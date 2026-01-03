Stadtteilpokal Horb: Tore, Druck und klare Linien

Der fünfte Turniertag des Stadtteilpokals in Horb hat am heutigen Samstag das Herrenturnier weiter verdichtet. Zwölf Minuten Spielzeit reichen, um Dynamiken zu verschieben, Selbstverständnisse zu bestätigen und Schwächen offen zu legen.

Ein Turniertag unter Hallenstrom

Der heutige Samstag steht ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Kurze Wege, hohes Tempo, kaum Zeit zum Durchatmen. Acht Spiele formen diesen fünften Turniertag, jedes davon ein kleines Verdichtungsfeld aus Risiko und Konsequenz. Wer in der Halle einen Moment verliert, verliert oft das Spiel. Genau diese Unerbittlichkeit prägt den Tag.

Gruppe A: Die Spitze bleibt unverrückbar

In der Gruppe A behauptet der SV Vollmaringen seine Führungsrolle. Mit 21 Punkten und einem Torverhältnis von 30:9 bleibt die Mannschaft das Maß der Dinge. Dicht dahinter folgt die SG Ahldorf/Mühlen mit 18 Punkten und herausragenden 37:5 Toren. Die SG Altheim/Grünmettstetten hält mit 15 Punkten und 19:8 Toren Anschluss an das Spitzenduo. Dahinter öffnet sich ein klarer Abstand: Die SGM Talheim steht bei 12 Punkten, die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen bei 9. Es folgen die SG Bildechingen/Nordstetten II, der SV Wachendorf 1930 und der FC Horb II, der weiter mit nur einem Punkt das Tabellenende bildet.

Gruppe A: Talheim sammelt Substanz, Horb II bleibt im Gegenwind

Die Spiele bestätigen diese Ordnung. Die SGM Talheim startet mit einem deutlichen 5:0 gegen den FC Horb II in den Abend und legt später ein 3:2 gegen die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen nach. Rexingen/Dettingen wiederum holt sich zuvor mit einem 3:2 gegen SG Bildechingen/Nordstetten II wichtige Punkte. Der FC Horb II erkämpft sich beim 1:1 gegen Bildechingen/Nordstetten II zwar einen Zähler, bleibt aber mit 5:27 Toren tief im Tabellenkeller. In dieser Gruppe zeigt sich deutlich, wie schwer es ist, ohne defensive Stabilität im Turnier Fuß zu fassen.

Gruppe B: Bildechingen/Nordstetten setzt den Maßstab

In der Gruppe B steht die SG Bildechingen/Nordstetten an der Spitze. 19 Punkte und ein Torverhältnis von 34:5 unterstreichen die Dominanz. Auf dem Feld wird diese Überlegenheit eindrucksvoll bestätigt. Ein 5:1 gegen die SGM SG Dettlingen-Bittelbronn/SV Schopfloch/Dießen und ein klares 10:0 gegen die SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III markieren einen Abend, der Eindruck hinterlässt. Tempo, Präzision und Konsequenz greifen hier sichtbar ineinander.

Gruppe B: FC Horb bleibt im engen Verfolgerfeld

Der FC Horb folgt mit 14 Punkten und 19:7 Toren auf Rang zwei. Dahinter bleibt es eng: Der VfL Hochdorf und die SGM Felldorf/Bierlingen stehen bei jeweils 13 Punkten, getrennt nur durch das Torverhältnis. Die SG Altheim/Grünmettstetten II hält mit 10 Punkten Kontakt. Am Tabellenende stehen die SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III, die SGM SG Dettlingen-Bittelbronn/SV Schopfloch/Dießen sowie die punktlose SGM Göttelfingen/Baisingen mit 6:32 Toren – Zahlen, die die Härte dieses Turniers spiegeln.

Gruppe B: Zwischen Ausgleich und Überforderung

Auch die Ergebnisse zeigen die Spannweite dieser Gruppe. Das 2:2 zwischen Altheim/Grünmettstetten II und Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen steht für die enge Mitte der Tabelle, in der jedes Tor sofort Gewicht bekommt. Demgegenüber stehen die klaren Siege von Bildechingen/Nordstetten, die zeigen, wie schnell sich in der Halle Qualität durchsetzt, wenn Rhythmus und Raumkontrolle stimmen.

Ein Turnier ohne Schonfrist

Der fünfte Turniertag macht deutlich, was den Stadtteilpokal auszeichnet. Die Tabellen erzählen von Mut, Konzentration und der Fähigkeit, in wenigen Minuten das Maximum abzurufen. Vollmaringen bleibt in Gruppe A das konstante Maß, Bildechingen/Nordstetten setzt in Gruppe B die Akzente. Dahinter ringen viele Teams um Ordnung und Anschluss. Jeder Ballkontakt kann entscheiden – und genau daraus zieht dieses Turnier seine emotionale Wucht. Am morgigen Sonntag geht es weiter.