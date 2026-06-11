Stärke durch Kontinuität von Florian Faulstich · Heute, 20:11 Uhr · 0 Leser

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In Wolfsanger wird weiter an der Perspektive und der Zukunft gefeilt. Gleich 13 ligaunabhängige Vertragsverlängerungen in „der Zweiten“ konnten zeitgleich mit den Neuverpflichtungen vor 2 Wochen abgesichert werden. Im Anschluss an die erfolgreiche Relegation zur KOL 26/27 geben wir heute mit Stolz, aber auch Vorfreude auf die neue Saison, 7 Verlängerungen bekannt. Timon Brostmeyer, der 22-jährige Allrounder auf der rechten Außenbahn hat nicht nur eine zuverlässige Leistung gezeigt, sondern überzeugt auch durch seine ausgezeichnete Freistoßtechnik. Timon hat sämtliche Jugendmannschaften unseres Vereins durchlaufen und steht für Kontinuität und Identifikation mit dem Team.

Maurice Brück, 21 Jahre, der sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr flexibel eingesetzt werden kann, überzeugt durch sein starkes Stellungsspiel und seine hohe Spielintelligenz. Mit seinen Wurzeln in unserer Jugendabteilung des Vereins freuen wir uns, auch in der kommenden Saison auf seine Qualitäten und sein Engagement zählen zu können. Justin Faulstich, der 21-jährige Mittelfeldspieler steht für Ehrgeiz und Teamgeist. Als Spezialist für Standardsituationen hat er in der vergangenen Saison nicht nur zahlreiche entscheidende Tore vorbereitet und erzielt, sondern sich auch als Topscorer des Teams etabliert und so die Aufnahme in die „Elf des Jahres“ der Kreisoberliga in der Saison 25/26 geschafft. Auch Justin‘s fußballerische Wurzeln sind in Wolfsanger.