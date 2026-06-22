Stadtzürcher Drittligist auf Trainersuche

FC Witikon: Trainer Yalçinkaya zieht weiter. Der FC Witikon und Cheftrainer Serkan Yalçinkaya gehen getrennte Wege. Wie der Verein mitteilt, verlässt er den Stadtzürcher Drittligisten aus familiären Gründen. Yalçinkaya übernahm sein Amt vor einem Jahr und klassierte sich mit Witiker Fanionteam in der eben zu Ende gegangenen Meisterschaft in der 3.-Liga-Gruppe 3 auf dem vierten Schlussrang. Der Verein bedauert den Abgang und hat die Suche nach einer Nachfolgelösung bereits aufgenommen.

FC Tuggen: Eine Verstärkung aus Schweden - und viel Routine bricht weg. Beim FC Tuggen kommt es nach dem Trainerwechsel von Ivan Previtali, der zum FC Baden wechselt, zu Michele Polverino auch im Kader zu einigen Veränderungen. Der Erstligist, der sich in der vergangenen Saison als Gruppenzweiter der Gruppe 3 für die Aufstiegsspiele qualifiziert hatte, verstärkt sich mit Anel Sefer (20, Kriens), Noel Romano (22, Wohlen), Roman Heini (27, Red Star), Dominic Philips (22, Winterthur II), Mirza Hasanbegovic (Gefle/Schweden) sowie Anthony Pinthus (28), der zuletzt während eines halben Jahres pausiert hatte. Demgegenüber stehen mehrere Abgänge: Alessandro Kräuchi (28, zu Rüthi), Miroslav Dabic (34), Björn Bonthuis (21), Nikolas Vasic (23), José Meier (36), Andrei Herlea (33) sowie Luis Rodrigues Benis (35) verlassen den Verein.