Stärken und Schwächen im Check: Fellerdilln gegen Obere Dill

Lahnau-Waldgirmes. Die „ Jung-Lilien“ im Höhenflug, die „Schappi“-Schützlinge im Tabellenkeller der Fußball-Hessenliga. Mittwochabend, Flutlicht-Atmosphäre, Aber der SC Waldgirmes hat am Ende im Duell mit der U21 des SV Darmstadt 98 mit 3:5 das Nachsehen. Während bei den Gastgebern keine gute Laune herrschte, mischt der Zweitliga-Unterbau in der oberen Tabellenhälfte der höchsten hessischen Amateurklasse mit. Die Schützlinge von 98-Trainer Daniel Petrowsky traten bestens gelaunt ihre vierte Dienstfahrt der Saison mit satten zehn Zählern im Gepäck die späte und 97 Kilometer lange Rückreise in den Süden von Hessen an.