Stadtteilpokal: FC Horb marschiert, Vollmaringen bleibt das Maß

Zwölf Minuten pro Spiel, keine Pause fürs Zögern: Der vierte Turniertag des Stadtteilpokals heute in Horb hat die Gruppen A und B weiter verdichtet. Während der SV Vollmaringen seine Spitzenposition in Gruppe A mit 21 Punkten und 30:9 Toren behauptet, setzt der FC Horb in Gruppe B mit drei Siegen ein starkes Zeichen. Und über allem steht dieses Hallengefühl: Jede Szene kippt ein Spiel, jedes Tor wirkt doppelt.

Turnierabend mit scharfen Konturen Am heutigen Freitag wurde im Herrenturnier erneut sichtbar, wie unerbittlich Hallenfußball sein kann. Ergebnisse fallen klar aus, obwohl die Zeit knapp ist. Wer Rhythmus findet, kann Gegner in Minuten überrollen – und wer einmal wackelt, findet kaum Luft zum Reparieren. Der Spielplan brachte direkte Vergleiche im oberen Feld, dazu deutliche Fingerzeige im Kampf um Anschluss.

Gruppe A: Vollmaringen vorne, die Verfolger im Schatten

Die Tabelle der Gruppe A zeigt nach vier Turniertagen eine Spitze, die sich nicht verschiebt. Der SV Vollmaringen führt mit 21 Punkten und 30:9 Toren. Direkt dahinter bleibt die SG Ahldorf/Mühlen mit 18 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 37:5. Als dritter Faktor steht die SG Altheim/Grünmettstetten mit 15 Punkten und 19:8 Toren bereit. Dahinter klafft bereits ein Abstand: Die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen sowie die SGM Talheim stehen jeweils bei sechs Punkten, die SG Bildechingen/Nordstetten II und der SV Wachendorf 1930 bei drei, der FC Horb II bleibt punktlos.

Gruppe A: Altheim liefert, Rexingen setzt sich durch

Auf dem Feld wurden die Rollen am Freitag bestätigt und zugespitzt. Die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen holte einen 3:1-Sieg gegen den FC Horb II – ein Erfolg, der im Turnierformat zählt wie ein Befreiungsschlag. Altheim/Grünmettstetten unterstrich seine Position mit zwei Siegen: zunächst 2:1 gegen Rexingen/Dettingen, anschließend ein klares 3:0 gegen den FC Horb II. Für Horbs zweite Mannschaft wurde der Abend damit zur nächsten harten Etappe: zwei Niederlagen, kein Torerfolg in diesem Abschnitt, und weiter der Blick auf die nackte Null in der Punktespalte.

Gruppe B: FC Horb setzt die Ansage des Abends

In der Gruppe B fiel das deutlichste sportliche Statement von Gastgeberseite. Der FC Horb gewann alle drei Spiele: 4:0 gegen die SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III, 1:0 gegen den VfL Hochdorf und später 5:1 gegen die SGM Felldorf/Bierlingen. Drei Auftritte, drei Siege, und jeder davon mit eigener Botschaft: erst Souveränität, dann Nervenstärke, dann Wucht. In der Tabelle steht Horb damit an der Spitze – 14 Punkte, 19:7 Tore.

Gruppe B: Bildechingen/Nordstetten beeindruckt mit 10:1

Gleichzeitig schob sich die SG Bildechingen/Nordstetten mit Nachdruck in den Vordergrund. Zwei Siege stehen aus dem Turnierabend: 2:0 gegen Felldorf/Bierlingen und 3:1 gegen den VfL Hochdorf. Der Moment, der hängen bleibt, ist jedoch das 10:1 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen. In zwölf Minuten ein Ergebnis, das nicht nur Punkte bringt, sondern ein Torverhältnis formt: 19:4 und 13 Punkte – dicht hinter dem Spitzenreiter.

Gruppe B: Hochdorf und Felldorf/Bierlingen geraten unter Zugzwang

Der VfL Hochdorf zeigte mit dem 5:1 gegen Göttelfingen/Baisingen, dass er Torgefahr hat, verlor jedoch gegen Horb (0:1) und gegen Bildechingen/Nordstetten (1:3). Das Turnier bleibt für Hochdorf dennoch offen: 13 Punkte und 20:11 Tore halten das Team im engsten Kreis. Für Felldorf/Bierlingen wurde der Abend dagegen schmerzhaft sichtbar: erst 0:2 gegen Bildechingen/Nordstetten, dann das 1:5 gegen den FC Horb. In einer Halle, in der ein Gegentor kaum zu verwalten ist, werden solche Ergebnisse schnell zu Last – auch wenn die Tabelle weiterhin dicht gestaffelt bleibt.

Gruppe B: Ahldorf/Mühl/Dettensee III ringt, Göttelfingen erlebt die Härte

Die SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III ging zweimal als Verlierer vom Feld – 0:4 gegen den FC Horb und 1:3 gegen Hochdorf –, holte aber im 3:2 gegen Göttelfingen/Baisingen einen wichtigen Sieg. Göttelfingen wiederum blieb auch in diesen Partien ohne Punkte, trotz zweier Treffer. Besonders das 1:10 gegen Bildechingen/Nordstetten zeigt, wie brutal ein einziger Abend in dieser Turnierform sein kann: Das Torverhältnis von 6:32 und null Punkte sprechen eine klare Sprache.

Blick nach vorn: Samstag bringt neue Entscheidungen

Der Stadtteilpokal geht am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, weiter – und dann werden die Uhrzeiten wieder zur Spannung in Zahlen. In Gruppe A beginnt um 18 Uhr das Spiel SGM Talheim gegen FC Horb II, um 18:28 Uhr folgt SG Bildechingen/Nordstetten II gegen SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen, um 19:58 Uhr Rexingen/Dettingen gegen Talheim und um 21:14 Uhr FC Horb II gegen SG Bildechingen/Nordstetten II. In Gruppe B stehen um 18:14 Uhr SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III gegen SG Altheim/Grünmettstetten II, um 19:16 Uhr SGM SG Dettlingen-Bittelbronn/SV Schopfloch/Dießen gegen SG Bildechingen/Nordstetten, um 21:00 Uhr Bildechingen/Nordstetten gegen Ahldorf/Mühl/Dettensee III sowie um 21:28 Uhr Altheim/Grünmettstetten II gegen Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen auf dem Plan.

Ein Turnier, das keine halben Schritte erlaubt

Nach dem vierten Turniertag sind die Tabellen nicht nur Zahlenkolonnen, sondern Geschichten von Tempo, Mut und Momenten. Vollmaringen bleibt in Gruppe A das Maß, Ahldorf/Mühlen und Altheim halten die Spannung aufrecht. In Gruppe B zieht der FC Horb vornweg, während Bildechingen/Nordstetten mit dem 10:1 die Lautstärke des Abends geliefert hat. Der Stadtteilpokal lebt von diesem Wechsel aus Ordnung und Unruhe – und jede kommende Partie trägt die Möglichkeit in sich, alles wieder zu verschieben.