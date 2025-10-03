Stadtteil-Derby auf dem Rastpfuhl

Am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasen Knappenroth) bestreitet die Zweite des 1. FC Saarbrücken ein Auswärtsspiel im Heimat-Stadtteil Malstatt. Beim FC Rastpfuhl werden ausser den Fans der Gastgeber sicher auch einige FCS-Anhänger dabei sein. "Es ist ein enger Platz, man kennt sich und es werden hoffentlich mehr Fans von beiden Seiten da sein. Wir erwarten deshalb eine gute und faire Atmosphäre. Wir haben uns wieder gut vorbereitet, wollen defensiv wieder so gut agieren wie gegen Hasborn", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Verzichten muss Mozain auf Mateo Schulze, Aron Sänger, Leo Sahin und Tim Kloster. Das FCS-Team geht als Tabellen-Neunter in den Spieltag, Rastpfuhl ist Dreizehnter.