Stadtwerke-Industriecup: DJK Ruhrtal sieglos im Halbfinale

Die DJK TuS Ruhrtal hat beim diesjährigen Stadtwerke-Industriecup am Herbeder Sportplatz den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Sonderlich glanzvoll war der Weg dorthin allerdings nicht: Dem Wittener Verein reichte in der Gruppenphase ein einziger Punkt aus zwei Spielen, um die Vorschlussrunde zu erreichen.
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Bereits zum Turnierauftakt lief es für die Ruhrtaler holprig. In einem torreichen, aber wilden ersten Gruppenspiel trennte man sich vom FC Neuruhrort mit einem 3:3-Unentschieden. Dass es am Ende überhaupt für das Weiterkommen reichte, lag auch an personellen Engpässen: Zwischenzeitlich musste verletzungsbedingt sogar Trainer Mark Heinrich höchstpersönlich die Torwarthandschuhe anziehen und zwischen die Pfosten rücken.
Da auch die Konkurrenz in Gruppe A – bestehend aus Ruhrtal, Neuruhrort und der Zweitvertretung des TuS Ennepetal – Punkte liegen ließ, reichte die überschaubare Ausbeute am Ende hauchdünn für Platz zwei.
Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt dem Team nicht, denn am Freitag (17.07.2026) um 19:30 Uhr steht das Halbfinale an. Gegner ist kein Geringerer als der Bezirksligist und Turniergastgeber SV Herbede, der sich als Sieger der Gruppe B souverän (beide Spiele gewonnen) durchgesetzt hat.
In diesem prestigeträchtigen Wittener Derby muss die DJK TuS Ruhrtal eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, wenn der Einzug in das Finale am Samstag gelingen soll. Die Zuschauer am Herbeder Sportplatz dürfen sich jedenfalls auf ein packendes Duell unter Flutlicht freuen.