ein bisschen zu hektisch“, analysierte er das 2:2 beim FC Horgau.

Die offensiv beginnenden Horgauer lagen schnell vorn. Philip Meitinger verwertete eine Vorlage von Fabian Tögel. Doch die mit dem Selbstbewusstsein des Tabellenführers auf den Platz gelaufenen Günzburger reagierten entspannt, suchten ihrerseits den Weg ins Spiel und übernahmen dann auch langsam die Kontrolle. Schließlich kamen sie durch Maximilian Lamatschs Doppelpack zur Halbzeitführung.

Die erste prickelnde Aktion nach dem Seitenwechsel brachte dann bereits das Tor zum Endstand. Erneut landete ein Zuspiel von Tögel bei Meitinger, der seinen zweiten Treffer markierte. Anschließend spielten die Günzburger zu viel Hauruck-Fußball, wie Bronnhuber bemängelte. „Alles in allem müssen wir den einen Punkt mitnehmen, und das ist, glaube ich, auch gerecht“, bemerkte Bronnhuber.

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philip Meitinger (7.), 1:1 Maximilian Lamatsch (34.), 1:2 Maximilian Lamatsch (38.), 2:2 Philip Meitinger (52.)

Beim VfL Ecknach setzte sich der TSV Wertingen verdient mit 3:0 durch und ist seit fünf Partien ungeschlagen, während der VfL seit acht Spielen in Folge sieglos ist.

Ein verunglückter Schussversuch von Wertingens Christoph Prestel leitete das 0:1 ein, denn der Ball landete beim durchlaufenden Marco Schiermoch und dieser traf ins lange Eck. Nach diesem umkämpften und engen Durchgang mit Chancen auf beiden Seiten kontrollierte der TSV Wertingen die zweite Hälfte. Die Zusamstädter erarbeiteten sich nach Wiederbeginn eine Standardmöglichkeit nach der anderen und die meisten davon waren auch richtig gefährlich. Erst köpfte erst Gheorghe Geanta nach einem Prestel-Eckball an den Pfosten und wenige Sekunden später Florian Heiß knapp am Pfosten vorbei (58.). Kurz darauf führte einer der vielen Wertinger Ecken dann zum Erfolg. Die gute Hereingabe von Prestel köpfte Heiß zum 0:2 unter die Latte ein.

Wertingen blieb weiter am Drücker. Der starke Christoph Prestel kam zweimal zum Abschluss, doch ohne Torerfolg. Ecknach wurde nur noch einmal gefährlich. In der 78. Minute kam der eingewechselte Fabian Ostermaier im Strafraum zum Schuss, aber TSV-Keeper Sandro Scherl hielt die Null fest. Drei Minuten später machte Wertingen den Deckel drauf. Bei einem Konter legte Andreas Kotter für Geanta ab, der kaltschnäuzig ins kurze Eck traf. Die Messe war gelesen.

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 141

Tore: 0:1 Marco Schiermoch (22.), 0:2 Florian Heiß (63.), 0:3 Gheorghe Geanta (81.)

Ein fulminanter Schlagabtausch lieferten sich der TSV Meitingen und der SV Wörnitzstein-Berg in den ersten 23 Minuten. Dort fielen alle fünf Tore dieser Partie. Während Zausinger, Musaeus und Marks die Gäste auf die Anzeigetafel brachten, konnten Heckel und Deppner für die Gastgeber erfolgreich abschließen. Nach der Pause veränderte sich das Spiel und die Gäste fokussierten sich mehr auf die Defensive. Gerade nach dem Platzverweis für Fabian Müller in der 58. Minute wurden die Meitinger defensiv kaum noch gefordert, rannten aber vergeblich gegen den Abwehrblock der Donauwörther Stadtteilmannschaft an.

Schiedsrichter: Bayram Aytar (Freystadt) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Timo Zausinger (1.), 1:1 Mathias Heckel (9.), 1:2 Alexander Musaeus (10.), 1:3 Dominik Marks (12.), 2:3 Daniel Deppner (23.)

Gelb-Rot: Fabian Müller (58./SV Wörnitzstein-Berg)

Von Euphorie keine Spur: So sehr sich Trainer Konrad Nöbauer nach 90 Minuten über den 1:0-Erfolg des VfR Jettingen freute, so kritisch kommentierte er die Vorstellung seiner Bezirksliga-Fußballer im Heimspiel gegen Maihingen. – Foto: Ernst Mayer

Im Duell der Aufsteiger war der VfR Jettingen klar besser, hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und mussten dennoch lange um den 1:0-Erfolg gegen den FC Maihingen zittern.

