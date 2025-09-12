Stärken und Schwächen im Check: Fellerdilln gegen Obere Dill

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Die „ Jung-Lilien“ im Höhenflug, die „Schappi“-Schützlinge im Tabellenkeller der Fußball-Hessenliga. Mittwochabend, Flutlicht-Atmosphäre, Aber der SC Waldgirmes hat am Ende im Duell mit der U21 des SV Darmstadt 98 mit 3:5 das Nachsehen. Während bei den Gastgebern keine gute Laune herrschte, mischt der Zweitliga-Unterbau in der oberen Tabellenhälfte der höchsten hessischen Amateurklasse mit. Die Schützlinge von 98-Trainer Daniel Petrowsky traten bestens gelaunt ihre vierte Dienstfahrt der Saison mit satten zehn Zählern im Gepäck die späte und 97 Kilometer lange Rückreise in den Süden von Hessen an.