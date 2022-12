Stärken, Reserven, Ausblick: Die Hinrunden-Bilanz des SV Westerhausen Oberliga Süd +++ Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die Wolfsberg-Elf in der Oberliga angekommen

Zwar müssen die Fußballer des SV Westerhausen in der Oberliga Süd in diesem Jahr nicht mehr auflaufen, aber die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Das Heimspiel gegen den VFC Plauen und die Partie gegen Budissa Bautzen sind noch offen und werden erst 2023 ausgetragen. Dennoch ist Zeit für eine Bilanz.

„Wir haben viel zu viel Gegentore kassiert. Hier liegen unsere größten Reserven“, macht Wagner deutlich. Nur bei Schlusslicht Bautzen hat es mit 33 Mal genauso oft eingeschlagen wie bei Westerhausen. Allerdings muss man diese Zahl ein wenig relativieren. Denn allein in den drei Spielen gegen Bischofswerda, Freital und Auerbach hat es 17 Mal geklingelt im Kasten des SVW. Zieht man diese Zahl ab, bleiben in den anderen 13 Spielen 16 Gegentore, was einem Schnitt von 1,23 entspricht. Und das sieht dann gar nicht so schlecht aus.

Größte Herausforderung war laut Wagner das höhere Tempo in der Oberliga im Vergleich zur Verbandsliga und die Zweikampfführung. „Da geht es noch mal ein Stück weit körperbetonter zu“, so Wagner. Das habe am Anfang der Saison doch einige Probleme bereitet. Auch, weil die Sommerpause ungewohnt kurz war. Mittlerweile hat sich die Mannschaft aber daran gewöhnt und ist in der Lage, entsprechend dagegen zu halten und in dieser Hinsicht selbst Akzente zu setzen. Denn nur spielerisch ist nichts zu holen.

„Unsere größte Stärke ist die Geschlossenheit“, so der Coach. „Klar gibt es Führungsspieler“, lässt Wagner wissen, aber explizit erwähnt werden sollen sie nicht. In der Mannschaft herrsche darüber Konsens, und wer sich die Spiele regelmäßig anschaue, wisse, um wen es geht beim Thema.

Denn dem 2:1 gegen den Ludwigsfelder FC folgten die Siege in Zorbau (3:2) und zu Hause gegen Sandersdorf (2:0). Mit aktuell 17 Punkten geht der Aufsteiger als 13. ins neue Jahr, wo am 21. Januar zu Hause das Nachholspiel gegen Plauen angesetzt ist. Am 2. Januar bittet Wagner seine Schützlinge zum ersten Lauftraining. „Bis dahin werden die Jungs nichts von mir hören“, sagt Wagner. Und ergänzt: „Von den Weihnachtsgrüßen einmal abgesehen.“

Der Saisonstart verlief für den Aufsteiger auf dem heimischen Wolfsberg denkbar ungünstig. Gegen den als Favorit gehandelten Bischofswerdaer SV setzte es ein 0:8. Von Lehrgeld zahlen ist da gern mal die Rede. Und die Fans brauchten einen langen Atem. Zwar gelang am dritten Spieltag mit dem 4:0 gegen Wacker Nordhausen der erste Sieg, doch in ruhigeres Fahrwasser kamen die Schützlinge von Marco Wagner erst ab dem 5. November.

Dennoch haben die Verantwortlichen auf dem Wolfsberg reagiert und mit Marlon Douglas einen Abräumer verpflichtet. Der 27-jährige Portugiese, mit vollem Namen Marlon Rezende Emidio Costa, lebt und arbeitet seit einem halben Jahr in Halberstadt. Er ist 1,92 Meter groß und spielte zuvor in der dritten Liga Portugals. Seit zwei Monaten trainiert er auf dem Wolfsberg mit, kennt also Mannschaft und Abläufe schon. Und vielleicht werden die Westerhäuser noch einmal nachlegen. Denn aus beruflichen Gründen könnte es für einen Spieler örtliche Veränderungen geben. „Da brauchen wir einen Ersatz“, erklärt Wagner.

5. Resonanz und Torjäger

In den Spielen der Oberliga wurden bislang durchschnittlich 205 Zuschauer pro Spiel begrüßt. Westerhausen gehört in der Oberliga Süd zu den Top Fünf. Bisher kamen im Schnitt 254 Zuschauer zu den Heimspielen auf dem Wolfsberg, wobei das Derby gegen Wernigerode am 10. September mit 605 Fans herausragte. In der Torschützenliste hat sich Niclas Buschke als bester Westerhäuser mit sechs Treffern und drei Vorlagen auf Rang sechs eingeordnet. Ganz vorn liegt Zorbaus Ricky Bornschein (16 plus 5).

6. Der Ausblick

Am 9. Januar bittet Wagner die Mannschaft zum ersten Training ans runde Leder. Am Samstag, 21. Januar, steht das erste Nachholspiel ins Haus. Dann gastiert, vorausgesetzt Platz- und Straßenverhältnisse lassen es zu, der VFC Plauen auf dem Wolfsberg. Ob es zwischen Trainingsauftakt und Nachholpartie noch ein Testspiel gibt, ist noch offen. „Wir werden sehen, was in der Kürze der Zeit noch machbar ist. Vielleicht gibt es einen vereinsinternen Test“, blickt Wagner voraus. Danach heißt es, weiter Punkte für die Mission Klassenerhalt in der Oberliga zu holen.

