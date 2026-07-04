Stadtpokal Vaihingen/Enz: Intensiver Auftakt heute in Horrheim

– Foto: Timo Babic

Der Stadtpokal Vaihingen/Enz hat am heutigen Samstag packende Vorrundenspiele in Horrheim geboten. Nach intensiven 40-minütigen Begegnungen mit knappen Ergebnissen und torreichen Partien richtet sich der Blick nun auf den entscheidenden Sonntag, an dem die letzten Gruppenspiele sowie die gesamte Finalrunde anstehen.

Der erste Turniertag brachte viel Dynamik und Leidenschaft in der Altersklasse der Herren nach Horrheim. Der SV Horrheim zeigte sich treffsicher und bezwang den SV Riet mit 3:0, während die neue SGM EnzVaihingen mit einem 3:1-Erfolg gegen den TSV Ensingen startete. In einem umkämpften Spiel setzte sich der TSV Kleinglattbach knapp mit 1:0 gegen die SG Gündelbach / Häfnerhaslach durch. Zudem siegte die SGM EnzVaihingen mit 2:0 gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag.

Enge Duelle und leidenschaftlicher Kampf um Punkte

Die Intensität blieb auch in den weiteren Begegnungen der Gruppenphase hoch. Der SV Horrheim erkämpfte sich ein knappes 3:2 gegen den TSV Ensingen. Ebenfalls mit 3:2 siegte die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag gegen die SG Gündelbach/Häfnerhaslach. Zudem schlug der TSV Kleinglattbach die SGM EnzVaihingen in einem torreichen Match mit 3:2. Es folgte ein 0:0-Unentschieden zwischen dem SV Horrheim und der SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag, bevor der TSV Ensingen den ersten Turniertag mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Riet abschloss.

Die Entscheidung am Sonntag verspricht pure Spannung

Am morgigen Sonntag, den 05. Juli 2026, geht das Turnier in seine entscheidende Phase. Die verbleibenden Vorrundenspiele der Herren werden erneut über eine Spielzeit von 40 Minuten ausgetragen. Um 10 Uhr trifft der TSV Kleinglattbach auf den SV Riet, gefolgt vom Duell zwischen dem TSV Ensingen und der SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag um 11 Uhr. Die SG Gündelbach/Häfnerhaslach fordert um 12 Uhr die SGM EnzVaihingen heraus. Anschließend stehen sich um 13 Uhr der SV Horrheim und der TSV Kleinglattbach gegenüber, ehe um 14 Uhr das Spiel zwischen dem SV Riet und der SG Gündelbach/Häfnerhaslach die Gruppenphase beendet.

Der Weg über die Finalrunde zum Turniersieg

Nach der Gruppenphase folgen unmittelbar die K.-o.-Spiele. Das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe A und dem Vierten der Gruppe A wird um 15 Uhr angepfiffen, gefolgt vom zweiten Halbfinale des Zweiten der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe A um 16 Uhr. Die beiden unterlegenen Teams spielen um 17 Uhr im Spiel um Platz 3. Das große Finale, das über eine Spielzeit von 50 Minuten angesetzt ist, ermittelt schließlich um 18 Uhr im Duell der beiden Halbfinalsieger den Gesamtsieger des Stadtpokals Vaihingen/Enz.