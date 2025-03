Stadtsportverband Rheinberg fördert Vereinsinvestitionen

Auf der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbands (SSV) Rheinberg im Reiterstübchen vom RuFV Graf von Schmettow Eversael hatte Jörg Gierling (Vorstand Finanzen) gute Nachrichten für die Vereine mitgebracht. Der SSV beteiligt sich mit einem Förderzuschuss an bestimmten Investitionen. Für die städtische Verwaltung gab’s Lob, kritisiert wurden die politischen Entscheider.

Tatzel bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Stadthaus-Team. Mit den politischen Beschlüssen in 2024 sei der SSV weitestgehend einverstanden. „Gänzlich unzufrieden sind wir allerdings mit der Bearbeitung des Antrages vom Tennisclub Grün-Weiß Rheinberg auf Aufnahme der Vereinsgebäude als förderwürdige Gebäude gemäß den Sportförderrichtlinien durch die Politik“, sagte Tatzel.

Jörg Gierling berichtete „über eine hervorragende Finanzsituation“ des Stadtsportverbands Rheinberg. Diese ermöglicht, dass für die Mitgliedsvereine ein Investitionsprogramm aufgelegt wird. Damit sollen Investitionen gefördert werden, wobei die finanzielle Beteiligung an Trikotkosten oder Übungsleiterhonorare ausgeschlossen ist.

Der SSV-Vorstand unterstützt vielmehr den Kauf von Tischtennis-Platten, Fußball- oder Handballtoren, Turngeräten oder Mobiliar fürs Vereinsheim. Das gilt auch für die Anschaffung von EDV-Geräten für die Vereinsgeschäftsstelle. Die Klubs müssen einen Antrag einreichen. Es gibt eine maximale Förderung von 50 Prozent. Die maximale Fördersumme je Antrag liegt bei 1250 Euro. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juli dieses Jahres. Insgesamt stellt der SSV bis zu 20.000 Euro zur Verfügung.

Tatzel teilte am Ende des Treffens noch mit, dass der SSV am Sonntag, 27. Juli, wieder gemeinsam mit der Stadt Rheinberg den SiRV-day (Sport in Rheinberger Vereinen) im Underberg-Freibad durchführen werde.