Dabei kamen die Jettinger sehr gut in die Partie. Sie hatten sich vorgenommen, die Angelegenheit schnell zu ihren Gunsten zu entscheiden, und genau so spielten sie auch. Allerdings leisteten sie sich 45 Minuten lang den Luxus, Hochkaräter in Serie zu verschmähen. Trainer Konrad Nöbauer reagierte entsprechend und sagte: „Ich bin trotz des Sieges eigentlich angefressen, weil wir es nicht geschafft haben, das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden.“

Das Tor des Tages glückte nach dem Seitenwechsel Nico Di Doi (54.). Maihingen stellte daraufhin um, kam aber gegen nun ziemlich souverän stehende Gastgeber nicht mehr so richtig nach vorne. Nöbauer schloss den Tag mit der Bemerkung „Drei Punkte einpacken, Mund abputzen, weitermachen“ ab.

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Nico Di Doi (54.)

Dass sich sowohl der TSV Rain II als auch der FC Affing in der unteren Tabellenhälfte befinden, merkte man dem Spiel deutlich an: Die Partie war von vielen Unzulänglichkeiten im Spielaufbau und Fehlpässe auf beiden Seiten geprägt. Im ersten Abschnitt bestimmten die Affinger über weite Strecken das Spiel und gingen durch einen Foulelfmeter von Nino Kindermann in Führung. Rains Keeper Vincent Uder hatte einen Stürmer im Strafraum von den Beinen geholt.

Als der Rainer Keeper in der 22. Minute bereits geschlagen war, klärte Benedikt Bottenschein den Ball im letzten Augenblick auf der Linie. Vier Minuten später verpasste Melih Kaya aus spitzem Winkel nur knapp das 2:0 für die Gäste. Als die Rainer einmal nach vorne kamen, wurde Michael Haid im Strafraum gefoult. Der sicher leitende Schiedsrichter Jonathan Schädle zeigte sofort auf den Punkt. Daniel Gerstmayer ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel, mussten allerdings ihren Torwart tauschen. Da sich Vincent Uder beim Zweikampf verletzte, ersetzte ihn David Wilhelm. Der musste dann hinter sich greifen, als ein langer Ball Melih Kaya erreichte hatte. Der Affinger umkurvte den Schlussmann und vollendete zum 1:2. Sichtlich enttäuscht zeigte sich Rains Trainer Niko Schröttle nach Spielende: „Es war eine verdiente Niederlage. Es war die gleiche Leier, wie in den vergangenen Spielen: Wir machen zu viele individuelle Fehler. So wird es schwer, die Klasse zu halten.“

Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nino Kindermann (8./Foulelfmeter), 1:1 Daniel Gerstmayer (34./Foulelfmeter), 1:2 Melih Kaya (79.)

Im Duell des TSV Aindling gegen die Nördlinger U23 passierte gut 20 Minuten erst einmal gar nichts. Dann nahm das aufgelegte Geburtstagkind Markus Gärtner den Ball von David Burghart mit der Brust an und schoss aus guter Position das 1:0. Nach der Pause spazierte wieder Gärtner durch die Nördlinger Abwehr und legte Antonio Mlakic den Ball zurecht, der ins lange Eck zum 2:0 traf. Zwei Minuten später war es erneut Gärtner, der nach Flanke von Talla zum 3:0 ins Tor köpfte. Schließlich drosch Nikolaos Pitsias den Ball nach einem Rückspiel aus 20 Metern stahlhart unter die Nördlinger Torkante und machte mit dem 4:0 den Deckel drauf.

Der Aindlinger Fußballchef Josef Kigle war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Der Sieg ist hochverdient, wir hatten 90 Prozent Ballbesitz.“ Dennoch mahnte er auch: „Nach dem 1:0 haben wir zu locker gespielt, das hätte uns auch das Genick brechen können.“

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Markus Gärtner (17.), 2:0 Antonio Mlakic (59.), 3:0 Markus Gärtner (61.), 4:0 Niko Pitsias (86.)

FCG-Angreifer Laurin Vollmerk (links) hat zwar Neuburgs Verteidiger Marco Bader abgeschüttelt, ein Tor resultierte daraus nicht. – Foto: Walter Brugger