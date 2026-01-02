Stadtteilpokal Horb: Fünf Teams, ein Abend voller Spannung

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, wird die Hohenberghalle in Horb zur Bühne des regionalen Damenfußballs. Beim Stadtteilpokalturnier Horb treten fünf Mannschaften in einer gemeinsamen Gruppe gegeneinander an. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, die Spielzeit beträgt zwölf Minuten. Ohne K.-o.-Runde entscheidet allein die Konstanz über den Turniersieg. Der erste Anstoß erfolgt um 16:40 Uhr, der letzte Vergleich des Abends ist für 20:50 Uhr angesetzt.

Ein Teilnehmerfeld mit regionalem Profil Das Turnier vereint mit der SG Glatten/Hopfau, dem TSV Frommern, dem SV Eutingen, der SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen und dem TSV Frommern II fünf Mannschaften aus der Region. Die Konstellation bringt unterschiedliche Ausgangslagen zusammen: etablierte Teams treffen auf zweite Mannschaften, eingespielte Spielgemeinschaften auf klare Vereinsstrukturen. Diese Mischung verspricht abwechslungsreiche Duelle.

Ein Turnier mit klarem Rahmen Das Stadtteilpokalturnier der Damen ist bewusst kompakt gehalten. Eine Gruppe, fünf Teams, zehn Spiele – mehr Struktur braucht es nicht, um Spannung zu erzeugen. Jede Mannschaft absolviert vier Partien, jede Begegnung fließt direkt in die Abschlusstabelle ein. Diese Form macht das Turnier übersichtlich, aber sportlich anspruchsvoll, denn Ausrutscher lassen sich nicht kaschieren.

Der Modus als sportliche Herausforderung

Im Modus jeder gegen jeden entscheidet nicht ein einzelnes Spiel, sondern die Summe aller Auftritte. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie verlangen schnelle Entscheidungen und hohe Konzentration. Jede Phase eines Spiels kann ausschlaggebend sein, jedes Tor wirkt unmittelbar auf die Tabelle. Gerade in einer Fünfergruppe gewinnt das Torverhältnis zusätzlich an Bedeutung.

Der Auftakt mit direktem Vergleich

Der Turniertag beginnt mit einem vereinsinternen Duell: Um 16:40 Uhr treffen der TSV Frommern II und der TSV Frommern I aufeinander. Ein solches Auftaktspiel setzt sofort den Ton und gibt dem Turnier eine klare Dynamik. Nur wenige Minuten später folgt mit der Begegnung zwischen der SG Glatten/Hopfau und dem SV Eutingen um 16:54 Uhr bereits das nächste richtungsweisende Spiel.

Späte Spiele mit besonderem Gewicht

Die letzten Begegnungen des Abends besitzen besonderes Potenzial. Um 20:36 Uhr trifft die SGM SV Bierlingen/TSV Trillfingen auf die SG Glatten/Hopfau, ehe um 20:50 Uhr mit dem Spiel zwischen dem SV Eutingen und dem TSV Frommern der Schlusspunkt gesetzt wird. Gerade diese späten Partien könnten entscheidend für die Endplatzierung sein, wenn Müdigkeit und Druck zusammenkommen.

Kein Finale, aber volle Dramatik

Obwohl es kein klassisches Finale gibt, entsteht Spannung bis zum letzten Spiel. Die Tabelle entwickelt sich schrittweise, jede Begegnung verändert das Bild. Oft zeigt sich erst am Ende, welche Mannschaft über vier Spiele hinweg die nötige Stabilität, Effizienz und mentale Stärke aufgebracht hat.

Ein Turnier als Gemeinschaftserlebnis

Der Stadtteilpokal ist mehr als ein sportlicher Vergleich. Er ist ein Treffpunkt für Spielerinnen, Vereine und Zuschauer aus Horb und den Teilorten. Die Hohenberghalle wird an diesem Abend zum Ort des Wiedersehens, des Mitfieberns und des gemeinsamen Erlebens von Hallenfußball.