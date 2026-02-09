Stadtverwaltung Weimar: Beachtlicher 2. Platz

Das Fußball Team der Stadtverwaltung Weimar konnte unter Beteiligung des VfB Oberweimar beim Turnier der Kreisverwaltungen Thüringens einen beachtlichen 2. Platz belegen. Nach dem letztjährigen Gewinn des Pokals wurde heute in der Kyffhäuser Arena in Artern nur gegen den späteren Turniersieger Nordhausen verloren. Alle anderen 5 Spiele wurden größtenteils deutlich gewonnen. Neben den meisten geschossen Toren gab es noch Ehrenpreise für den besten Torschützen (15 Treffer) und besten Torwart. Das Team bestand aus Defrim, Justin, Paul, Marvin, Lukas , Steve, Jens, Thomas und Steffen.