Stadtwerke-Industriecup: DJK Ruhrtal sieglos im Halbfinale von Isaija Zecevic · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser

Die Mannschaft der TJK TuS Ruhrtal Witten beim Industriecup vor zwei Jahren. Damals flog man im Halbfinale gegen Weitmar 45 aus dem Turnier. – Foto: Thorsten Wiethege

Die DJK TuS Ruhrtal hat beim diesjährigen Stadtwerke-Industriecup am Herbeder Sportplatz den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Sonderlich glanzvoll war der Weg dorthin allerdings nicht: Dem Wittener Verein reichte in der Gruppenphase ein einziger Punkt aus zwei Spielen, um die Vorschlussrunde zu erreichen.

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Bereits zum Turnierauftakt lief es für die Ruhrtaler holprig. In einem torreichen, aber wilden ersten Gruppenspiel trennte man sich vom FC Neuruhrort mit einem 3:3-Unentschieden. Dass es am Ende überhaupt für das Weiterkommen reichte, lag auch an personellen Engpässen: Zwischenzeitlich musste verletzungsbedingt sogar Trainer Mark Heinrich höchstpersönlich die Torwarthandschuhe anziehen und zwischen die Pfosten rücken. Da auch die Konkurrenz in Gruppe A – bestehend aus Ruhrtal, Neuruhrort und der Zweitvertretung des TuS Ennepetal – Punkte liegen ließ, reichte die überschaubare Ausbeute am Ende hauchdünn für Platz zwei.