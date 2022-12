Stadtverwaltung Oberhausen erteilt 1. FC Bocholt eine Abfuhr Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt kann seine Heimspiele nicht wie geplant in Oberhausen durchführen.

Beim 1. FC Bocholt jagt in diesen Tagen eine Hiobsbotschaft die nächste. Wurde zunächst das heimische Stadion am Hünting von der Stadt Bocholt nach einer fehlenden Baugenehmigung gesperrt, sollten die verbleibenden beiden Heimspiele in diesem Jahr eigentlich im rund 50 Kilometer entfernten Stadion Niederrhein in Oberhausen stattfinden. Doch dazu wird es nicht kommen.

Die Stadtverwaltung Oberhausen hat am Mittwoch eine Platzsperre des Stadion Niederrhein angeordnet und war damit einer Empfehlung der Servicebetriebe Oberhausen gefolgt. Diese Entscheidung wurde den "Schwatten" am Donnerstag übermittelt. "Wann und wo die Begegnungen nun ausgetragen werden, wird der Verein nun gemeinsam mit dem Staffelleiter der Regionalliga West sowie den zuständigen Behörden beraten. Eine Austragung der beiden Begegnungen noch in diesem Kalenderjahr ist aktuell allerdings unwahrscheinlich", erläutert Benjamin Kappelhoff, Pressesprecher der Bocholter, im Bocholter-Borkener Volksblatt den Stand der Dinge.

In diesem Jahr wird es demnach wohl nicht zu den Spielen gegen Münster und Köln kommen. Da jedoch zeitnah Gespräche zwischen der Stadt Bocholt und dem Verein anstehen und beide Seiten erkennbar nach einer guten Lösung suchen, könnte es im Bestfall dazu kommen, dass die Spiele an den vom Verband eingeplanten Nachholterminen am 22. und 29. Januar sogar in Bocholt stattfinden könnten. Allerdings müsste bis dahin eine ordnungsgemäße Baugenehmigung vorliegen und die Arbeiten am Gästeblock auch abgeschlossen sein. Ein vielleicht unwahrscheinliches, aber kein unmögliches Szenario.

Doch es könnte auch anders kommen. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass die Stadt Oberhausen die Platzsperre verlängert, zum anderen könnte der Staffelleiter der Regionalliga West einen neutralen Spielort bestimmen. So geht es zumindest aus Paragraph 46 der Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbandes hervor. Ein solcher Platz müsste aber etwa im 30 Kilometerradius um Bocholt liegen, was die Auswahl erheblich einschränkt. Klar ist nur, dass am Samstag gespielt wird: Da tritt die Bocholter Mannschaft bei der U23 von Fortuna Düsseldorf an.