Stäfa siegt im Seederby gegen Küsnacht deutlich 2. Liga, Gruppe 2: Küsnacht - Stäfa von mke · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser

Der FC Stäfa holt sich im Heslibach drei hochverdiente Punkte und nimmt sie ohne Umweg mit auf den Frohberg. Beim 5:2 Auswärtssieg im Seederby liess die Elmer Elf von der ersten bis zur letzten Minute kaum Zweifel daran, wer an diesem Samstagabend das bessere Team war. Küsnacht, das sich trotz prekärer Tabellenlage zuletzt im leichten Aufwind gezeigt hatte, blieb über weite Strecken chancenlos

In den 80er und 90er Jahren waren Partien zwischen Stäfa und Küsnacht so etwas wie der Clasico am See. Das Derby schlechthin in der 1. Liga zwischen den beiden mit Abstand besten Clubs am rechten Zürichsee. Mannschaften wie der FC Herrliberg, die heute vorne mitspielen, dümpelten damals noch irgendwo zwischen Vereinsgründung und der 4. Liga herum. Damals waren diese Duelle enge Kisten, heiss umkämpft, emotional und oft auf Messers Schneide. An diesem milden Samstagabend im Heslibach war davon nur noch wenig zu spüren. Das Derby lebt zwar im Namen weiter, auf dem Platz aber war der Unterschied diesmal zu deutlich, um von einem offenen Schlagabtausch zu sprechen.

Die Partie begann so, wie man es als Stäfner gerne sieht und als Küsnachter am liebsten wieder rechtsumkehrt machen würde um zu Hause Kreuzworträtsel zu lösen. Erste Minute, erster sauber vorgetragener Angriff, erstes Tor. Texeira und Erne kombinierten sich auf der linken Seite mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit durch, als hätten sie das schon den ganzen Nachmittag geprobt. Erne blieb vor dem Torhüter cool und lobte den Ball elegant zur frühen Führung ins Netz. 0:1, und das Spiel war noch kaum richtig angepfiffen.Stäfa blieb konzentriert und befolgten damit das, was Coach Elmer vor der Partie gefordert hatte. Er hatte das Spiel als Mentalitätsspiel deklariert, in dem keine Geschenke verteilt werden dürfen. Jeder, der den Lokalfussball kennt, weiss: Tabellenlagen gewinnen keine Spiele. Favoritenrollen schon gar nicht. Und wenn jemand daran zweifelt, darf man sich in Stäfa gerne an die bittere Niederlage der letzten Saison gegen das Schlusslicht Töss erinnern. Gerade deshalb war der seriöse Beginn diesmal umso erfreulicher. Richtigerweise schaltete Stäfa nach der Führung nicht in den Verwaltungsmodus. Es wurde weiter gepresst, gekämpft, kombinierte, verlagert, gelaufen und den Abschluss gesucht. Nur mit dem zweiten Tor liess man sich etwas Zeit. Ein, zwei gute Gelegenheiten blieben ungenutzt. Küsnacht seinerseits kam genau einmal nennenswert vors Tor. Frei zog aus aussichtsreicher Position ab, verzog aber deutlich. Das war aus Sicht der Heimelf immerhin ein Hinweis darauf, dass auch sie grundsätzlich wussten, wo sich das das gegnerische Tor in ungefähr befand.