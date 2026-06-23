Stadtzürcher Drittligist gibt neuen Trainer bekannt

FC Witikon: Thrier übernimmt als Cheftrainer. Serkan Yalçinkaya verlässt den FC Witikon. Bereits bekannt ist auch die Nachfolgeregelung. Cyrill Thrier übernimmt das Amt auf die kommende Saison hin. Der 34-Jährige war als Spieler über viele Jahre in der 1. und 2. Liga aktiv. Nach seiner aktiven Laufbahn sammelte er während drei Saisons als Co-Trainer beim FC Regensdorf weitere Erfahrung an der Seitenlinie. In dieser Zeit feierte er mit den Furttalern die FVRZ-Cupsiege 2024 und 2026. Derweil ist Yalçinkaya nach nur einer Saison beim Stadtzürcher Drittligisten aus familiären Gründen abgetreten. Unter seiner Leitung belegte die erste Mannschaft in der abgelaufenen Meisterschaft der 3.-Liga-Gruppe 3 den vierten Schlussrang.

FC Tuggen: Eine Verstärkung aus Schweden - und viel Routine bricht weg. Beim FC Tuggen kommt es nach dem Trainerwechsel von Ivan Previtali, der zum FC Baden wechselt, zu Michele Polverino auch im Kader zu einigen Veränderungen. Der Erstligist, der sich in der vergangenen Saison als Gruppenzweiter der Gruppe 3 für die Aufstiegsspiele qualifiziert hatte, verstärkt sich mit Anel Sefer (20, Kriens), Noel Romano (22, Wohlen), Roman Heini (27, Red Star), Dominic Philips (22, Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle/Schweden) sowie Anthony Pinthus (28), der zuletzt während eines halben Jahres pausiert hatte. Demgegenüber stehen mehrere Abgänge: Alessandro Kräuchi (28, zu Rüthi), Miroslav Dabic (34), Björn Bonthuis (21), Nikola Vasic (23), José Meier (36), Andrei Herlea (33) sowie Luis Rodrigues Benis (35) verlassen den Verein.