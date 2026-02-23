Stäbner übergibt an Kusenbach

Mit großem Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass Frank Stäbener am 15. Februar 2026 aus privaten und gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Trainer unserer A‑Jugend zurückgetreten ist. Sein Abschied hinterlässt eine spürbare Lücke – sportlich wie menschlich.

Frank übernahm die A‑Jugend im Oktober 2025 in einer Phase, die für jede Trainerpersönlichkeit eine außergewöhnliche Herausforderung dargestellt hätte. Die Mannschaft befand sich in einer schwierigen sportlichen und strukturellen Lage, geprägt von Entwicklungen und Versäumnissen der Jahre zuvor. Diese Ausgangssituation verlangte ein hohes Maß an Geduld, Führungsstärke und Belastbarkeit.

Trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen stellte sich Frank der Aufgabe mit großem Engagement, viel Energie und echter Leidenschaft. Auch wenn seine Bemühungen sportlich nur teilweise erfolgreich waren, lag dies nicht an seinem Einsatz oder seiner Kompetenz, sondern an den tiefgreifenden Herausforderungen, die weit vor seiner Amtsübernahme entstanden waren.

Stäbner hat Spuren hinterlassen

Frank hat in dieser intensiven Zeit Spuren hinterlassen – Spuren von Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und menschlicher Wärme. Dafür sind wir ihm zutiefst dankbar.

Nach einer Phase der Ruhe und Erholung wird Frank dem Fußball ganz sicher in irgendeiner Form erhalten bleiben. Mit seiner großen Erfahrung, seinem klaren Blick für sportliche Entwicklungen und seiner ruhigen, menschlichen Art kann er weiterhin wertvolle Impulse geben – ganz gleich, ob im Jugend‑ oder Herrenbereich. Wir sind überzeugt, dass er auch künftig viel beizutragen hat und dem Sport noch lange eine Bereicherung sein wird.