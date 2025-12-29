Stadtteilpokal Horb: Vollmaringen sticht Ahldorf, SG mit 12:0

Der Horber Stadtteilpokal hat am heutigen Montag seinen dritten Turniertag mit Wucht und klaren Konturen erlebt. Zwölf Minuten Spielzeit bleiben die harte Währung dieses Turniers – und an diesem Abend wurde sie in Tore umgemünzt, die wie Ausrufezeichen standen. In Gruppe A setzte der SV Vollmaringen im direkten Duell mit der SG Ahldorf/Mühlen ein entscheidendes Signal und gewann 2:1. Doch die SG antwortete später mit einem Ergebnis, das sich in die Turnierwoche brennt: 12:0 gegen den SV Wachendorf 1930. In Gruppe B verteidigte die SGM Felldorf/Bierlingen ihre Spitzenposition, während Ahldorf/Mühl/Dettensee III kurzzeitig für Unruhe sorgte und dann doch wieder an Grenzen stieß. Nach diesem Abend erzählen die Tabellen nicht mehr nur von Momenten, sondern von Mustern.

Ein Turnierabend, der die Spitze zwingt

Der dritte Turniertag war kein Durchatmen, sondern ein Verdichten. In Gruppe A standen mit Vollmaringen und Ahldorf/Mühlen die beiden prägenden Teams im Fokus – nicht nur wegen der Punkte, sondern wegen der Art, wie sie ihre Spiele entschieden. Gleichzeitig wurde im unteren Feld sichtbar, wie gnadenlos die Halle sein kann, wenn Stabilität fehlt: Tore fallen schnell, Rückstände wachsen in Minuten. Der Modus erlaubt keine langen Korrekturen, er verlangt unmittelbare Antworten.

Gruppe A: Vollmaringen bleibt vorn – und gewinnt das Schlüsselspiel

Der SV Vollmaringen ging als Tabellenführer in den Abend – und verließ ihn noch immer oben. Zunächst setzte es sich mit 4:2 gegen die SG Bildechingen/Nordstetten II durch. Danach kam das Spiel, das die Rangordnung direkt berührte: Vollmaringen gewann gegen die SG Ahldorf/Mühlen mit 2:1. In einer Gruppe, in der jede Serie sofort in Punkte umgerechnet wird, war das ein Sieg mit doppeltem Gewicht. Später folgte ein weiteres klares Zeichen: 6:0 gegen den FC Horb II. Die Bilanz nach dem dritten Turniertag: 21 Punkte, 30:9 Tore – Platz eins.

Gruppe A: Ahldorf/Mühlen antwortet brutal – 12:0 gegen Wachendorf

Die SG Ahldorf/Mühlen erlebte an diesem Abend beides: den knappen Rückschlag im Spitzenduell und eine Demonstration ihrer Offensivmacht. Zuerst fertigte sie den FC Horb II mit 5:0 ab, dann kam die 1:2-Niederlage gegen Vollmaringen. Doch wer glaubte, dieser Treffer könne etwas brechen, sah wenige Stunden später das Gegenteil. Gegen den SV Wachendorf 1930 gewann Ahldorf/Mühlen mit 12:0 – ein Ergebnis, das in zwölf Minuten wie ein Sturm wirkt und das Torverhältnis auf 37:5 schraubte. Mit 18 Punkten bleibt die SG Zweiter, die Verfolger sind deutlich distanziert.

Gruppe A: Altheim/Grünmettstetten schiebt sich nach vorn

Hinter der Spitze hat sich die SG Altheim/Grünmettstetten in eine starke Position gebracht. Der 2:1-Sieg gegen den SV Wachendorf 1930 war ein wichtiger Schritt, noch deutlicher war das 5:0 gegen die SG Bildechingen/Nordstetten II. In der Tabelle steht Altheim nun bei 9 Punkten und 14:7 Toren auf Rang drei – ein Polster, das in dieser Halle nicht Komfort bedeutet, aber Luft verschafft. Altheim hat sich an diesem Abend nicht nur Punkte geholt, sondern auch Klarheit in der eigenen Rolle.

Gruppe A: Unteres Feld zwischen kleinen Momenten und harten Grenzen

Für den SV Wachendorf 1930 wurde der Abend zur Grenzerfahrung: erst 1:2 gegen Altheim, dann 0:2 gegen Bildechingen/Nordstetten II, später ein 4:3 gegen den FC Horb II – und schließlich das 0:12 gegen Ahldorf/Mühlen. Wachendorf bleibt bei 3 Punkten und einem Torverhältnis von 11:31.

Die SG Bildechingen/Nordstetten II holte mit dem 2:0 gegen Wachendorf einen Befreiungsschritt, wurde aber von Vollmaringen (2:4) und Altheim (0:5) wieder eingefangen. Auch sie steht bei 3 Punkten, 7:17 Tore.

Der FC Horb II bleibt punktlos: 0:5 gegen Ahldorf/Mühlen und 0:6 gegen Vollmaringen drücken die Lage in Zahlen – 0 Punkte, 3:15 Tore. Das 3:4 gegen Wachendorf war ein Spiel, in dem zumindest ein anderer Puls sichtbar wurde, aber es änderte nichts an der Tabellenwirklichkeit.

Gruppe B: Felldorf/Bierlingen bleibt vorne, Hochdorf lauert

In Gruppe B bestätigte die SGM Felldorf/Bierlingen ihre Stellung. Der 2:1-Sieg gegen Ahldorf/Mühl/Dettensee III war eng, aber wertvoll. Später folgte ein 2:0 gegen Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen. Damit steht Felldorf/Bierlingen bei 13 Punkten und 13:3 Toren an der Spitze.

Der VfL Hochdorf bleibt mit 7 Punkten und 11:5 Toren auf Rang zwei. Die Gruppe wirkt hier noch weniger abgeschlossen als in Gruppe A, weil nicht alle direkten Duelle des oberen Feldes gespielt sind – aber die Kontur ist erkennbar: Felldorf/Bierlingen vorne, Hochdorf in Reichweite.

Gruppe B: Ahldorf/Mühlen/Dettensee III setzt Zeichen, bleibt aber mittendrin

Für die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee III war der Abend zweigeteilt. Zunächst gelang ein 1:0 gegen Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen – ein Spiel, das in der Halle oft über Nuancen kippt. Danach verlor das Team jedoch 1:2 gegen Felldorf/Bierlingen. In der Tabelle steht Ahldorf/Mühl/Dettensee III bei 3 Punkten und 2:2 Toren auf Rang sieben – knapp, aber noch nicht abgehängt, weil viele Mannschaften in diesem Block dicht beieinander liegen.

Der Blick nach vorn: Januar bringt die nächste Zuspitzung

Nach drei Turniertagen sind die Wege klarer. In Gruppe A führt Vollmaringen (21 Punkte) vor Ahldorf/Mühlen (18). Dahinter hat sich Altheim/Grünmettstetten (9) als dritter Faktor etabliert. In Gruppe B liegt Felldorf/Bierlingen mit 13 Punkten vorn, Hochdorf folgt. Weiter geht es am Freitag, 2. Januar 2026, mit Spielen in Gruppe A und B. Dann stehen in Gruppe B unter anderem Partien wie SGM Göttelfingen/Baisingen gegen VfL Hochdorf sowie FC Horb gegen SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III auf dem Programm, außerdem trifft der FC Horb auf den VfL Hochdorf und später auf Felldorf/Bierlingen.

Der Stadtteilpokal hat damit das erreicht, was Hallenwochen so besonders macht: Er hat eine Ordnung geschaffen – und gleichzeitig neue Spannung in jede kommende Minute geschrieben.