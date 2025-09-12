 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Wird auch im Fußball A-Liga Spitzenspiel zwischen SG Obere Dill und der VfL Fellerdiln wieder alles geben: Marvin Hartmann (r., Spielertrainer der SG Obere Dill) (Archivfoto) © Henrik Schneider
Stärken und Schwächen im Check: Fellerdilln gegen Obere Dill

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der VfL Fellerdilln und die SG Obere Dill starten punktgleich ins Derby der Fußball A-Liga. Welches Team hat in welchen Mannschaftsteilen die Nase vorn? +++

Lahnau-Waldgirmes. Die „ Jung-Lilien“ im Höhenflug, die „Schappi“-Schützlinge im Tabellenkeller der Fußball-Hessenliga. Mittwochabend, Flutlicht-Atmosphäre, Aber der SC Waldgirmes hat am Ende im Duell mit der U21 des SV Darmstadt 98 mit 3:5 das Nachsehen. Während bei den Gastgebern keine gute Laune herrschte, mischt der Zweitliga-Unterbau in der oberen Tabellenhälfte der höchsten hessischen Amateurklasse mit. Die Schützlinge von 98-Trainer Daniel Petrowsky traten bestens gelaunt ihre vierte Dienstfahrt der Saison mit satten zehn Zählern im Gepäck die späte und 97 Kilometer lange Rückreise in den Süden von Hessen an.

