Stärke durch Kontinuität

In Wolfsanger wird weiter an der Perspektive und der Zukunft gefeilt. Gleich 13 ligaunabhängige Vertragsverlängerungen in „der Zweiten“ konnten zeitgleich mit den Neuverpflichtungen vor 2 Wochen abgesichert werden. Im Anschluss an die erfolgreiche Relegation zur KOL 26/27 geben wir heute mit Stolz, aber auch Vorfreude auf die neue Saison, 7 Verlängerungen bekannt.
Timon Brostmeyer, der 22-jährige Allrounder auf der rechten Außenbahn hat nicht nur eine zuverlässige Leistung gezeigt, sondern überzeugt auch durch seine ausgezeichnete Freistoßtechnik. Timon hat sämtliche Jugendmannschaften unseres Vereins durchlaufen und steht für Kontinuität und Identifikation mit dem Team.
Maurice Brück, 21 Jahre, der sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr flexibel eingesetzt werden kann, überzeugt durch sein starkes Stellungsspiel und seine hohe Spielintelligenz. Mit seinen Wurzeln in unserer Jugendabteilung des Vereins freuen wir uns, auch in der kommenden Saison auf seine Qualitäten und sein Engagement zählen zu können.
Justin Faulstich, der 21-jährige Mittelfeldspieler steht für Ehrgeiz und Teamgeist. Als Spezialist für Standardsituationen hat er in der vergangenen Saison nicht nur zahlreiche entscheidende Tore vorbereitet und erzielt, sondern sich auch als Topscorer des Teams etabliert und so die Aufnahme in die „Elf des Jahres“ der Kreisoberliga in der Saison 25/26 geschafft. Auch Justin‘s fußballerische Wurzeln sind in Wolfsanger.
Berkay Kilic, der 25-jährige Kämpfer auf der Außenbahn ist seit Jahren ein Garant für Einsatzbereitschaft und Teamgeist. Stets stellt er sich in den Dienst der Mannschaft und überzeugt mit seiner vorbildlichen Einstellung – sowohl auf als auch neben dem Platz. Berkay hat sich durch seine unermüdliche Arbeit und seine Zuverlässigkeit einen festen Platz im Team erarbeitet.
Marcel Tangel, der 22-jährige Außenbahnspieler ist ein echtes Eigengewächs unseres Vereins und überzeugt seit Jahren durch seine ausgezeichnete Grundschnelligkeit sowie seine Zweikampfstärke. Marcel hat sich als sichere Bank auf der Außenbahn etabliert und ist für das Team stets ein verlässlicher Rückhalt. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Entwicklung.
Emil Tangel, der 22-jährige Stürmer ist wie sein Zwillingsbruder ein echtes Eigengewächs unseres Vereins und hat sich durch seine Schnelligkeit und Kopfballstärke als gefährlicher Angreifer etabliert. In der Aufstiegs-Saison vor 3 Jahren überzeugte Emil als erfolgreichster Torschütze und spielte damit eine zentrale Rolle für den Erfolg unserer Mannschaft der letzten Jahre.
Nicolas Vogel, der 22-jährige Stürmer hat in seiner Debüt-Saison in Nordhessen mit seiner Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit auf und neben dem Platz überzeugt. Nicolas ist ein äußerst flexibler und flinker Angreifer, der sich schnell in unser Team integriert hat und sich stets zuverlässig zeigt.
Die Vertragsverlängerungen unterstreichen unsere Strategie, mit Kontinuität und Identifikation die nachhaltige Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben. Weitere Verlängerungen folgen…